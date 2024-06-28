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Фиктивный брак с иностранцем: в Крыму выявили канал незаконной миграции
Фиктивный брак с иностранцем: в Крыму выявили канал незаконной миграции - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Фиктивный брак с иностранцем: в Крыму выявили канал незаконной миграции
В Крыму задержаны подозреваемые в организации канала незаконной миграции иностранцев. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T10:00
2024-06-28T10:00
2024-06-28T11:37
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Крыму задержаны подозреваемые в организации канала незаконной миграции иностранцев. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным следствия, двое жителей полуострова привлекали крымчанок для заключения фиктивного брака с приезжими за деньги. Деятельность преступной группы пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым и УВМ МВД по Республике Крым."В отношении двух организаторов нелегальной миграции, а также четверых женщин, вступавших в фиктивный брак, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 332.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору")", - уточняют в УФСБ по РК.По данной статье, в случае признания вины, задержанным может грозить до семи лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции из Средней АзииМигранты обязаны с 7 января уведомлять МВД о начале работы в РоссииБрали взятки за трудоустройство мигрантов – задержаны 11 членов ОПГ
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РИА Новости Крым
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Фиктивный брак с иностранцем: в Крыму выявили канал незаконной миграции
ФСБ раскрыла канал незаконной миграции в Крым
10:00 28.06.2024 (обновлено: 11:37 28.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Крыму задержаны подозреваемые в организации канала незаконной миграции иностранцев. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
По данным следствия, двое жителей полуострова привлекали крымчанок для заключения фиктивного брака с приезжими за деньги.
"Сообщники приискивали женщин из числа жительниц полуострова, желающих за денежное вознаграждение вступить в заведомо фиктивный брак с гражданами иностранных государств с целью получения последними разрешения на временное проживание в России", - говорится в сообщении.
Деятельность преступной группы пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым и УВМ МВД по Республике Крым.
"В отношении двух организаторов нелегальной миграции, а также четверых женщин, вступавших в фиктивный брак, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 332.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору")", - уточняют в УФСБ по РК.
По данной статье, в случае признания вины, задержанным может грозить до семи лет лишения свободы.
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