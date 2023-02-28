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Когда запустят поезда из Крыма через новые регионы России

Когда запустят поезда из Крыма через новые регионы России - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Когда запустят поезда из Крыма через новые регионы России

Железнодорожное сообщение между Крымом и новыми регионами России будет возобновлено при обеспечении достаточного уровня безопасности. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T13:18

2023-02-28T13:18

2023-02-28T13:21

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение между Крымом и новыми регионами России будет возобновлено при обеспечении достаточного уровня безопасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.При этом глава региона подчеркнул, что вся необходимая инфраструктура для этого есть. По его словам, через новые регионы могут запустить как пригородные, так и поезда дальнего следования.Вопрос запуска железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями власти республики рассматривали летом прошлого года. Спустя несколько месяцев руководство Крыма вновь вернулось к обсуждению этого вопроса.Первый рейсовый автобус из Симферополя в Скадовск Херсонской области отправился 1 февраля 2023 года. Также начали работать маршруты Симферополь – Геническ и Джанкой – Геническ.Особое внимание при организации рейса уделено безопасности пассажиров. В частности, пассажиров и багаж при посадке досматривают сотрудники службы безопасности, в салоне установлена онлайн-камера, а водителю запрещено делать остановки и открывать двери вне зоны автовокзалов.Ранее были возобновлены автобусные перевозки по маршруту Симферополь – Херсон, Мелитополь и Бердянск. Всего за две недели работы число ежедневных рейсов было увеличено с двух до трех.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширятКогда запустят поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь – АксеновДороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонт

https://crimea.ria.ru/20230223/poezd-moskva---evpatoriya-vozobnovit-kursirovanie-s-3-marta-1127167168.html

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сергей аксенов, новые регионы россии, железные дороги крыма, поезд, транспорт, общество, новости крыма, крым, херсонская область, москва, запорожская область