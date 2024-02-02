https://crimea.ria.ru/20240202/migranty-izbili-parnya-v-sevastopole-bastrykin-poruchil-vozbudit-delo-1134638377.html

Мигранты избили парня в Севастополе: Бастрыкин поручил возбудить дело

Мигранты избили парня в Севастополе: Бастрыкин поручил возбудить дело - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Мигранты избили парня в Севастополе: Бастрыкин поручил возбудить дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения молодого человека тремя мигрантами в... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T10:06

2024-02-02T10:06

2024-02-02T10:10

севастополь

новости

новости крыма

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

мигранты

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения молодого человека тремя мигрантами в Севастополе, сообщает Telegram-канал ведомства.Как отметили в СК, в социальных сетях получила распространение информация о том, что трое мигрантов причинили телесные повреждения жителю Севастополя. По данному факту органами внутренних дел проводится доследственная проверка. Следственные органы СК ходатайствуют о передаче материалов в свое производство.Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в пресс-службе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 14-летний школьник жестоко избил 17-летнего знакомогоОт удара упал и умер: в Евпатории пьяная драка закончилась смертьюМеня будить? Севастополец осужден за избиение полицейского

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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