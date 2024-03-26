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Путин поручил взять под контроль ситуацию в миграционной сфере - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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Путин поручил взять под контроль ситуацию в миграционной сфере
Путин поручил взять под контроль ситуацию в миграционной сфере - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Путин поручил взять под контроль ситуацию в миграционной сфере
Ситуация в миграционной сфере беспокоит многих, она должна быть на контроле. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T14:09
2024-03-26T14:13
владимир путин (политик)
миграционная политика
мигранты
общество
новости
россия
генеральная прокуратура россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Ситуация в миграционной сфере беспокоит многих, она должна быть на контроле. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.Он также подчеркнул, что вопросы миграционного регулирования беспокоят миллионы людей."Ситуация в этой сфере должна быть под контролем", - сказал глава российского государства.В России с 2021 года сократилось число иностранцев, однако количество совершенных ими преступлений растет, заявлял ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранты обязаны с 7 января уведомлять МВД о начале работы в РоссииВ Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции из Средней АзииМигранты избили парня в Севастополе: Бастрыкин поручил возбудить дело
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владимир путин (политик), миграционная политика, мигранты, общество, новости, россия, генеральная прокуратура россии
Путин поручил взять под контроль ситуацию в миграционной сфере

Путин: ситуация в миграционной сфере должна быть под контролем

14:09 26.03.2024 (обновлено: 14:13 26.03.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРейд по выявлению незаконных трудовых мигрантов в Челябинске
Рейд по выявлению незаконных трудовых мигрантов в Челябинске - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Ситуация в миграционной сфере беспокоит многих, она должна быть на контроле. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
"В прошлом году по некоторым видам преступлений был отмечен незначительный, но все-таки рост. Прошу с коллегами из МВД, других правоохранительных органов эту ситуацию внимательно проанализировать, продумать систему дополнительных превентивных, профилактических, других антикриминальных мер. В том числе по соблюдению законности в миграционной сфере", - поручил президент.
Он также подчеркнул, что вопросы миграционного регулирования беспокоят миллионы людей.
"Ситуация в этой сфере должна быть под контролем", - сказал глава российского государства.
В России с 2021 года сократилось число иностранцев, однако количество совершенных ими преступлений растет, заявлял ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
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Владимир Путин (политик)Миграционная политикаМигрантыОбществоНовостиРоссияГенеральная прокуратура России
 
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