https://crimea.ria.ru/20231212/strelyali-po-kolesam-v-yalte-avtoledi-ustroila-pogonyu-s-politsiey-1133483389.html

Стреляли по колесам: в Ялте автоледи устроила погоню с полицией

Стреляли по колесам: в Ялте автоледи устроила погоню с полицией - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Стреляли по колесам: в Ялте автоледи устроила погоню с полицией

В Ялте женщина за рулем Chevrolet Aveo устроила погоню с сотрудниками Госавтоинспекции. Чтобы остановить нарушительницу силовикам пришлось стрелять по колесам... РИА Новости Крым, 12.12.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Ялте женщина за рулем Chevrolet Aveo устроила погоню с сотрудниками Госавтоинспекции. Чтобы остановить нарушительницу силовикам пришлось стрелять по колесам. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД по Крыму.Отмечается, что водителя, который совершал опасные маневры, инспекторы заметили на одной из улиц города ночью 8 декабря. Требования об остановке он проигнорировал, выехал на встречную полосу движения и попытался скрыться. Началась погоня.За рулем оказалась 30-летняя местная жительница, которая по внешним признакам была в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования гражданка отказалась.Женщину отстранили от управления автомобилем, а само транспортное средство направили на спецстоянку. Против автоледи составлено три административных протокола, ей может грозить лишение прав до двух лет.В конце ноября в Керчи автоинспекторы в ходе погони со стрельбой поймали 17-летнего подростка без прав, который устроил гонки с полицией на машине матери.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин под наркотиками угнал авто и чуть не сбил детей на остановкеЛихая погоня со стрельбой: в Ростовской области поймали угонщика из КрымаЛихая погоня со стрельбой: в Ростовской области поймали угонщика из Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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