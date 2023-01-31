Более 64 тысяч переселенцев из новых регионов получили выплаты в Крыму
Более 64 тысяч беженцев из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей получили помощь в Крыму
15:30 31.01.2023 (обновлено: 15:36 31.01.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа пункте по приёму беженцев из Украины в Джанкое
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в Крыму получили более 64 тысяч вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.
Парламентарий отметил, что Крым с первых дней специальной военной операции принимал и оказывал помощь беженцам. Люди могли поселиться в пунктах временного размещения, им выплачивали денежную помощь, помогали получить гражданство России.
"На сегодняшний день мы выдали порядка 13 тысяч российских паспортов жителям новых субъектов. Вместе с тем более 64 тысяч человек получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей", – написал в своем Telegram-канале Константинов.
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По его словам, Крым стал для беженцев транзитным регионом, большинство переселенцев уже уехали в другие города России. На сегодня в пунктах временно размещения на полуострове находятся около 150 человек.
Правительство России направило около 10,5 млрд рублей на социальные выплаты вынужденным переселенцам.
Ранее президент Владимир Путин своим указом установил для приехавших в Россию после 18 февраля ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей, а для инвалидов I группы, детей-инвалидов и людей старше 80 лет назначена дополнительная доплата в размере трех тысяч рублей.
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По данным МФЦ Крыма, только с 22 октября центры приняли более 7,8 тысяч заявлений на предоставление мер социальной поддержки от жителей Херсонской области. В соседнем Севастополе на пособия выделили более 700 млн рублей.
При этом более 80 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта. А после подписания договоров о принятии в состав РФ четырех новых регионов, для их жителей был утвержден упрощенный порядок получения российского гражданства.
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Вынужденных переселенцев направили Ростовскую, Воронежскую, Курскую, Волгоградскую и Нижегородскую области. Всего о готовности принять людей заявили власти 26 регионов. Согласно указу президента, каждому беженцу была назначена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, а также ежедневная помощь – 800 и 100 (либо 150) рублей.
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