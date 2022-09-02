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На соцвыплаты беженцам из Донбасса и Украины выделят 10,5 млрд рублей
На соцвыплаты беженцам из Донбасса и Украины выделят 10,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 02.09.2022
На соцвыплаты беженцам из Донбасса и Украины выделят 10,5 млрд рублей
Правительство РФ направит на социальные выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и Украины около 10,5 млрд рублей, порядок осуществления уже определен. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T13:59
2022-09-02T13:59
2022-09-02T14:00
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экономика
общество
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Правительство РФ направит на социальные выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и Украины около 10,5 млрд рублей, порядок осуществления уже определен. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу."По поручению президента правительство подготовило все документы, которые нужны для социальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также лицам без гражданства, прибывшим в Россию", - сказал он.Кроме того, предусмотрены единовременные пособия беременным женщинам и при рождении ребенка, заключили в кабмине.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220827/vynuzhdenno-pokinuvshie-donbass-i-ukrainu-grazhdane-poluchat-vyplaty---putin-1124316692.html
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российская федерация (россия, рф), экономика, общество, михаил мишустин
На соцвыплаты беженцам из Донбасса и Украины выделят 10,5 млрд рублей
Правительство России направит 10,5 млрд рублей на поддержку беженцев из ЛДНР и Украины
13:59 02.09.2022 (обновлено: 14:00 02.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Правительство РФ направит на социальные выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и Украины около 10,5 млрд рублей, порядок осуществления уже определен. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу.
"По поручению президента правительство подготовило все документы, которые нужны для социальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также лицам без гражданства, прибывшим в Россию", - сказал он.
Так, выплаты положены: пенсионерам и инвалидам – 10 тыс. рублей; одиноким родителям – 10 тыс. рублей на каждого ребенка; ветеранам Великой Отечественной войны – 5 тыс. рублей; доплата по 3 тыс. рублей для инвалидов I группы, детей-инвалидов и лиц, достигших совершеннолетия; семьям с детьми до 18 лет и студентами очной формы обучения до 23 лет – по 4 тыс. рублей на каждого ребенка. На детей, находящихся под опекой или попечительством, предусмотрено пособие в 15 тыс. рублей.
Кроме того, предусмотрены единовременные пособия беременным женщинам и при рождении ребенка, заключили в кабмине.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.