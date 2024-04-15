https://crimea.ria.ru/20240415/v-krymu-migrantam-zapretili-rabotat-bolee-chem-v-30-sferakh--1136562678.html
В Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах
В Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах - РИА Новости Крым, 15.04.2024
В Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах
Власти Крыма установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T14:31
2024-04-15T14:31
2024-04-15T14:48
сергей аксенов
миграционная политика
мигранты
крым
новости крыма
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0f/1136562261_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9610aaa9305fd1858ea458716b51c2b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Власти Крыма установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Перечень сфер, в которых вводятся ограничения на работу иностранцев, состоит из 35 пунктов. В их числе растениеводство, животноводство и охота; добыча полезных ископаемых; производство пищевых продуктов и напитков; обеспечение электроэнергией и газом; сбор и обработка сточных вод. Кроме того, трудовым мигрантам в Крыму запрещается работать в оптовой и розничной торговле (кроме продаж автомобилей и мотоциклов); на телевидении и радио; в операциях с недвижимостью; в образовании; в сфере спорта, отдыха и развлечений.Также иностранцам в регионе запрещается заниматься издательской деятельностью, арендой и лизингом, работать в области информационных технологий, в библиотеках, архивах, музеях. Ограничения на трудоустройство мигрантов введены в производстве резиновых и пластмассовых изделий; рыболовстве и рыбоводстве; архитектуре и инженерно-техническом проектировании; в сфере трудоустройства и подбора персонала.Кроме того, отныне в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия. Как пояснил глава республики Сергей Аксенов, принятые меры позволят не допустить бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории региона. По словам Аксенова, до 1 мая планируется подготовить законодательные инициативы об ужесточении мер воздействия и ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение порядка пребывания и последующего выдворения иностранцев, нарушивших российские законы.Читайте также на РИА Новости Крым: У Крымского моста задержали мигрантов и выдворили из России В Севастополе специалист по миграции поставила на учет 111 нелегалов Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в РФ
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0f/1136562261_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c377eb20f57b2e2ebbf326b73526d364.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, миграционная политика, мигранты, крым, новости крыма, закон и право
В Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах
Власти Крыма ввели запрет на работу мигрантов в 35 сферах – Аксенов
14:31 15.04.2024 (обновлено: 14:48 15.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Власти Крыма установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
"Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Крым, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности в соответствии с перечнем", – говорится в документе.
Перечень сфер, в которых вводятся ограничения на работу иностранцев, состоит из 35 пунктов. В их числе растениеводство, животноводство и охота; добыча полезных ископаемых; производство пищевых продуктов и напитков; обеспечение электроэнергией и газом; сбор и обработка сточных вод.
Кроме того, трудовым мигрантам в Крыму запрещается работать в оптовой и розничной торговле (кроме продаж автомобилей и мотоциклов); на телевидении и радио; в операциях с недвижимостью; в образовании; в сфере спорта, отдыха и развлечений.
Также иностранцам в регионе запрещается заниматься издательской деятельностью, арендой и лизингом, работать в области информационных технологий, в библиотеках, архивах, музеях.
Ограничения на трудоустройство мигрантов введены в производстве резиновых и пластмассовых изделий; рыболовстве и рыбоводстве; архитектуре и инженерно-техническом проектировании; в сфере трудоустройства и подбора персонала.
Кроме того, отныне в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия.
Как пояснил глава республики Сергей Аксенов, принятые меры позволят не допустить бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории региона.
"На сегодняшний день в Крыму правоохранителями выявлено более 500 человек, которые нарушили миграционное законодательство. Из них порядка ста – незаконно работали. Трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, до 1 мая планируется подготовить законодательные инициативы об ужесточении мер воздействия и ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение порядка пребывания и последующего выдворения иностранцев, нарушивших российские законы.
Читайте также на РИА Новости Крым: