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Стреляли по колесам: в Ялте автоледи устроила погоню с полицией - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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Стреляли по колесам: в Ялте автоледи устроила погоню с полицией
Стреляли по колесам: в Ялте автоледи устроила погоню с полицией - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Стреляли по колесам: в Ялте автоледи устроила погоню с полицией
В Ялте женщина за рулем Chevrolet Aveo устроила погоню с сотрудниками Госавтоинспекции. Чтобы остановить нарушительницу силовикам пришлось стрелять по колесам... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T13:13
2023-12-12T13:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Ялте женщина за рулем Chevrolet Aveo устроила погоню с сотрудниками Госавтоинспекции. Чтобы остановить нарушительницу силовикам пришлось стрелять по колесам. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД по Крыму.Отмечается, что водителя, который совершал опасные маневры, инспекторы заметили на одной из улиц города ночью 8 декабря. Требования об остановке он проигнорировал, выехал на встречную полосу движения и попытался скрыться. Началась погоня.За рулем оказалась 30-летняя местная жительница, которая по внешним признакам была в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования гражданка отказалась.Женщину отстранили от управления автомобилем, а само транспортное средство направили на спецстоянку. Против автоледи составлено три административных протокола, ей может грозить лишение прав до двух лет.В конце ноября в Керчи автоинспекторы в ходе погони со стрельбой поймали 17-летнего подростка без прав, который устроил гонки с полицией на машине матери.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин под наркотиками угнал авто и чуть не сбил детей на остановкеЛихая погоня со стрельбой: в Ростовской области поймали угонщика из КрымаЛихая погоня со стрельбой: в Ростовской области поймали угонщика из Крыма
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РИА Новости Крым
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крым, ялта, происшествия, мвд по республике крым, транспорт, новости крыма
Стреляли по колесам: в Ялте автоледи устроила погоню с полицией

В Ялте полиция применила табельное оружие для задержания автоледи в ходе погони

13:13 12.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник полиции с пистолетом
Сотрудник полиции с пистолетом - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Ялте женщина за рулем Chevrolet Aveo устроила погоню с сотрудниками Госавтоинспекции. Чтобы остановить нарушительницу силовикам пришлось стрелять по колесам. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД по Крыму.
Отмечается, что водителя, который совершал опасные маневры, инспекторы заметили на одной из улиц города ночью 8 декабря. Требования об остановке он проигнорировал, выехал на встречную полосу движения и попытался скрыться. Началась погоня.
"Сотрудник Госавтоинспекции применил табельное огнестрельное оружие, произведя выстрел в воздух. Однако водитель так и не остановился. В связи с чем полицейский несколько раз выстрелил по колесам автомобиля. Только после этого транспортное средство прекратило движение", - уточняется в сообщении.
За рулем оказалась 30-летняя местная жительница, которая по внешним признакам была в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования гражданка отказалась.
Женщину отстранили от управления автомобилем, а само транспортное средство направили на спецстоянку. Против автоледи составлено три административных протокола, ей может грозить лишение прав до двух лет.
В конце ноября в Керчи автоинспекторы в ходе погони со стрельбой поймали 17-летнего подростка без прав, который устроил гонки с полицией на машине матери.
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