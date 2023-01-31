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Более 64 тысяч переселенцев из новых регионов получили выплаты в Крыму

Более 64 тысяч переселенцев из новых регионов получили выплаты в Крыму - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Более 64 тысяч переселенцев из новых регионов получили выплаты в Крыму

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в Крыму получили более 64 тысяч вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T15:30

2023-01-31T15:30

2023-01-31T15:36

крым

владимир константинов

беженцы

новые регионы россии

общество

соцзащита

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в Крыму получили более 64 тысяч вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.Парламентарий отметил, что Крым с первых дней специальной военной операции принимал и оказывал помощь беженцам. Люди могли поселиться в пунктах временного размещения, им выплачивали денежную помощь, помогали получить гражданство России."На сегодняшний день мы выдали порядка 13 тысяч российских паспортов жителям новых субъектов. Вместе с тем более 64 тысяч человек получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей", – написал в своем Telegram-канале Константинов.По его словам, Крым стал для беженцев транзитным регионом, большинство переселенцев уже уехали в другие города России. На сегодня в пунктах временно размещения на полуострове находятся около 150 человек.Правительство России направило около 10,5 млрд рублей на социальные выплаты вынужденным переселенцам. Ранее президент Владимир Путин своим указом установил для приехавших в Россию после 18 февраля ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей, а для инвалидов I группы, детей-инвалидов и людей старше 80 лет назначена дополнительная доплата в размере трех тысяч рублей.По данным МФЦ Крыма, только с 22 октября центры приняли более 7,8 тысяч заявлений на предоставление мер социальной поддержки от жителей Херсонской области. В соседнем Севастополе на пособия выделили более 700 млн рублей.При этом более 80 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта. А после подписания договоров о принятии в состав РФ четырех новых регионов, для их жителей был утвержден упрощенный порядок получения российского гражданства.Вынужденных переселенцев направили Ростовскую, Воронежскую, Курскую, Волгоградскую и Нижегородскую области. Всего о готовности принять людей заявили власти 26 регионов. Согласно указу президента, каждому беженцу была назначена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, а также ежедневная помощь – 800 и 100 (либо 150) рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилищный сертификат в Крыму: Аксенов определил сроки рассмотрения заявокКак в Севастополе предоставляют выплаты и сертификаты жителям ХерсонщиныКак изменятся соцвыплаты в 2023 году

https://crimea.ria.ru/20221124/mfts-kryma-prinyali-rekordnoe-chislo-zayavok-na-posobiya-ot-bezhentsev-1125523005.html

https://crimea.ria.ru/20221111/v-sevastopole-vydelili-bolee-700-mln-rubley-na-posobiya-bezhentsam-1125315421.html

https://crimea.ria.ru/20221022/kak-vstrechayut-v-krymu-bezhentsev-iz-khersonskoy-oblasti-1125035615.html

крым

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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