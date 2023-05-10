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Стрельба и погоня: в Крыму задержали нетрезвого водителя - РИА Новости Крым, 10.05.2023
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Стрельба и погоня: в Крыму задержали нетрезвого водителя
Стрельба и погоня: в Крыму задержали нетрезвого водителя - РИА Новости Крым, 10.05.2023
Стрельба и погоня: в Крыму задержали нетрезвого водителя
Сотрудники полиции применили табельное оружие при попытке остановить 33-летнего нетрезвого водителя "Лады" в Сакском районе. Об этом сообщает пресс-службе МВД... РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T17:44
2023-05-10T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции применили табельное оружие при попытке остановить 33-летнего нетрезвого водителя "Лады" в Сакском районе. Об этом сообщает пресс-службе МВД России.Инцидент произошел утром в среду. Правоохранители подали сигнал остановки для проверки документов, однако водитель требование проигнорировал и попытался скрыться от правоохранителей на большой скорости, создавая угрозу жизни и здоровья другим участникам движения."Сотрудники полиции применили табельное оружие, но правонарушителю все же удалось скрыться. Однако благодаря оперативным действиям автоинспекторов в тот же день он был задержан", - уточнили в пресс-службе.Злоумышленником оказался 33-летний житель Сакского района. Сотрудникам полиции он признался, что сел за руль в пьяном виде, поэтому решил не останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.Ранее сообщалось, что в Феодосии водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельная погоня в Феодосии: подробности от СКСмертельное ДТП в Симферополе: авто отбросило на тротуар, погиб пешеходВ Севастополе водитель BMW насмерть сбил человека
https://crimea.ria.ru/20230412/strelyal-v-politseyskikh-krymchanin-osuzhden-za-pyanuyu-pogonyu-s-silovikami-1128143415.html
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РИА Новости Крым
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Стрельба и погоня: в Крыму задержали нетрезвого водителя

МВД: в Сакском районе при попытке скрыться задержан нетрезвый водитель "Жигулей"

17:44 10.05.2023 (обновлено: 18:31 10.05.2023)
 
© МВД по Республике КрымВ Крыму при попытке скрыться был задержан нетрезвый водитель "Жигулей"
В Крыму при попытке скрыться был задержан нетрезвый водитель Жигулей
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции применили табельное оружие при попытке остановить 33-летнего нетрезвого водителя "Лады" в Сакском районе. Об этом сообщает пресс-службе МВД России.
Инцидент произошел утром в среду. Правоохранители подали сигнал остановки для проверки документов, однако водитель требование проигнорировал и попытался скрыться от правоохранителей на большой скорости, создавая угрозу жизни и здоровья другим участникам движения.
"Сотрудники полиции применили табельное оружие, но правонарушителю все же удалось скрыться. Однако благодаря оперативным действиям автоинспекторов в тот же день он был задержан", - уточнили в пресс-службе.
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
12 апреля, 18:52
Стрелял в полицейских: крымчанин осужден за пьяную погоню с силовиками
Злоумышленником оказался 33-летний житель Сакского района. Сотрудникам полиции он признался, что сел за руль в пьяном виде, поэтому решил не останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.
Ранее сообщалось, что в Феодосии водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погиб.
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