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На стройке в Алуште поймали незаконных мигрантов

На стройке в Алуште поймали незаконных мигрантов - РИА Новости Крым, 17.09.2024

На стройке в Алуште поймали незаконных мигрантов

Правоохранители задержали незаконных мигрантов на стройке в Алуште и ищут тех, кто их трудоустраивал и расселял. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T16:07

2024-09-17T16:07

2024-09-17T16:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Правоохранители задержали незаконных мигрантов на стройке в Алуште и ищут тех, кто их трудоустраивал и расселял. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.В отношении двух иностранцев составлены административные протоколы, еще двое граждан Узбекистана, кроме админпротоколов, получили судебные решения о выдворении за пределы страны с запретом въезда на пять лет. Сейчас устанавливаются работодатели, использующие незаконную иностранную рабочую силу, и лица, предоставлявшие незаконным мигрантам жилье. Проводятся процессуальные проверки по поводу организации незаконной миграции.Ранее в Крыму пресекли канал незаконной миграции. Выходцы из Средней Азии, получив российское гражданство, нашли в Ялте 12 иностранных граждан, не имевших трудового патента, и обеспечили их оплачиваемой работой. Как сообщал глава СК РФ Александр Бастрыкин, количество преступлений, совершенных в России иностранцами-нелегалами, выросло в три раза в 2023 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нелегал из Таджикистана хотел остаться в Крыму за взяткуКрымчане осуждены за организацию канала незаконной трудовой миграцииВ России ужесточат ответственность за незаконные услуги мигрантам

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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