https://crimea.ria.ru/20240710/v-sevastopole-migrant-khotel-legalizovatsya-pod-novoy-familiey-1138733643.html

В Севастополе мигрант хотел легализоваться под новой фамилией

В Севастополе мигрант хотел легализоваться под новой фамилией - РИА Новости Крым, 10.07.2024

В Севастополе мигрант хотел легализоваться под новой фамилией

В Севастополе суд принял решение о выдворении из страны мигранта, который пытался легализоваться в России, сменив имя и фамилию. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T10:50

2024-07-10T10:50

2024-07-10T10:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе суд принял решение о выдворении из страны мигранта, который пытался легализоваться в России, сменив имя и фамилию. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД."Сотрудником отдела по вопросам трудовой миграции в ходе дактилоскопирования и проверки по информационным базам МВД 45-летнего гражданина Армении было установлено, что иностранец ранее подвергался выдворению в форме самостоятельного контролируемого выезда", - говорится в сообщении."Благодаря оперативным проверкам, проводимым сотрудниками полиции, правонарушитель был выявлен и привлечен к административной ответственности по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ", - информирует пресс-служба.Суд признал мигранта виновным и принял решение о его выдворении из страны в принудительном порядке. Он был помещен в Центр временного содержания иностранных граждан. В ближайшее время он будет отправлен на родину и не сможет въехать в Россию в течение десяти лет.В Госдуме планируют рассмотреть закон, согласно которому перечень правонарушений, за которые иностранные граждане могут быть выдворены из страны, будет расширен еще на двадцать пунктов. Это законодательная инициатива МВД РФ, согласно которой выдворению будут подлежать граждане за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и других силовых ведомств, представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, мелкое хулиганство и т. п..Читайте также на РИА Новости Крым:Фиктивный брак с иностранцем: в Крыму выявили канал незаконной миграцииВ Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферахУ Крымского моста задержали мигрантов и выдворили из России

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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