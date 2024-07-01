https://crimea.ria.ru/20240701/v-rossii-vdvoe-chasche-stali-vyyavlyat-prestupleniya-po-nezakonnoy-migratsii-1138484764.html

В России вдвое чаще стали выявлять преступления по незаконной миграции

В России вдвое чаще стали выявлять преступления по незаконной миграции - РИА Новости Крым, 01.07.2024

В России вдвое чаще стали выявлять преступления по незаконной миграции

В России вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Количество же преступлений со стороны иностранцев... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T12:52

2024-07-01T12:52

2024-07-01T12:52

нелегальные мигранты

владимир колокольцев

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

трудовые мигранты

мигранты

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В России вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Количество же преступлений со стороны иностранцев снизилось. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании Правительственной комиссии по профилактике правонарушений.При этом, по словам Колокольцева, благодаря комплексной профилактической работе удалось закрепить тенденцию снижения количества преступлений со стороны иностранных граждан."Число тяжких и особо тяжких деяний в текущем году уменьшилось почта на 8%. Их доля в общем массиве посягательств, совершенных приезжими, также сократилась", – сообщил министр МВД со ссылкой на цифры государственной статистики.В конце июня в Крым были задержаны подозреваемые в организации канала незаконной миграции иностранцев. Двое жителей полуострова привлекали крымчанок для заключения фиктивного брака с приезжими за деньги.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферахУ Крымского моста задержали мигрантов и выдворили из РоссииВ Севастополе специалист по миграции поставила на учет 111 нелегалов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нелегальные мигранты, владимир колокольцев, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), трудовые мигранты, мигранты, происшествия