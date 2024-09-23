https://crimea.ria.ru/20240923/zachem-rossii-neobkhodim-migratsionnyy-kodeks--mnenie-1140479941.html

Зачем России необходим Миграционный кодекс – мнение

Зачем России необходим Миграционный кодекс – мнение - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Зачем России необходим Миграционный кодекс – мнение

Законы в сфере миграционной политики, которые принимаются и разрабатываются сейчас в России, очень нужны и важны и будут лучше работать, если их объединить... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T08:11

2024-09-23T08:11

2024-09-23T08:11

мигранты

радио "спутник в крыму"

игорь шатров

мнения

общество

нелегальные мигранты

трудовые мигранты

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России необходим Миграционный кодекс – эксперт России необходим Миграционный кодекс – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Законы в сфере миграционной политики, которые принимаются и разрабатываются сейчас в России, очень нужны и важны и будут лучше работать, если их объединить воедино в некий Миграционный кодекс РФ, с которым будут знакомить приезжающих в страну людей еще на границе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.По словам Шатрова, все российское общество сегодня внимательно следит за изменениями в миграционном законодательстве. И это не тот случай, когда строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения, поскольку решение проблемы давно назрело.С другой стороны, все предпринимаемые меры пока еще локальны, законы разрозненны и "напоминают заплатки на ткани, которая вроде единая, но залатанная", отметил Шатров."А заплатки – это хоть и хороший, но все-таки не очень надежный способ. Мне кажется, собрать все это надо воедино в некий Миграционный кодекс. И давать эту информацию обязательно иностранцам при въезде в Россию, чтобы они понимали, какие законы регулируют их нахождение в РФ и что им необходимо сделать", – поделился мнением политолог.Он также отметил важность появления в России нового отдельного ведомства, которое будет отвечать за межнациональную и миграционную политику, на данный момент эти полномочия в структуре МВД.Одной из таких, по его мнению, может стать программа переселения россиян с целью поиска работы из провинций в крупные города и те регионы, где нужны рабочие руки, но по новому законодательству не могут трудоустраивать мигрантов."Ограничиваем въезд мигрантов – увеличим приток граждан из провинций, например, в Москву, если она сама не справляется. И для того, чтобы замещали ими мигрантов, которых мы сейчас не допускаем к некоторым работам. Например, такси в Москве стало очень дорогим и приезжает гораздо дольше. Мы понимаем, что это из-за ужесточения мер и, с одной стороны, все этому рады. С другой – нужно заполнять образовавшиеся лакуны", – считает политолог.Это позволит избежать и экономических проблем, которые могут возникнуть некоторое время спустя и могут заставить вновь ослабить миграционное законодательство в РФ, добавил Шатров.Он подчеркнул, что сейчас Госдума очень серьезно работает над тем, чтобы все мероприятия проводились системно и эффективно. "В целом процесс идет позитивно, теперь ждем глобальных изменений", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экзамен по русскому языку для мигрантов в Крыму: что надо менять – мнениеМигрантам в России запретят жениться и оформлять детей в сады и школыНа стройке в Алуште поймали незаконных мигрантов

https://crimea.ria.ru/20240801/nashi-gosti-dolzhny-nas-uvazhat-ekspert-o-probleme-migrantov-v-rossii-1139292339.html

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мигранты, игорь шатров, мнения, общество, нелегальные мигранты, трудовые мигранты