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Мигранты избили парня в Севастополе: Бастрыкин поручил возбудить дело - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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Мигранты избили парня в Севастополе: Бастрыкин поручил возбудить дело
Мигранты избили парня в Севастополе: Бастрыкин поручил возбудить дело - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Мигранты избили парня в Севастополе: Бастрыкин поручил возбудить дело
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения молодого человека тремя мигрантами в... РИА Новости Крым, 02.02.2024
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севастополь
новости
новости крыма
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения молодого человека тремя мигрантами в Севастополе, сообщает Telegram-канал ведомства.Как отметили в СК, в социальных сетях получила распространение информация о том, что трое мигрантов причинили телесные повреждения жителю Севастополя. По данному факту органами внутренних дел проводится доследственная проверка. Следственные органы СК ходатайствуют о передаче материалов в свое производство.Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в пресс-службе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 14-летний школьник жестоко избил 17-летнего знакомогоОт удара упал и умер: в Евпатории пьяная драка закончилась смертьюМеня будить? Севастополец осужден за избиение полицейского
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, новости крыма, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), мигранты, происшествия
Мигранты избили парня в Севастополе: Бастрыкин поручил возбудить дело

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения мигрантами жителя Севастополя

10:06 02.02.2024 (обновлено: 10:10 02.02.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения молодого человека тремя мигрантами в Севастополе, сообщает Telegram-канал ведомства.
Как отметили в СК, в социальных сетях получила распространение информация о том, что трое мигрантов причинили телесные повреждения жителю Севастополя. По данному факту органами внутренних дел проводится доследственная проверка. Следственные органы СК ходатайствуют о передаче материалов в свое производство.

"Председатель СК России поручил руководителю главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", – говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в пресс-службе.
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СевастопольНовостиНовости КрымаАлександр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)МигрантыПроисшествия
 
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