https://crimea.ria.ru/20250409/primer-stoykosti-i-chesti-v-alushte-prostilis-s-voinom-spetsoperatsii-1145553137.html

Пример стойкости и чести: в Алуште простились с воином спецоперации

Пример стойкости и чести: в Алуште простились с воином спецоперации - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Пример стойкости и чести: в Алуште простились с воином спецоперации

В Алуште проводили в последний путь командира гранатометного взвода 3 мотострелкового батальона войсковой части 91708 Вооруженных сил РФ, старшего лейтенанта... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T19:09

2025-04-09T19:09

2025-04-09T19:09

крым

алушта

утраты

участники сво

герои сво

галина огнева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Алуште проводили в последний путь командира гранатометного взвода 3 мотострелкового батальона войсковой части 91708 Вооруженных сил РФ, старшего лейтенанта Игоря Мигаля. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.Игорь Мигаль родился в Алуште. Отучился в школе №3. После получил высшее образование по специальности "Боевое использование и управление действиями подразделений сухопутных войск".Работал Игорь Сергеевич старшим государственным налоговым инспектором Государственной налоговой инспекции Алушты. В июле 2024 года он стал участником спецоперации, подписав контракт с Минобороны."Он сражался, как истинный патриот, защищая интересы нашей Родины. За время прохождения военной службы добился уважения со стороны командиров и сослуживцев", – добавила Огнева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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алушта

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, утраты, участники сво, герои сво, галина огнева