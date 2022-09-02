https://crimea.ria.ru/20220902/na-sotsvyplaty-bezhentsam-iz-donbassa-i-ukrainy-vydelyat-105-mlrd-rubley-1124381602.html

На соцвыплаты беженцам из Донбасса и Украины выделят 10,5 млрд рублей

На соцвыплаты беженцам из Донбасса и Украины выделят 10,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 02.09.2022

На соцвыплаты беженцам из Донбасса и Украины выделят 10,5 млрд рублей

Правительство РФ направит на социальные выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и Украины около 10,5 млрд рублей, порядок осуществления уже определен. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T13:59

2022-09-02T13:59

2022-09-02T14:00

российская федерация (россия, рф)

экономика

общество

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Правительство РФ направит на социальные выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и Украины около 10,5 млрд рублей, порядок осуществления уже определен. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу."По поручению президента правительство подготовило все документы, которые нужны для социальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также лицам без гражданства, прибывшим в Россию", - сказал он.Кроме того, предусмотрены единовременные пособия беременным женщинам и при рождении ребенка, заключили в кабмине.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220827/vynuzhdenno-pokinuvshie-donbass-i-ukrainu-grazhdane-poluchat-vyplaty---putin-1124316692.html

https://crimea.ria.ru/20220901/glava-ukrainskoy-obschiny-kryma-ozvuchila-glavnuyu-problemu-bezhentsev-1124367674.html

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российская федерация (россия, рф), экономика, общество, михаил мишустин