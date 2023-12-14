https://crimea.ria.ru/20231214/v-sevastopole-budut-sudit-za-khuliganstvo-geroya-rezonansnogo-video-1133532797.html

В Севастополе будут судить за хулиганство "героя" резонансного видео

В Севастополе будут судить за хулиганство "героя" резонансного видео - РИА Новости Крым, 14.12.2023

В Севастополе будут судить за хулиганство "героя" резонансного видео

В Севастополе задержан 19-летний местный житель, который оскорблял и угрожал избить водителя автобуса. Видео, на котором задержанный нецензурно выражается и... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T13:43

2023-12-14T13:43

2023-12-14T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 19-летний местный житель, который оскорблял и угрожал избить водителя автобуса. Видео, на котором задержанный нецензурно выражается и замахивается на пожилого человека, было опубликовано в соцсетях.За водителя пытались заступиться другие пассажиры – очевидцы инцидента. Пользователи соцсетей также негативно отреагировали на поведение правонарушителя. Пострадавший – 59-летний мужчина – обратился с заявлением в полицию."Была оперативно установлена личность дебошира и приняты меры к его розыску", – уточнили в пресс-службе полиции.Нарушитель был задержан, свою вину в совершенном преступлении он признал частично. На видео, распространенном правоохранителями, задержанный отрицает, что наносил удары потерпевшему. По его словам, он не понял, из-за чего начался конфликт, поскольку ехал в наушниках и ничего не слышал.При этом на видео из соцсетей, которое стало основанием для разбирательства, пострадавший держится за голову. Задержанный, используя нецензурную брань, угрожает ударить его еще раз.В отношении злоумышленника отделом дознания полиции возбуждено уголовное дело за хулиганство, максимальная мера наказания по этой статье – пять лет лишения свободы.Накануне 32-летний житель Севастополя был признан виновным в нанесении побоев сотруднику полиции. Отмечается, что правоохранители обнаружили его спящим и разбудили для выяснения личности, после чего он нанес удар сотруднику полиции. Суд назначил мужчине штраф в 40 тысяч рублей, сообщает городская прокуратура.Читайте также на РИА Новости Крым:Стреляли по колесам: в Ялте автоледи устроила погоню с полицией В Севастополе полиция проверяет информацию о насилии над девочкойСевастопольца будут судить за ложное сообщение о минировании

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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