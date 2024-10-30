https://crimea.ria.ru/20241030/prinyat-zakon-o-konfiskatsii-imuschestva-za-organizatsiyu-nezakonnoy-migratsii-1141470943.html

Принят закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

Принят закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Принят закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

В России будут конфисковать деньги, имущество и ценности от организации незаконной миграции. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T13:41

2024-10-30T13:41

2024-10-30T13:43

вячеслав володин

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мигранты

трудовые мигранты

нелегальные мигранты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В России будут конфисковать деньги, имущество и ценности от организации незаконной миграции. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Соответствующее изменение в закон об организации незаконной миграции, по словам Володина, принято Госдумой 30 октября, он стал двенадцатым с начала года из числа направленных на совершенствование миграционной политики, что связано с ростом числа преступлений в этой сфере.Накануне Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума рассмотрит пять законопроектов о мигрантахПутин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевЭкзамен по русскому языку для мигрантов в Крыму: что надо менять – мнение

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, новости, закон и право, мигранты, трудовые мигранты, нелегальные мигранты