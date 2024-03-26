https://crimea.ria.ru/20240326/putin-poruchil-vzyat-pod-kontrol-situatsiyu-v-migratsionnoy-sfere-1136046141.html

Путин поручил взять под контроль ситуацию в миграционной сфере

Путин поручил взять под контроль ситуацию в миграционной сфере - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Путин поручил взять под контроль ситуацию в миграционной сфере

Ситуация в миграционной сфере беспокоит многих, она должна быть на контроле. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T14:09

2024-03-26T14:09

2024-03-26T14:13

владимир путин (политик)

миграционная политика

мигранты

общество

новости

россия

генеральная прокуратура россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Ситуация в миграционной сфере беспокоит многих, она должна быть на контроле. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.Он также подчеркнул, что вопросы миграционного регулирования беспокоят миллионы людей."Ситуация в этой сфере должна быть под контролем", - сказал глава российского государства.В России с 2021 года сократилось число иностранцев, однако количество совершенных ими преступлений растет, заявлял ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранты обязаны с 7 января уведомлять МВД о начале работы в РоссииВ Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции из Средней АзииМигранты избили парня в Севастополе: Бастрыкин поручил возбудить дело

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), миграционная политика, мигранты, общество, новости, россия, генеральная прокуратура россии