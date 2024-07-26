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Выходцы из Средней Азии наладили канал незаконной миграции в Крым
Выходцы из Средней Азии наладили канал незаконной миграции в Крым - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Выходцы из Средней Азии наладили канал незаконной миграции в Крым
В Крыму двух выходцев из среднеазиатских республик подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T12:14
2024-07-26T12:14
2024-07-26T13:08
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Крыму двух выходцев из среднеазиатских республик подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что мужчины после получения российского гражданства стали подыскивать иностранцев без трудового патента для выполнения строительных работ.Противоправная деятельность подозреваемых пресечена специалистами регионального УФСБ во взаимодействии с МВД по Крыму.В отношении организаторов схемы возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Мужчинам может грозить до семи лет лишения свободы.Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что число совершенных иностранцами-нелегалами преступлений в России выросло в три раза в 2023 году.Читайте также на РИА Новости Крым:В СК предложили ввести "весомый налог" за использование труда мигрантовМигранта из Таджикистана осудят за побои подростку в СевастополеВ Крыму возбуждено 25 уголовных дел в отношении мигрантов
https://crimea.ria.ru/20240724/zaschita-boytsov-svo-i-dela-likhikh-90-kh-intervyu-glavy-sledkoma-kryma-1139095916.html
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Выходцы из Средней Азии наладили канал незаконной миграции в Крым
В Крыму пресекли канал незаконной миграции – ФСБ
12:14 26.07.2024 (обновлено: 13:08 26.07.2024)