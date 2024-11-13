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В России за подделку документов для мигрантов ввели штраф до 60 миллионов
В России за подделку документов для мигрантов ввели штраф до 60 миллионов - РИА Новости Крым, 13.11.2024
В России за подделку документов для мигрантов ввели штраф до 60 миллионов
Государственная дума России в среду приняла закон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T13:58
2024-11-13T13:58
2024-11-13T13:59
государственная дума рф
вячеслав володин
нелегальные мигранты
мигранты
электронные документы
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Государственная дума России в среду приняла закон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Кроме того, до 80 тысяч рублей увеличивается штраф за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт, а за повторное правонарушение грозит до 200 тысяч рублей, подчеркнул Володин.По его словам, такая мера будет способствовать пресечению выдачи фальшивых бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина, что является одним из самых распространенных преступлений в сфере организации незаконной миграции.Всего с начала года было принято 13 законов, направленных на совершенствование миграционной политики, добавил Володин."Все это позволило создать более эффективную систему противодействия незаконной миграции и сформировать законодательное поле для борьбы с противоправными действиями", - заключил он.Ранее в России приняли закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Согласно изменению, полученные средств и имущество в результате организации незаконной миграции будут подлежать конфискации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверкуГосдума рассмотрит пять законопроектов о мигрантахПутин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцев
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, вячеслав володин, нелегальные мигранты, мигранты, электронные документы, закон и право, общество, новости
В России за подделку документов для мигрантов ввели штраф до 60 миллионов
В России ввели штрафы до 60 миллионов за подделку документов для незаконной миграции
13:58 13.11.2024 (обновлено: 13:59 13.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Государственная дума России в среду приняла закон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Устанавливаются повышенные штрафы с конфискацией орудий совершения правонарушения для юридических лиц — от 5 до 10 миллионов рублей, за повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей", - уточнил Володин.
Кроме того, до 80 тысяч рублей увеличивается штраф за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт, а за повторное правонарушение грозит до 200 тысяч рублей, подчеркнул Володин.
По его словам, такая мера будет способствовать пресечению выдачи фальшивых бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина, что является одним из самых распространенных преступлений в сфере организации незаконной миграции.
Всего с начала года было принято 13 законов, направленных на совершенствование миграционной политики, добавил Володин.
"Все это позволило создать более эффективную систему противодействия незаконной миграции и сформировать законодательное поле для борьбы с противоправными действиями", - заключил он.
Ранее в России приняли закон о конфискации имущества
за организацию незаконной миграции. Согласно изменению, полученные средств и имущество в результате организации незаконной миграции будут подлежать конфискации.
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