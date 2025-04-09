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Пример стойкости и чести: в Алуште простились с воином спецоперации
Пример стойкости и чести: в Алуште простились с воином спецоперации - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Пример стойкости и чести: в Алуште простились с воином спецоперации
В Алуште проводили в последний путь командира гранатометного взвода 3 мотострелкового батальона войсковой части 91708 Вооруженных сил РФ, старшего лейтенанта... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T19:09
2025-04-09T19:09
2025-04-09T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Алуште проводили в последний путь командира гранатометного взвода 3 мотострелкового батальона войсковой части 91708 Вооруженных сил РФ, старшего лейтенанта Игоря Мигаля. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.Игорь Мигаль родился в Алуште. Отучился в школе №3. После получил высшее образование по специальности "Боевое использование и управление действиями подразделений сухопутных войск".Работал Игорь Сергеевич старшим государственным налоговым инспектором Государственной налоговой инспекции Алушты. В июле 2024 года он стал участником спецоперации, подписав контракт с Минобороны."Он сражался, как истинный патриот, защищая интересы нашей Родины. За время прохождения военной службы добился уважения со стороны командиров и сослуживцев", – добавила Огнева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, алушта, утраты, участники сво, герои сво, галина огнева
Пример стойкости и чести: в Алуште простились с воином спецоперации
В Алуште простились с героем спецоперации Игорем Мигалем
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Алуште проводили в последний путь командира гранатометного взвода 3 мотострелкового батальона войсковой части 91708 Вооруженных сил РФ, старшего лейтенанта Игоря Мигаля. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.
"Погиб Игорь Сергеевич 19 сентября 2024 года во время выполнения боевой задачи, защищая мирных жителей населенного пункта Максимильяновка Донецкой Народной Республики. Он навсегда останется в нашей памяти как пример стойкости и чести", – написала глава Алушты в своем Telegram-канале.
Игорь Мигаль родился в Алуште. Отучился в школе №3. После получил высшее образование по специальности "Боевое использование и управление действиями подразделений сухопутных войск".
Работал Игорь Сергеевич старшим государственным налоговым инспектором Государственной налоговой инспекции Алушты. В июле 2024 года он стал участником спецоперации, подписав контракт с Минобороны.
"Он сражался, как истинный патриот, защищая интересы нашей Родины. За время прохождения военной службы добился уважения со стороны командиров и сослуживцев", – добавила Огнева.
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