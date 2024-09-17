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На стройке в Алуште поймали незаконных мигрантов - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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На стройке в Алуште поймали незаконных мигрантов
На стройке в Алуште поймали незаконных мигрантов - РИА Новости Крым, 17.09.2024
На стройке в Алуште поймали незаконных мигрантов
Правоохранители задержали незаконных мигрантов на стройке в Алуште и ищут тех, кто их трудоустраивал и расселял. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T16:07
2024-09-17T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Правоохранители задержали незаконных мигрантов на стройке в Алуште и ищут тех, кто их трудоустраивал и расселял. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.В отношении двух иностранцев составлены административные протоколы, еще двое граждан Узбекистана, кроме админпротоколов, получили судебные решения о выдворении за пределы страны с запретом въезда на пять лет. Сейчас устанавливаются работодатели, использующие незаконную иностранную рабочую силу, и лица, предоставлявшие незаконным мигрантам жилье. Проводятся процессуальные проверки по поводу организации незаконной миграции.Ранее в Крыму пресекли канал незаконной миграции. Выходцы из Средней Азии, получив российское гражданство, нашли в Ялте 12 иностранных граждан, не имевших трудового патента, и обеспечили их оплачиваемой работой. Как сообщал глава СК РФ Александр Бастрыкин, количество преступлений, совершенных в России иностранцами-нелегалами, выросло в три раза в 2023 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нелегал из Таджикистана хотел остаться в Крыму за взяткуКрымчане осуждены за организацию канала незаконной трудовой миграцииВ России ужесточат ответственность за незаконные услуги мигрантам
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новости крыма, крым, происшествия, мвд по республике крым, алушта, нелегальные мигранты, узбекистан
На стройке в Алуште поймали незаконных мигрантов

Незаконных мигрантов поймали на стройке в Алуште

16:07 17.09.2024 (обновлено: 16:30 17.09.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Правоохранители задержали незаконных мигрантов на стройке в Алуште и ищут тех, кто их трудоустраивал и расселял. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

"В ходе рейдового мероприятия проверен строительный объект в одном из сел Алушты, сотрудниками полиции выявлено восемь нарушений миграционного законодательства", – сказано в сообщении.

В отношении двух иностранцев составлены административные протоколы, еще двое граждан Узбекистана, кроме админпротоколов, получили судебные решения о выдворении за пределы страны с запретом въезда на пять лет. Сейчас устанавливаются работодатели, использующие незаконную иностранную рабочую силу, и лица, предоставлявшие незаконным мигрантам жилье. Проводятся процессуальные проверки по поводу организации незаконной миграции.
Ранее в Крыму пресекли канал незаконной миграции. Выходцы из Средней Азии, получив российское гражданство, нашли в Ялте 12 иностранных граждан, не имевших трудового патента, и обеспечили их оплачиваемой работой. Как сообщал глава СК РФ Александр Бастрыкин, количество преступлений, совершенных в России иностранцами-нелегалами, выросло в три раза в 2023 году.
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