https://crimea.ria.ru/20240415/v-krymu-migrantam-zapretili-rabotat-bolee-chem-v-30-sferakh--1136562678.html

В Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах

В Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах - РИА Новости Крым, 15.04.2024

В Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах

Власти Крыма установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T14:31

2024-04-15T14:31

2024-04-15T14:48

сергей аксенов

миграционная политика

мигранты

крым

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Власти Крыма установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Перечень сфер, в которых вводятся ограничения на работу иностранцев, состоит из 35 пунктов. В их числе растениеводство, животноводство и охота; добыча полезных ископаемых; производство пищевых продуктов и напитков; обеспечение электроэнергией и газом; сбор и обработка сточных вод. Кроме того, трудовым мигрантам в Крыму запрещается работать в оптовой и розничной торговле (кроме продаж автомобилей и мотоциклов); на телевидении и радио; в операциях с недвижимостью; в образовании; в сфере спорта, отдыха и развлечений.Также иностранцам в регионе запрещается заниматься издательской деятельностью, арендой и лизингом, работать в области информационных технологий, в библиотеках, архивах, музеях. Ограничения на трудоустройство мигрантов введены в производстве резиновых и пластмассовых изделий; рыболовстве и рыбоводстве; архитектуре и инженерно-техническом проектировании; в сфере трудоустройства и подбора персонала.Кроме того, отныне в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия. Как пояснил глава республики Сергей Аксенов, принятые меры позволят не допустить бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории региона. По словам Аксенова, до 1 мая планируется подготовить законодательные инициативы об ужесточении мер воздействия и ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение порядка пребывания и последующего выдворения иностранцев, нарушивших российские законы.Читайте также на РИА Новости Крым: У Крымского моста задержали мигрантов и выдворили из России В Севастополе специалист по миграции поставила на учет 111 нелегалов Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, миграционная политика, мигранты, крым, новости крыма, закон и право