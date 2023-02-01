https://crimea.ria.ru/20230201/avtobusy-iz-kryma-v-genichesk-i-skadovsk-startovali-regulyarnye-reysy-1126714795.html
Автобусы из Крыма в Геническ и Скадовск: стартовали регулярные рейсы
Автобусы из Крыма в Геническ и Скадовск: стартовали регулярные рейсы - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Автобусы из Крыма в Геническ и Скадовск: стартовали регулярные рейсы
В среду, 1 февраля, первый автобус отправился из Симферополя в Скадовск Херсонской области с автостанции "Курортная" в крымской столице. РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T18:33
2023-02-01T18:33
2023-02-01T18:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. В среду, 1 февраля, первый автобус отправился из Симферополя в Скадовск Херсонской области с автостанции "Курортная" в крымской столице.Пассажиров немного – всего трое. Среди них – Александр и Оксана. Пара признается, что очень рады открытию регулярных рейсов. Им не терпится оказаться дома, повидаться с родителями, и теперь на дорогу уйдет всего четыре часа. Радует и стоимость проезда – 1 300 рублей. Раньше за билет нужно было отдать около 2 500 рублей.Более 64 тысяч переселенцев из новых регионов получили выплаты в Крыму >>Безопасность превыше всегоБезопасности рейсов в новые регионы действительно уделяется значительное внимание. Перед погрузкой багаж при помощи газоанализаторов проверяют сотрудники транспортной безопасности. Кроме того, на протяжении всего пути за происходящим в салоне следят через онлайн-камеры."Водитель не имеет права ее выключать, а также делать остановки вне территории автовокзалов. В случае поломки или любой другой нештатной ситуации он обязан доложить о произошедшем прежде, чем откроет двери", – сообщил сотрудник транспортной безопасности.Число рейсов могут увеличитьПо словам первого замминистра транспорта Крыма Николая Лукашенко, инициатором запуска регулярного автобусного сообщения выступило правительство Херсонской области. Совместно с помощником главы республики Станиславом Грецким были проработаны маршруты. Первые автобусы сегодня отправились из Симферополя, Ялты и Джанкоя в Скадовск и Геническ.Также автобусы будут курсировать по маршрутам: Скадовск – Симферополь; Первомайское – Скадовск; Красноперекопск – Скадовск и Армянск – Скадовск. Перевозки осуществляются крымскими перевозчиками, в том числе предприятием "Крымтроллейбус".Стоимость поездки по новым маршрутамБилеты можно приобрести как в кассах автовокзалов, так и через терминалы банков. Стоимость проезда составит 1500 рублей для маршрута Ялта – Геническ, проезд Алушта – Геническ и Симферополь – Скадовск обойдется в 1300 рублей, Первомайское – Скадовск и Симферополь – Геническ – 1 000 рублей, Красноперекопск – Скадовск – 900 рублей, Армянск – Скадовск – 800 рублей, Джанкой – Геническ – 600 рублей.Время отправления и прибытия автобусовРегулярное автобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями было прервано в 2015 году. Восемь лет люди, которым было попасть на территорию тогда еще украинской области, были вынуждены пользоваться услугами частных перевозчиков. Это было крайне неудобно, так как расстояние между границами приходилось преодолевать пешком, дорого и небезопасно.Но 1 июля 2022 года произошло поистине знаковое событие – автобусные перевозки были восстановлены. Первые рейсы выходили с автостанции "Курортная" в Симферополе и в экспрессном режиме следовали по маршруту Херсон, Мелитополь, Бердянск. Спустя две недели число ежедневных рейсов было увеличено с двух до трех. После того, как украинские военные повредили одну из главных транспортных артерий региона Антоновский мост, власти приняли решение скорректировать маршрут. Планировалось также запустить и железнодорожное сообщение между Джанкоем и Херсоном с Мелитополем, но в последний момент от этой идеи отказались из-за соображений безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонтКогда запустят поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь – АксеновПутешествие туда и обратно: Симферополь-Херсон-Симферополь
https://crimea.ria.ru/20230131/dorogi-iz-kryma-v-khersonskuyu-oblast--kogda-nachnut-remont-1126681637.html
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp
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Автобусы из Крыма в Геническ и Скадовск: стартовали регулярные рейсы
Автобусы из Крыма в Геническ и Скадовск: стоимость и расписание
18:33 01.02.2023 (обновлено: 18:36 01.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. В среду, 1 февраля, первый автобус отправился из Симферополя в Скадовск Херсонской области с автостанции "Курортная" в крымской столице.
Пассажиров немного – всего трое. Среди них – Александр и Оксана. Пара признается, что очень рады открытию регулярных рейсов. Им не терпится оказаться дома, повидаться с родителями, и теперь на дорогу уйдет всего четыре часа. Радует и стоимость проезда – 1 300 рублей. Раньше за билет нужно было отдать около 2 500 рублей.
"Очень хорошо, что можно ездить на официальном маршруте, а не с частниками. Это значительно быстрее, почти вдвое дешевле, но самое главное – в разы безопасней", – делятся Александр и Оксана.
Безопасность превыше всего
Безопасности рейсов в новые регионы действительно уделяется значительное внимание. Перед погрузкой багаж при помощи газоанализаторов проверяют сотрудники транспортной безопасности. Кроме того, на протяжении всего пути за происходящим в салоне следят через онлайн-камеры.
"Водитель не имеет права ее выключать, а также делать остановки вне территории автовокзалов. В случае поломки или любой другой нештатной ситуации он обязан доложить о произошедшем прежде, чем откроет двери", – сообщил сотрудник транспортной безопасности.
Число рейсов могут увеличить
По словам первого замминистра транспорта Крыма Николая Лукашенко, инициатором запуска регулярного автобусного сообщения выступило правительство Херсонской области. Совместно с помощником главы республики Станиславом Грецким были проработаны маршруты. Первые автобусы сегодня отправились из Симферополя, Ялты и Джанкоя в Скадовск и Геническ.
"С 1 февраля начали работать три автобусных маршрута сообщением Ялта – Симферополь – Геническ, Джанкой – Геническ и Симферополь – Скадовск. На маршруты выходят машины вместимостью 50 человек. В настоящее время будет производиться накатка, если спрос будет увеличиваться, расписание пересмотрят, а число рейсов увеличат", – сообщил Лукашенко.
Также автобусы будут курсировать по маршрутам: Скадовск – Симферополь; Первомайское – Скадовск; Красноперекопск – Скадовск и Армянск – Скадовск. Перевозки осуществляются крымскими перевозчиками, в том числе предприятием "Крымтроллейбус".
Стоимость поездки по новым маршрутам
Билеты можно приобрести как в кассах автовокзалов, так и через терминалы банков. Стоимость проезда составит 1500 рублей для маршрута Ялта – Геническ, проезд Алушта – Геническ и Симферополь – Скадовск обойдется в 1300 рублей, Первомайское – Скадовск и Симферополь – Геническ – 1 000 рублей, Красноперекопск – Скадовск – 900 рублей, Армянск – Скадовск – 800 рублей, Джанкой – Геническ – 600 рублей.
Время отправления и прибытия автобусов
—Джанкой – Геническ – 07:00 - 09:35
—Геническ – Джанкой – 16:10 - 18:45
—Симферополь – Скадовск – 15:30 - 20:20
—Скадовск – Симферополь – 7:00 - 12:45
—Ялта – Симферополь – Геническ – 13:45 - 15:55 - 20:10
—Геническ – Симферополь – Ялта – 07:00 - 11:25 - 13:15.
Регулярное автобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями
было прервано в 2015 году. Восемь лет люди, которым было попасть на территорию тогда еще украинской области, были вынуждены пользоваться услугами частных перевозчиков. Это было крайне неудобно, так как расстояние между границами приходилось преодолевать пешком, дорого и небезопасно.
Но 1 июля 2022 года произошло поистине знаковое событие – автобусные перевозки были восстановлены
. Первые рейсы выходили с автостанции "Курортная" в Симферополе и в экспрессном режиме следовали по маршруту Херсон, Мелитополь, Бердянск. Спустя две недели число ежедневных рейсов было увеличено
с двух до трех. После того, как украинские военные повредили одну из главных транспортных артерий региона Антоновский мост
, власти приняли решение скорректировать маршрут.
Планировалось также запустить и железнодорожное сообщение между Джанкоем и Херсоном с Мелитополем, но в последний момент от этой идеи отказались из-за соображений безопасности.
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