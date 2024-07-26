Рейтинг@Mail.ru
Выходцы из Средней Азии наладили канал незаконной миграции в Крым - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240726/vykhodtsy-iz-sredney-azii-naladili-kanal-nezakonnoy-migratsii-v-krym-1139139101.html
Выходцы из Средней Азии наладили канал незаконной миграции в Крым
Выходцы из Средней Азии наладили канал незаконной миграции в Крым - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Выходцы из Средней Азии наладили канал незаконной миграции в Крым
В Крыму двух выходцев из среднеазиатских республик подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T12:14
2024-07-26T13:08
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
крым
трудовые мигранты
нелегальные мигранты
мигранты
ялта
судак
происшествия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1a/1139140679_0:0:1205:678_1920x0_80_0_0_899ca1c42eff2d5f31c07b0b90d33a7a.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Крыму двух выходцев из среднеазиатских республик подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что мужчины после получения российского гражданства стали подыскивать иностранцев без трудового патента для выполнения строительных работ.Противоправная деятельность подозреваемых пресечена специалистами регионального УФСБ во взаимодействии с МВД по Крыму.В отношении организаторов схемы возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Мужчинам может грозить до семи лет лишения свободы.Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что число совершенных иностранцами-нелегалами преступлений в России выросло в три раза в 2023 году.Читайте также на РИА Новости Крым:В СК предложили ввести "весомый налог" за использование труда мигрантовМигранта из Таджикистана осудят за побои подростку в СевастополеВ Крыму возбуждено 25 уголовных дел в отношении мигрантов
https://crimea.ria.ru/20240724/zaschita-boytsov-svo-i-dela-likhikh-90-kh-intervyu-glavy-sledkoma-kryma-1139095916.html
крым
ялта
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1a/1139140679_128:0:1032:678_1920x0_80_0_0_3e5a989181f3c9f736364caac2b93b84.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, трудовые мигранты, нелегальные мигранты, мигранты, ялта, судак, происшествия, новости крыма
Выходцы из Средней Азии наладили канал незаконной миграции в Крым

В Крыму пресекли канал незаконной миграции – ФСБ

12:14 26.07.2024 (обновлено: 13:08 26.07.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Крыму двух выходцев из среднеазиатских республик подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что мужчины после получения российского гражданства стали подыскивать иностранцев без трудового патента для выполнения строительных работ.

"Они приискали на территории Ялты 12 иностранных граждан, не имеющих трудового патента, обеспечили их оплачиваемой работой на строительном объекте в Судаке, а также местом жительства без фактической регистрации в селе Морское. Таким образом иностранные граждане пребывали на территории России с нарушениями миграционного законодательства", - сказано в сообщении.

Противоправная деятельность подозреваемых пресечена специалистами регионального УФСБ во взаимодействии с МВД по Крыму.
В отношении организаторов схемы возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Мужчинам может грозить до семи лет лишения свободы.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что число совершенных иностранцами-нелегалами преступлений в России выросло в три раза в 2023 году.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В СК предложили ввести "весомый налог" за использование труда мигрантов
Мигранта из Таджикистана осудят за побои подростку в Севастополе
В Крыму возбуждено 25 уголовных дел в отношении мигрантов
Владимир Терентьев, руководитель Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополь. - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
24 июля, 18:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
Защита бойцов СВО и дела "лихих" 90-х: интервью главы Следкома Крыма
 
УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюКрымТрудовые мигрантыНелегальные мигрантыМигрантыЯлтаСудакПроисшествияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:04Экс-замминистра обороны России арестован по подозрению в коррупции
13:53Трое детей ранены при атаке ВСУ на село в Херсонской области
13:37Банк России повысил ключевую ставку
12:52Крым передал в МИД РФ материалы по водной и энергетической блокадам
12:47Раскол и паника – почему в офисе Зеленского снова не хотят переговоров
12:22Крымчанку будут судить за убийство новорожденного ребенка
12:14Выходцы из Средней Азии наладили канал незаконной миграции в Крым
12:12Магнитная буря накроет Землю в ночь на субботу
11:52Киев снова не хочет переговоров - заявление офиса Зеленского
11:43Геи, русофобы и полицейские США – обнародованы данные наемников ВСУ
11:20В Севастополе закрыли леса
11:19Выплаты пострадавшим при ЧС увеличатся в 1,5 раза
11:09В Крыму открылся фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ"
11:06"Искандер" уничтожил более 20 единиц западной техники в ДНР 0:18
10:53Стрельба в Севастополе - что происходит
10:45"Единая Россия" внесла президенту предложения по кандидатуре главы Крыма
10:13В очереди перед Крымским мостом более тысячи авто - сколько ждать проезда
10:00Компания "Титто" стала партнером фестиваля "Таврида.АРТ"
09:57Серийный педофил из Севастополя получил 16 лет колонии
09:39В смартфоны россиян "вошьют" платежный сервис "МИР" и Госуслуги
Лента новостейМолния