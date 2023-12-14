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В Севастополе будут судить за хулиганство "героя" резонансного видео - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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В Севастополе будут судить за хулиганство "героя" резонансного видео
В Севастополе будут судить за хулиганство "героя" резонансного видео - РИА Новости Крым, 14.12.2023
В Севастополе будут судить за хулиганство "героя" резонансного видео
В Севастополе задержан 19-летний местный житель, который оскорблял и угрожал избить водителя автобуса. Видео, на котором задержанный нецензурно выражается и... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T13:43
2023-12-14T13:43
севастополь
полиция севастополя
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 19-летний местный житель, который оскорблял и угрожал избить водителя автобуса. Видео, на котором задержанный нецензурно выражается и замахивается на пожилого человека, было опубликовано в соцсетях.За водителя пытались заступиться другие пассажиры – очевидцы инцидента. Пользователи соцсетей также негативно отреагировали на поведение правонарушителя. Пострадавший – 59-летний мужчина – обратился с заявлением в полицию."Была оперативно установлена личность дебошира и приняты меры к его розыску", – уточнили в пресс-службе полиции.Нарушитель был задержан, свою вину в совершенном преступлении он признал частично. На видео, распространенном правоохранителями, задержанный отрицает, что наносил удары потерпевшему. По его словам, он не понял, из-за чего начался конфликт, поскольку ехал в наушниках и ничего не слышал.При этом на видео из соцсетей, которое стало основанием для разбирательства, пострадавший держится за голову. Задержанный, используя нецензурную брань, угрожает ударить его еще раз.В отношении злоумышленника отделом дознания полиции возбуждено уголовное дело за хулиганство, максимальная мера наказания по этой статье – пять лет лишения свободы.Накануне 32-летний житель Севастополя был признан виновным в нанесении побоев сотруднику полиции. Отмечается, что правоохранители обнаружили его спящим и разбудили для выяснения личности, после чего он нанес удар сотруднику полиции. Суд назначил мужчине штраф в 40 тысяч рублей, сообщает городская прокуратура.Читайте также на РИА Новости Крым:Стреляли по колесам: в Ялте автоледи устроила погоню с полицией В Севастополе полиция проверяет информацию о насилии над девочкойСевастопольца будут судить за ложное сообщение о минировании
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4.7
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севастополь, полиция севастополя, происшествия, новости, новости крыма
В Севастополе будут судить за хулиганство "героя" резонансного видео

В Севастополе задержали напавшего на водителя маршрутки хулигана

13:43 14.12.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюШеврон полиция
Шеврон полиция
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 19-летний местный житель, который оскорблял и угрожал избить водителя автобуса. Видео, на котором задержанный нецензурно выражается и замахивается на пожилого человека, было опубликовано в соцсетях.

"Несколько дней назад в ходе мониторинга мессенджеров и социальных сетей сотрудниками полиции было выявлено видео, на котором неизвестный молодой человек, находясь возле маршрутного автобуса, оскорблял водителя нецензурной бранью, замахивался на него и угрожал избить", – сообщили в полиции Севастополя.

За водителя пытались заступиться другие пассажиры – очевидцы инцидента. Пользователи соцсетей также негативно отреагировали на поведение правонарушителя. Пострадавший – 59-летний мужчина – обратился с заявлением в полицию.
"Была оперативно установлена личность дебошира и приняты меры к его розыску", – уточнили в пресс-службе полиции.
Нарушитель был задержан, свою вину в совершенном преступлении он признал частично. На видео, распространенном правоохранителями, задержанный отрицает, что наносил удары потерпевшему. По его словам, он не понял, из-за чего начался конфликт, поскольку ехал в наушниках и ничего не слышал.
"Я не сильно помню, что наговорил, потому что я очень сильно разозлился. Я не понял, на фоне чего произошел конфликт, потому что ехал в наушниках. Может, мне что-то говорили, я не знаю. И потом мужчина на меня накинулся. Может быть, и была причина, но мне она не известна. Я его не трогал. Он просто пытался меня выкинуть из автобуса, а я сопротивлялся, не давал ему это сделать и держался за поручни".
При этом на видео из соцсетей, которое стало основанием для разбирательства, пострадавший держится за голову. Задержанный, используя нецензурную брань, угрожает ударить его еще раз.
В отношении злоумышленника отделом дознания полиции возбуждено уголовное дело за хулиганство, максимальная мера наказания по этой статье – пять лет лишения свободы.
Накануне 32-летний житель Севастополя был признан виновным в нанесении побоев сотруднику полиции. Отмечается, что правоохранители обнаружили его спящим и разбудили для выяснения личности, после чего он нанес удар сотруднику полиции. Суд назначил мужчине штраф в 40 тысяч рублей, сообщает городская прокуратура.
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