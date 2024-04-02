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Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в РФ
Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в РФ - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в РФ
Президент России Владимир Путин призвал изменить подходы к миграционной политике. Соответствующее поручение он дал на расширенном заседании коллегии МВД России... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T14:42
2024-04-02T14:42
2024-04-02T14:48
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владимир путин (политик)
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
миграционная политика
мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал изменить подходы к миграционной политике. Соответствующее поручение он дал на расширенном заседании коллегии МВД России во вторник.Президент напомнил о случаях, когда при детальном анализе того или иного преступления выяснялось, что "человек попал в Россию без особых проблем, прошел все формальности, оформил трудовой патент, имея зачастую за спиной целый букет правонарушений, причем иногда и злостных".Глава государства акцентировал внимание на необходимость внедрения современных биометрических базы данных."Тех, что работают сейчас, недостаточно. Они не позволяют в полном объеме купировать риски, рецидивы незаконной миграции", - добавил Путин.Президент призвал обеспечить безопасность государства и общества, а также сохранить межнациональный мир.И приезжать в РФ жить и работать должны те, кто уважает ее традиции, историю и язык, добавил он."Приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру и историю. Этот принцип должен быть решающим", - заключил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Число совершенных мигрантами преступлений за год выросло на 75% - КрасновПутин поручил взять под контроль ситуацию в миграционной сфереМигранты обязаны с 7 января уведомлять МВД о начале работы в России
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россия, новости, владимир путин (политик), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), миграционная политика, мигранты
Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в РФ
Путин призвал кардинально изменить подходы к миграционной политике в России
14:42 02.04.2024 (обновлено: 14:48 02.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал изменить подходы к миграционной политике. Соответствующее поручение он дал на расширенном заседании коллегии МВД России во вторник.
Президент напомнил о случаях, когда при детальном анализе того или иного преступления выяснялось, что "человек попал в Россию без особых проблем, прошел все формальности, оформил трудовой патент, имея зачастую за спиной целый букет правонарушений, причем иногда и злостных".
"Нам нужно глубоко и кардинально обновить подходы к миграционной политике. Прошу МВД и другие правоохранительные органы и спецслужбы совместно с правительством и Администрацией президента все эти вопросы комплексно и детально проработать. Нужно представить перечень первоочередных решений", - сказал он.
Глава государства акцентировал внимание на необходимость внедрения современных биометрических базы данных.
"Тех, что работают сейчас, недостаточно. Они не позволяют в полном объеме купировать риски, рецидивы незаконной миграции", - добавил Путин.
Президент призвал обеспечить безопасность государства и общества, а также сохранить межнациональный мир.
"Прежде всего, нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, нашу культурную, языковую самобытность - все то, что является силой России", - сказал Путин.
И приезжать в РФ жить и работать должны те, кто уважает ее традиции, историю и язык, добавил он.
"Приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру и историю. Этот принцип должен быть решающим", - заключил президент.
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