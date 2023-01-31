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Более 64 тысяч переселенцев из новых регионов получили выплаты в Крыму - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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Более 64 тысяч переселенцев из новых регионов получили выплаты в Крыму
Более 64 тысяч переселенцев из новых регионов получили выплаты в Крыму - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Более 64 тысяч переселенцев из новых регионов получили выплаты в Крыму
Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в Крыму получили более 64 тысяч вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T15:30
2023-01-31T15:36
крым
владимир константинов
беженцы
новые регионы россии
общество
соцзащита
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в Крыму получили более 64 тысяч вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.Парламентарий отметил, что Крым с первых дней специальной военной операции принимал и оказывал помощь беженцам. Люди могли поселиться в пунктах временного размещения, им выплачивали денежную помощь, помогали получить гражданство России."На сегодняшний день мы выдали порядка 13 тысяч российских паспортов жителям новых субъектов. Вместе с тем более 64 тысяч человек получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей", – написал в своем Telegram-канале Константинов.По его словам, Крым стал для беженцев транзитным регионом, большинство переселенцев уже уехали в другие города России. На сегодня в пунктах временно размещения на полуострове находятся около 150 человек.Правительство России направило около 10,5 млрд рублей на социальные выплаты вынужденным переселенцам. Ранее президент Владимир Путин своим указом установил для приехавших в Россию после 18 февраля ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей, а для инвалидов I группы, детей-инвалидов и людей старше 80 лет назначена дополнительная доплата в размере трех тысяч рублей.По данным МФЦ Крыма, только с 22 октября центры приняли более 7,8 тысяч заявлений на предоставление мер социальной поддержки от жителей Херсонской области. В соседнем Севастополе на пособия выделили более 700 млн рублей.При этом более 80 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта. А после подписания договоров о принятии в состав РФ четырех новых регионов, для их жителей был утвержден упрощенный порядок получения российского гражданства.Вынужденных переселенцев направили Ростовскую, Воронежскую, Курскую, Волгоградскую и Нижегородскую области. Всего о готовности принять людей заявили власти 26 регионов. Согласно указу президента, каждому беженцу была назначена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, а также ежедневная помощь – 800 и 100 (либо 150) рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилищный сертификат в Крыму: Аксенов определил сроки рассмотрения заявокКак в Севастополе предоставляют выплаты и сертификаты жителям ХерсонщиныКак изменятся соцвыплаты в 2023 году
https://crimea.ria.ru/20221124/mfts-kryma-prinyali-rekordnoe-chislo-zayavok-na-posobiya-ot-bezhentsev-1125523005.html
https://crimea.ria.ru/20221111/v-sevastopole-vydelili-bolee-700-mln-rubley-na-posobiya-bezhentsam-1125315421.html
https://crimea.ria.ru/20221022/kak-vstrechayut-v-krymu-bezhentsev-iz-khersonskoy-oblasti-1125035615.html
крым
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
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крым, владимир константинов, беженцы, новые регионы россии, общество, соцзащита, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новости крыма
Более 64 тысяч переселенцев из новых регионов получили выплаты в Крыму

Более 64 тысяч беженцев из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей получили помощь в Крыму

15:30 31.01.2023 (обновлено: 15:36 31.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа пункте по приёму беженцев из Украины в Джанкое
На пункте по приёму беженцев из Украины в Джанкое - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в Крыму получили более 64 тысяч вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.
Парламентарий отметил, что Крым с первых дней специальной военной операции принимал и оказывал помощь беженцам. Люди могли поселиться в пунктах временного размещения, им выплачивали денежную помощь, помогали получить гражданство России.
"На сегодняшний день мы выдали порядка 13 тысяч российских паспортов жителям новых субъектов. Вместе с тем более 64 тысяч человек получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей", – написал в своем Telegram-канале Константинов.
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МФЦ Крыма приняли рекордное число заявок на пособия от беженцев
По его словам, Крым стал для беженцев транзитным регионом, большинство переселенцев уже уехали в другие города России. На сегодня в пунктах временно размещения на полуострове находятся около 150 человек.
Правительство России направило около 10,5 млрд рублей на социальные выплаты вынужденным переселенцам.
Ранее президент Владимир Путин своим указом установил для приехавших в Россию после 18 февраля ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей, а для инвалидов I группы, детей-инвалидов и людей старше 80 лет назначена дополнительная доплата в размере трех тысяч рублей.
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В Севастополе выделили более 700 млн рублей на пособия беженцам
По данным МФЦ Крыма, только с 22 октября центры приняли более 7,8 тысяч заявлений на предоставление мер социальной поддержки от жителей Херсонской области. В соседнем Севастополе на пособия выделили более 700 млн рублей.
При этом более 80 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта. А после подписания договоров о принятии в состав РФ четырех новых регионов, для их жителей был утвержден упрощенный порядок получения российского гражданства.
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Как встречают в Крыму беженцев из Херсонской области
Вынужденных переселенцев направили Ростовскую, Воронежскую, Курскую, Волгоградскую и Нижегородскую области. Всего о готовности принять людей заявили власти 26 регионов. Согласно указу президента, каждому беженцу была назначена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, а также ежедневная помощь – 800 и 100 (либо 150) рублей.
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КрымВладимир КонстантиновБеженцыНовые регионы РоссииОбществоСоцзащитаДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская областьНовости Крыма
 
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