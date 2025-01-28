https://crimea.ria.ru/20250128/v-sele-pod-sevastopolem-zataplivaet-ulitsy-posle-poyavleniya-azs-1143708854.html
В селе под Севастополем затапливает улицы после появления АЗС
В селе под Севастополем затапливает улицы после появления АЗС - РИА Новости Крым, 28.01.2025
В селе под Севастополем затапливает улицы после появления АЗС
Жители села Гончарное под Севастополем пожаловались губернатору города Михаилу Развожаеву, что после строительства новой автозаправочной станции улицы... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T06:37
2025-01-28T06:37
2025-01-28T00:09
михаил развожаев
севастополь
павел иено
подтопления
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Жители села Гончарное под Севастополем пожаловались губернатору города Михаилу Развожаеву, что после строительства новой автозаправочной станции улицы населенного пункта стало подтапливать. О необходимости решения проблемы глава города заявил на аппаратном совещании правительства, дав ряд поручений.По словам Развожаева, жалобы жителей Гончарного продолжают поступать в центр управления регионом, несмотря на то, что он уже давал поручение проработать этот вопрос.Докладывая о ситуации, и.о. замгубернатора Павел Иено, курирующий среди прочего развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города, сообщил, что вместе с коллегами из департаментов городского хозяйства и архитектуры уже выезжал на место, и участок обследовали."И заправку смотрели, и проект проверяли… Там есть участок подтопления. Рядом дамба находится и речка. Я думаю, там надо ряд других мероприятий предусматривать для отвода воды. Но это не из-за дороги и не из-за строительства заправочного комплекса", – заявил Иено.Отвечая на вопрос губернатора о том, почему в таком случае раньше жалоб на подобные подтопления не было, Иено сообщил, что на болотистом месте, где вода подымалась и раньше, с появлением заправки уменьшилась площадь участка, где вода могла распределяться.По его мнению, заняться этой проблемой теперь должны государственное унитарное предприятие Севастополя "Водоканал" вместе с горхозом."Если необходимо, мы коллегам поможем", – заметил Иено.В ответ губернатор поручил связаться с владельцами заправки для обсуждения вопроса по минимизации подтоплений."Хотя бы пусть с проектом помогут, а дальше будем вместе смотреть. Давйте привлечем их к проектированию и нормальному, внятному осмыслению этой ситуации", – сказал глава города.Он подчеркнул, что на данный момент важно разобраться в технических моментах и разработать проект, а далее решить, каким будет источник финансирования работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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михаил развожаев, севастополь, павел иено, подтопления, новости
В селе под Севастополем затапливает улицы после появления АЗС
Развожаеву пожаловались жители села Гончарного на подтопления улиц после строительства АЗС
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Жители села Гончарное под Севастополем пожаловались губернатору города Михаилу Развожаеву, что после строительства новой автозаправочной станции улицы населенного пункта стало подтапливать. О необходимости решения проблемы глава города заявил на аппаратном совещании правительства, дав ряд поручений.
По словам Развожаева, жалобы жителей Гончарного продолжают поступать в центр управления регионом, несмотря на то, что он уже давал поручение проработать этот вопрос.
"Люди продолжают жаловаться, что подтапливает улицы. Связывают это со строительством автозаправочной станции", – сказал губернатор.
Докладывая о ситуации, и.о. замгубернатора Павел Иено, курирующий среди прочего развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города, сообщил, что вместе с коллегами из департаментов городского хозяйства и архитектуры уже выезжал на место, и участок обследовали.
"И заправку смотрели, и проект проверяли… Там есть участок подтопления. Рядом дамба находится и речка. Я думаю, там надо ряд других мероприятий предусматривать для отвода воды. Но это не из-за дороги и не из-за строительства заправочного комплекса", – заявил Иено.
Отвечая на вопрос губернатора о том, почему в таком случае раньше жалоб на подобные подтопления не было, Иено сообщил, что на болотистом месте, где вода подымалась и раньше, с появлением заправки уменьшилась площадь участка, где вода могла распределяться.
"Построили заправку, соответственно, уменьшилось поле фильтрации. Поэтому надо в целом продумать мероприятия по отводу воды, но не в рамках дороги", – сказал Иеною
По его мнению, заняться этой проблемой теперь должны государственное унитарное предприятие Севастополя "Водоканал" вместе с горхозом.
"Если необходимо, мы коллегам поможем", – заметил Иено.
В ответ губернатор поручил связаться с владельцами заправки для обсуждения вопроса по минимизации подтоплений.
"Хотя бы пусть с проектом помогут, а дальше будем вместе смотреть. Давйте привлечем их к проектированию и нормальному, внятному осмыслению этой ситуации", – сказал глава города.
Он подчеркнул, что на данный момент важно разобраться в технических моментах и разработать проект, а далее решить, каким будет источник финансирования работ.
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