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Погоня со стрельбой: в Крыму задержали 17-летнего лихача без прав
Погоня со стрельбой: в Крыму задержали 17-летнего лихача без прав - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Погоня со стрельбой: в Крыму задержали 17-летнего лихача без прав
Автоинспекторы в Крыму в ходе погони со стрельбой поймали 17-летнего подростка без прав, который устроил гонки с полицией в Керчи на машине матери. Об этом... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T11:08
2023-11-30T11:08
2023-11-30T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым. Автоинспекторы в Крыму в ходе погони со стрельбой поймали 17-летнего подростка без прав, который устроил гонки с полицией в Керчи на машине матери. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, в полицию Керчи позвонила жительница Кировского района, которая сообщила о пропаже своего автомобиля Volkswagen. Женщина пояснила, что ее машину мог самовольно взять покататься ее несовершеннолетний сын, не имеющий водительских прав.Ориентировку на иномарку незамедлительно передали всем экипажам дорожно-патрульной службы полиции. Один из нарядов ДПС заметил разыскиваемую иномарку. Находившийся за рулем машины молодой человек проигнорировал требования автоинспекторов об остановке, прибавил скорость и попытался скрыться."В ходе погони лихач неоднократно игнорировал требования полицейских прижаться к обочине и четыре раза выезжал на полосу встречного движения, тем самым подвергая опасности окружающих. От противоправных поступков его не остановил даже предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия", - говорится в сообщении.На одном из поворотов нарушитель не справился с управлением и выехал на обочину. Подросток попытался убежать, но его задержали полицейские. Вместе с ним в машине находилась молодая девушка.Как и предполагалось, водителем оказался 17-летний сын владелицы авто. Выяснилось, что юный гонщик состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений.Он признался, что ключи от машины взял без разрешения матери, чтобы покататься вместе со своей подругой.В отношении него автоинспекторы составили шесть административных протоколов. Также решается вопрос о привлечении его матери к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.Читайте также на РИА Новости Крым:Лихая погоня со стрельбой: в Ростовской области поймали угонщика из КрымаПогоня по дворам: в Крыму задержан пьяный водительСтрельба и погоня: в Крыму задержали нетрезвого водителя
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Погоня со стрельбой: в Крыму задержали 17-летнего лихача без прав
В Крыму полиция задержала 17-летнего лихача на машине матери в ходе погони со стрельбой
СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым. Автоинспекторы в Крыму в ходе погони со стрельбой поймали 17-летнего подростка без прав, который устроил гонки с полицией в Керчи на машине матери. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, в полицию Керчи позвонила жительница Кировского района, которая сообщила о пропаже своего автомобиля Volkswagen. Женщина пояснила, что ее машину мог самовольно взять покататься ее несовершеннолетний сын, не имеющий водительских прав.
Ориентировку на иномарку незамедлительно передали всем экипажам дорожно-патрульной службы полиции. Один из нарядов ДПС заметил разыскиваемую иномарку. Находившийся за рулем машины молодой человек проигнорировал требования автоинспекторов об остановке, прибавил скорость и попытался скрыться.
"В ходе погони лихач неоднократно игнорировал требования полицейских прижаться к обочине и четыре раза выезжал на полосу встречного движения, тем самым подвергая опасности окружающих. От противоправных поступков его не остановил даже предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия", - говорится в сообщении.
На одном из поворотов нарушитель не справился с управлением и выехал на обочину. Подросток попытался убежать, но его задержали полицейские. Вместе с ним в машине находилась молодая девушка.
Как и предполагалось, водителем оказался 17-летний сын владелицы авто. Выяснилось, что юный гонщик состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений.
Он признался, что ключи от машины взял без разрешения матери, чтобы покататься вместе со своей подругой.
В отношении него автоинспекторы составили шесть административных протоколов. Также решается вопрос о привлечении его матери к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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