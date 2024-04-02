https://crimea.ria.ru/20240402/putin-poruchil-izmenit-podkhody-k-migratsionnoy-politike-v-rf-1136225212.html

Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в РФ

Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в РФ - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в РФ

Президент России Владимир Путин призвал изменить подходы к миграционной политике. Соответствующее поручение он дал на расширенном заседании коллегии МВД России... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T14:42

2024-04-02T14:42

2024-04-02T14:48

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владимир путин (политик)

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

миграционная политика

мигранты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал изменить подходы к миграционной политике. Соответствующее поручение он дал на расширенном заседании коллегии МВД России во вторник.Президент напомнил о случаях, когда при детальном анализе того или иного преступления выяснялось, что "человек попал в Россию без особых проблем, прошел все формальности, оформил трудовой патент, имея зачастую за спиной целый букет правонарушений, причем иногда и злостных".Глава государства акцентировал внимание на необходимость внедрения современных биометрических базы данных."Тех, что работают сейчас, недостаточно. Они не позволяют в полном объеме купировать риски, рецидивы незаконной миграции", - добавил Путин.Президент призвал обеспечить безопасность государства и общества, а также сохранить межнациональный мир.И приезжать в РФ жить и работать должны те, кто уважает ее традиции, историю и язык, добавил он."Приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру и историю. Этот принцип должен быть решающим", - заключил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Число совершенных мигрантами преступлений за год выросло на 75% - КрасновПутин поручил взять под контроль ситуацию в миграционной сфереМигранты обязаны с 7 января уведомлять МВД о начале работы в России

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россия, новости, владимир путин (политик), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), миграционная политика, мигранты