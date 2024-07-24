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В Крыму возбуждено 25 уголовных дел в отношении мигрантов

В Крыму возбуждено 25 уголовных дел в отношении мигрантов - РИА Новости Крым, 24.07.2024

В Крыму возбуждено 25 уголовных дел в отношении мигрантов

В Крыму за полгода возбуждено 25 уголовных дел в отношении иностранных граждан. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T11:12

2024-07-24T11:12

2024-07-24T11:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за полгода возбуждено 25 уголовных дел в отношении иностранных граждан. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.Как подчеркнул Терентьев, у Следкома принципиальная позиция по фактам правонарушений с участием мигрантов. Задача ведомства "оперативно установить не только обстоятельства преступлений, совершенных мигрантами, но и условия, которые им способствовали, дать оценку широкому кругу лиц".На днях в Крыму заключили под стражу рабочего из Узбекистана, который нанес смертельные травмы своему коллеге по бригаде. В рамках следствия также поручено проверить законность нахождения и трудоустройства граждан Узбекистана в республике. До этого в Севастополе завершили расследование в отношении специалиста отдела по вопросам миграции, которая с апреля по сентябрь 2022 года незаконно поставила на миграционный учет 111 иностранцев.Полное интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю читайте на сайте РИА Новости Крым 24 июля в 18:00.Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что количество преступлений, совершенных в России иностранцами-нелегалами, выросло в этом году в три раза - с 1787 до 6082. Он подчеркнул, что "противоправная и антиобщественная деятельность прибывших иностранных граждан оказывает существенное негативное влияние на состояние межэтнических отношений на территории страны".Читайте также на РИА Новости Крым:В ГД определили режим высылки иностранцев – как он будет действоватьВ России ужесточат ответственность за незаконные услуги мигрантамВ Севастополе мигрант хотел легализоваться под новой фамилией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, владимир терентьев, миграционная политика, мигранты, новости крыма, крым, закон и право