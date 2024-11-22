https://crimea.ria.ru/20241122/rossii-nuzhny-legalnye-trudovye-migranty--kreml-1142051827.html

России нужны легальные трудовые мигранты – Кремль

России нужны легальные трудовые мигранты – Кремль - РИА Новости Крым, 22.11.2024

России нужны легальные трудовые мигранты – Кремль

России для динамичного развития на фоне трудной демографической ситуации нужны трудовые мигранты, но только легальные. Такое заявление сделал пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T10:56

2024-11-22T10:56

2024-11-22T10:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. России для динамичного развития на фоне трудной демографической ситуации нужны трудовые мигранты, но только легальные. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что речь идет о легальных мигрантах. При этом нелегалы создают риски для распространения всех видов преступности, в том числе религиозного экстремизма, отметил Песков.По его мнению, трудовую миграцию в России необходимо регламентировать, правила в этой сфере должны быть жесткими, но понятными и удобными.Государственная дума России ранее приняла закон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции, сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин. До этого в России приняли закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевВ Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантовПрием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, россия, мигранты, трудовые мигранты, нелегальные мигранты, общество, новости