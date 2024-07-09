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20 новых причин для выдворения мигрантов: подготовлен проект закона - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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20 новых причин для выдворения мигрантов: подготовлен проект закона
20 новых причин для выдворения мигрантов: подготовлен проект закона - РИА Новости Крым, 09.07.2024
20 новых причин для выдворения мигрантов: подготовлен проект закона
Причиной для выдворения мигрантов из России могут стать еще 20 правонарушений. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T08:32
2024-07-09T08:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Причиной для выдворения мигрантов из России могут стать еще 20 правонарушений. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что депутаты поддержат соответствующий проект закона.Володин уточнил, что речь идет о правонарушениях в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями.Среди новых причин для выдворения могут стать неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и других силовых ведомств, представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, мелкое хулиганство. Также в законопроекте упомянута статья "пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций".Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах также после принятия закона может стать причиной выдворения мигранта. В списке новых статей и распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности.По словам председателя Госдумы, вопрос контроля за миграцией — крайне важный. Депутаты понимают его остроту, поскольку поступает много обращений, также тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах."Предложения Правительства, министерств и ведомств, способствующие решению проблем в этой сфере, будем рассматривать в кратчайшие сроки", - отметил Володин.В начале июля министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании Правительственной комиссии по профилактике правонарушений сообщил, что в России вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Количество же преступлений со стороны иностранцев снизилось.Читайте также на РИА Новости Крым:Фиктивный брак с иностранцем: в Крыму выявили канал незаконной миграцииВ Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферахУ Крымского моста задержали мигрантов и выдворили из России
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф
20 новых причин для выдворения мигрантов: подготовлен проект закона

Выдворять мигрантов из России смогут еще по 20 причинам – подготовлен проект закона

08:32 09.07.2024 (обновлено: 08:37 09.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Причиной для выдворения мигрантов из России могут стать еще 20 правонарушений. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что депутаты поддержат соответствующий проект закона.

"Министерство внутренних дел подготовило законодательную инициативу, согласно которой предлагается расширить применение выдворения в отношении мигрантов-нарушителей дополнительно по 20 статьям КоАП", – говорится в сообщении.

Володин уточнил, что речь идет о правонарушениях в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями.
Среди новых причин для выдворения могут стать неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и других силовых ведомств, представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, мелкое хулиганство. Также в законопроекте упомянута статья "пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций".
Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах также после принятия закона может стать причиной выдворения мигранта. В списке новых статей и распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности.

"По ряду статей должно быть обеспечено оперативное (без решения суда) выдворение лиц, чье нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью", – обратил внимание Володин.

По словам председателя Госдумы, вопрос контроля за миграцией — крайне важный. Депутаты понимают его остроту, поскольку поступает много обращений, также тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах.
"Предложения Правительства, министерств и ведомств, способствующие решению проблем в этой сфере, будем рассматривать в кратчайшие сроки", - отметил Володин.
В начале июля министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании Правительственной комиссии по профилактике правонарушений сообщил, что в России вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Количество же преступлений со стороны иностранцев снизилось.
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