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России нужны легальные трудовые мигранты – Кремль - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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России нужны легальные трудовые мигранты – Кремль
России нужны легальные трудовые мигранты – Кремль - РИА Новости Крым, 22.11.2024
России нужны легальные трудовые мигранты – Кремль
России для динамичного развития на фоне трудной демографической ситуации нужны трудовые мигранты, но только легальные. Такое заявление сделал пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T10:56
2024-11-22T10:56
дмитрий песков
кремль
россия
мигранты
трудовые мигранты
нелегальные мигранты
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. России для динамичного развития на фоне трудной демографической ситуации нужны трудовые мигранты, но только легальные. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что речь идет о легальных мигрантах. При этом нелегалы создают риски для распространения всех видов преступности, в том числе религиозного экстремизма, отметил Песков.По его мнению, трудовую миграцию в России необходимо регламентировать, правила в этой сфере должны быть жесткими, но понятными и удобными.Государственная дума России ранее приняла закон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции, сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин. До этого в России приняли закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевВ Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантовПрием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверку
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дмитрий песков, кремль, россия, мигранты, трудовые мигранты, нелегальные мигранты, общество, новости
России нужны легальные трудовые мигранты – Кремль

России для развития нужны легальные трудовые мигранты – Песков

10:56 22.11.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. России для динамичного развития на фоне трудной демографической ситуации нужны трудовые мигранты, но только легальные. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало. Чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем ", - заявил Песков в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что речь идет о легальных мигрантах.
При этом нелегалы создают риски для распространения всех видов преступности, в том числе религиозного экстремизма, отметил Песков.
"В среде, где нарушается закон, там уже возникают предпосылки для преступности всех видов, будь то религиозный экстремизм, будь то наркомания и так далее. Вот это проблема", - резюмировал представитель Кремля.
По его мнению, трудовую миграцию в России необходимо регламентировать, правила в этой сфере должны быть жесткими, но понятными и удобными.
Государственная дума России ранее приняла закон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции, сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин. До этого в России приняли закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.
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