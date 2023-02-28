Когда запустят поезда из Крыма через новые регионы России
Аксенов назвал условия возобновления сообщения поездов между Крымом и новыми регионами
13:18 28.02.2023 (обновлено: 13:21 28.02.2023)
© Пресс-служба КЖДНа новую станцию Керчь-Южная прибыл первый поезд
© Пресс-служба КЖД
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение между Крымом и новыми регионами России будет возобновлено при обеспечении достаточного уровня безопасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Железнодорожное сообщение Крыма с Херсонской областью и другими новыми российскими регионами может быть возобновлено при обеспечении достаточного уровня безопасности", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
При этом глава региона подчеркнул, что вся необходимая инфраструктура для этого есть. По его словам, через новые регионы могут запустить как пригородные, так и поезда дальнего следования.
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"Считаю, что нужно организовать движение как пригородных поездов, автобусов, так и пассажирских поездов дальнего следования. В частности, через сухопутный коридор может пойти и поезд Москва – Симферополь, что значительно сократит его время в пути", - указал Аксенов.
Вопрос запуска железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями власти республики рассматривали летом прошлого года. Спустя несколько месяцев руководство Крыма вновь вернулось к обсуждению этого вопроса.
Первый рейсовый автобус из Симферополя в Скадовск Херсонской области отправился 1 февраля 2023 года. Также начали работать маршруты Симферополь – Геническ и Джанкой – Геническ.
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Особое внимание при организации рейса уделено безопасности пассажиров. В частности, пассажиров и багаж при посадке досматривают сотрудники службы безопасности, в салоне установлена онлайн-камера, а водителю запрещено делать остановки и открывать двери вне зоны автовокзалов.
Ранее были возобновлены автобусные перевозки по маршруту Симферополь – Херсон, Мелитополь и Бердянск. Всего за две недели работы число ежедневных рейсов было увеличено с двух до трех.
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