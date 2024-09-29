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Госдума рассмотрит пять законопроектов о мигрантах

Госдума рассмотрит пять законопроектов о мигрантах - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Госдума рассмотрит пять законопроектов о мигрантах

В России продолжается совершенствование миграционной политики. Госдума планирует рассмотреть пять законопроектов, касающихся правового положения мигрантов в... РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T09:55

2024-09-29T09:55

2024-09-29T10:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В России продолжается совершенствование миграционной политики. Госдума планирует рассмотреть пять законопроектов, касающихся правового положения мигрантов в стране. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Планируется, что законопроекты проходят необходимые согласования, внести их планируется во вторник 1 октября. Большинство депутатов их поддерживают, уточнил он.Так, большинство депутатов поддерживает, чтобы признать обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления лицом, незаконно находящимся в России.Кроме того, планируется отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции группой лиц или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. В этих случаях предлагается установить наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет, штрафа до 5 миллионов рублей и лишение права занимать определенные посты.В-третьих, предлагается установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан, написал Володин. За подобные действия будут наказывать лишением свободы до 6 лет и штрафом для юридических лиц до 10 миллионов рублей с конфискацией, а то и до 60 миллионов, если нарушение зафиксировано повторно.Четвертым законопроектом предлагается ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, на которых предлагают незаконные услуги для мигрантов, в том числе, реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.Емкость теневого рынка услуг мигрантам эксперты оценивают в сотни миллиардов рублей в год, добавил политик.Кроме того, Госдума предлагает запретить организациям-посредникам принимать экзамены у мигрантов.По его словам, данные решения были выработаны в том числе с учетом мнений россиян, которые озвучивали их на встречах с депутатами, резюмировал он.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал о поправках к проекту закона о правовом положении мигрантов. Теперь мигранты смогут получить упрощенное разрешение на временное проживание в России только спустя три года брака с гражданкой или гражданином России, и получить вид на жительство после усыновления ребенка-россиянина без вступления в брак тоже только спустя три года с момента совместного проживания.По мнению руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития, политолога Игоря Шатрова, законы в сфере миграционной политики, которые принимаются и разрабатываются сейчас в России, очень нужны и важны и будут лучше работать, если их объединить воедино в некий Миграционный кодекс РФ, с которым будут знакомить приезжающих в страну людей еще на границе.8 августа президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки в отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в стране. Меры вступают в силу 5 февраля 2025 года.Ранее в Крыму власти установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование. Всего мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевЭкзамен по русскому языку для мигрантов в Крыму: что надо менять – мнениеУ Крымского моста задержали мигрантов и выдворили из России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, государственная дума рф, вячеслав володин, мигранты, нелегальные мигранты, общество, закон и право