https://crimea.ria.ru/20241113/v-rossii-za-poddelku-dokumentov-dlya-migrantov-vveli-shtraf-do-60-millionov-1141823465.html

В России за подделку документов для мигрантов ввели штраф до 60 миллионов

В России за подделку документов для мигрантов ввели штраф до 60 миллионов - РИА Новости Крым, 13.11.2024

В России за подделку документов для мигрантов ввели штраф до 60 миллионов

Государственная дума России в среду приняла закон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T13:58

2024-11-13T13:58

2024-11-13T13:59

государственная дума рф

вячеслав володин

нелегальные мигранты

мигранты

электронные документы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Государственная дума России в среду приняла закон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Кроме того, до 80 тысяч рублей увеличивается штраф за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт, а за повторное правонарушение грозит до 200 тысяч рублей, подчеркнул Володин.По его словам, такая мера будет способствовать пресечению выдачи фальшивых бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина, что является одним из самых распространенных преступлений в сфере организации незаконной миграции.Всего с начала года было принято 13 законов, направленных на совершенствование миграционной политики, добавил Володин."Все это позволило создать более эффективную систему противодействия незаконной миграции и сформировать законодательное поле для борьбы с противоправными действиями", - заключил он.Ранее в России приняли закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Согласно изменению, полученные средств и имущество в результате организации незаконной миграции будут подлежать конфискации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверкуГосдума рассмотрит пять законопроектов о мигрантахПутин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцев

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, вячеслав володин, нелегальные мигранты, мигранты, электронные документы, закон и право, общество, новости