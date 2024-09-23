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Зачем России необходим Миграционный кодекс – мнение - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Зачем России необходим Миграционный кодекс – мнение
Зачем России необходим Миграционный кодекс – мнение - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Зачем России необходим Миграционный кодекс – мнение
Законы в сфере миграционной политики, которые принимаются и разрабатываются сейчас в России, очень нужны и важны и будут лучше работать, если их объединить... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T08:11
2024-09-23T08:11
мигранты
радио "спутник в крыму"
игорь шатров
мнения
общество
нелегальные мигранты
трудовые мигранты
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России необходим Миграционный кодекс – эксперт
России необходим Миграционный кодекс – эксперт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Законы в сфере миграционной политики, которые принимаются и разрабатываются сейчас в России, очень нужны и важны и будут лучше работать, если их объединить воедино в некий Миграционный кодекс РФ, с которым будут знакомить приезжающих в страну людей еще на границе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.По словам Шатрова, все российское общество сегодня внимательно следит за изменениями в миграционном законодательстве. И это не тот случай, когда строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения, поскольку решение проблемы давно назрело.С другой стороны, все предпринимаемые меры пока еще локальны, законы разрозненны и "напоминают заплатки на ткани, которая вроде единая, но залатанная", отметил Шатров."А заплатки – это хоть и хороший, но все-таки не очень надежный способ. Мне кажется, собрать все это надо воедино в некий Миграционный кодекс. И давать эту информацию обязательно иностранцам при въезде в Россию, чтобы они понимали, какие законы регулируют их нахождение в РФ и что им необходимо сделать", – поделился мнением политолог.Он также отметил важность появления в России нового отдельного ведомства, которое будет отвечать за межнациональную и миграционную политику, на данный момент эти полномочия в структуре МВД.Одной из таких, по его мнению, может стать программа переселения россиян с целью поиска работы из провинций в крупные города и те регионы, где нужны рабочие руки, но по новому законодательству не могут трудоустраивать мигрантов."Ограничиваем въезд мигрантов – увеличим приток граждан из провинций, например, в Москву, если она сама не справляется. И для того, чтобы замещали ими мигрантов, которых мы сейчас не допускаем к некоторым работам. Например, такси в Москве стало очень дорогим и приезжает гораздо дольше. Мы понимаем, что это из-за ужесточения мер и, с одной стороны, все этому рады. С другой – нужно заполнять образовавшиеся лакуны", – считает политолог.Это позволит избежать и экономических проблем, которые могут возникнуть некоторое время спустя и могут заставить вновь ослабить миграционное законодательство в РФ, добавил Шатров.Он подчеркнул, что сейчас Госдума очень серьезно работает над тем, чтобы все мероприятия проводились системно и эффективно. "В целом процесс идет позитивно, теперь ждем глобальных изменений", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экзамен по русскому языку для мигрантов в Крыму: что надо менять – мнениеМигрантам в России запретят жениться и оформлять детей в сады и школыНа стройке в Алуште поймали незаконных мигрантов
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РИА Новости Крым
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мигранты, игорь шатров, мнения, общество, нелегальные мигранты, трудовые мигранты
Зачем России необходим Миграционный кодекс – мнение

Законы в области миграционной политики будут лучше работать объединенными в Кодекс

08:11 23.09.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроверка документов
Проверка документов - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Законы в сфере миграционной политики, которые принимаются и разрабатываются сейчас в России, очень нужны и важны и будут лучше работать, если их объединить воедино в некий Миграционный кодекс РФ, с которым будут знакомить приезжающих в страну людей еще на границе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
России необходим Миграционный кодекс – эксперт
08:11
По словам Шатрова, все российское общество сегодня внимательно следит за изменениями в миграционном законодательстве. И это не тот случай, когда строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения, поскольку решение проблемы давно назрело.

"Мы вносим сотни законов и наблюдаем сейчас широкое общественное давление на власть в этом плане. Поэтому, как только какой-то закон будет, общество заставит его соблюдать", – считает эксперт.

С другой стороны, все предпринимаемые меры пока еще локальны, законы разрозненны и "напоминают заплатки на ткани, которая вроде единая, но залатанная", отметил Шатров.
"А заплатки – это хоть и хороший, но все-таки не очень надежный способ. Мне кажется, собрать все это надо воедино в некий Миграционный кодекс. И давать эту информацию обязательно иностранцам при въезде в Россию, чтобы они понимали, какие законы регулируют их нахождение в РФ и что им необходимо сделать", – поделился мнением политолог.
Он также отметил важность появления в России нового отдельного ведомства, которое будет отвечать за межнациональную и миграционную политику, на данный момент эти полномочия в структуре МВД.

"Все ждут этого отдельного ведомства, которое будет одновременно и силовым, и аналитическим, и станет этой проблемой заниматься в комплексе. То есть межведомственные связи налаживать, работать в конструктивном сотрудничестве с другими министерствами и разрабатывать программы", – сказал Шатров.

Одной из таких, по его мнению, может стать программа переселения россиян с целью поиска работы из провинций в крупные города и те регионы, где нужны рабочие руки, но по новому законодательству не могут трудоустраивать мигрантов.
"Ограничиваем въезд мигрантов – увеличим приток граждан из провинций, например, в Москву, если она сама не справляется. И для того, чтобы замещали ими мигрантов, которых мы сейчас не допускаем к некоторым работам. Например, такси в Москве стало очень дорогим и приезжает гораздо дольше. Мы понимаем, что это из-за ужесточения мер и, с одной стороны, все этому рады. С другой – нужно заполнять образовавшиеся лакуны", – считает политолог.
Это позволит избежать и экономических проблем, которые могут возникнуть некоторое время спустя и могут заставить вновь ослабить миграционное законодательство в РФ, добавил Шатров.
Он подчеркнул, что сейчас Госдума очень серьезно работает над тем, чтобы все мероприятия проводились системно и эффективно. "В целом процесс идет позитивно, теперь ждем глобальных изменений", – подытожил эксперт.
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