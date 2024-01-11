https://crimea.ria.ru/20240111/v-krymu-14-letniy-shkolnik-zhestoko-izbil-17-letnego-znakomogo-1134108977.html
В Крыму 14-летний школьник жестоко избил 17-летнего знакомого
В Крыму 14-летний школьник жестоко избил 17-летнего знакомого - РИА Новости Крым, 11.01.2024
В Крыму 14-летний школьник жестоко избил 17-летнего знакомого
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего школьника из Феодосии, который избил 17-летнего юношу, нанеся ему тяжкие телесные... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T09:54
2024-01-11T09:54
2024-01-11T09:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего школьника из Феодосии, который избил 17-летнего юношу, нанеся ему тяжкие телесные повреждения. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему из хулиганских побуждений". Виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.В настоящее время проводятся следственные действия. Также следствие даст оценку действиям подростков, которые снимали избиение на видео.Прокуратура Крыма взяла ход расследования дела под контроль, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:От удара упал и умер: в Евпатории пьяная драка закончилась смертьюВ Севастополе будут судить за хулиганство "героя" резонансного видеоВ Крыму пьяная ссора пары закончилась убийством
https://crimea.ria.ru/20230430/kaznit-nelzya-pomilovat-otkroveniya-sudey-o-tom-kak-sudit-detey-1128400252.html
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крым, феодосия, крымский следком, прокуратура республики крым, происшествия, общество, дети, новости крыма
В Крыму 14-летний школьник жестоко избил 17-летнего знакомого
В Феодосии 14-летний школьник в парке жестоко избил 17-летнего юношу – возбуждено дело
09:54 11.01.2024 (обновлено: 09:55 11.01.2024)