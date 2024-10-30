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Принят закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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Принят закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции
Принят закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Принят закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции
В России будут конфисковать деньги, имущество и ценности от организации незаконной миграции. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T13:41
2024-10-30T13:43
вячеслав володин
государственная дума рф
новости
закон и право
мигранты
трудовые мигранты
нелегальные мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В России будут конфисковать деньги, имущество и ценности от организации незаконной миграции. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Соответствующее изменение в закон об организации незаконной миграции, по словам Володина, принято Госдумой 30 октября, он стал двенадцатым с начала года из числа направленных на совершенствование миграционной политики, что связано с ростом числа преступлений в этой сфере.Накануне Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума рассмотрит пять законопроектов о мигрантахПутин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевЭкзамен по русскому языку для мигрантов в Крыму: что надо менять – мнение
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вячеслав володин, государственная дума рф, новости, закон и право, мигранты, трудовые мигранты, нелегальные мигранты
Принят закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

В России будут конфисковать доходы от организации незаконной миграции – Володин

13:41 30.10.2024 (обновлено: 13:43 30.10.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В России будут конфисковать деньги, имущество и ценности от организации незаконной миграции. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Принятым решением устанавливается: полученное в результате организации незаконной миграции, – деньги, имущество и ценности – подлежит конфискации", – написал Володин в своем Telegram-канале.

Соответствующее изменение в закон об организации незаконной миграции, по словам Володина, принято Госдумой 30 октября, он стал двенадцатым с начала года из числа направленных на совершенствование миграционной политики, что связано с ростом числа преступлений в этой сфере.

"В 2023 году их число увеличилось на 79,6%, за 7 месяцев 2024 года – в 2,8 раза к аналогичному периоду прошлого года", – привел Володин статистику со ссылкой на МВД.

Накануне Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом.
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