https://crimea.ria.ru/20230510/strelba-i-pogonya-v-krymu-zaderzhali-netrezvogo-voditelya-1128644967.html

Стрельба и погоня: в Крыму задержали нетрезвого водителя

Стрельба и погоня: в Крыму задержали нетрезвого водителя - РИА Новости Крым, 10.05.2023

Стрельба и погоня: в Крыму задержали нетрезвого водителя

Сотрудники полиции применили табельное оружие при попытке остановить 33-летнего нетрезвого водителя "Лады" в Сакском районе. Об этом сообщает пресс-службе МВД... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T17:44

2023-05-10T17:44

2023-05-10T18:31

ситуация на дорогах крыма

крым

происшествия

мвд по республике крым

ситуация на дорогах крыма

общество

транспорт

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128644620_0:0:1225:690_1920x0_80_0_0_eb976e7aefb9687091becc5b5cb9c52c.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции применили табельное оружие при попытке остановить 33-летнего нетрезвого водителя "Лады" в Сакском районе. Об этом сообщает пресс-службе МВД России.Инцидент произошел утром в среду. Правоохранители подали сигнал остановки для проверки документов, однако водитель требование проигнорировал и попытался скрыться от правоохранителей на большой скорости, создавая угрозу жизни и здоровья другим участникам движения."Сотрудники полиции применили табельное оружие, но правонарушителю все же удалось скрыться. Однако благодаря оперативным действиям автоинспекторов в тот же день он был задержан", - уточнили в пресс-службе.Злоумышленником оказался 33-летний житель Сакского района. Сотрудникам полиции он признался, что сел за руль в пьяном виде, поэтому решил не останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.Ранее сообщалось, что в Феодосии водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельная погоня в Феодосии: подробности от СКСмертельное ДТП в Симферополе: авто отбросило на тротуар, погиб пешеходВ Севастополе водитель BMW насмерть сбил человека

https://crimea.ria.ru/20230412/strelyal-v-politseyskikh-krymchanin-osuzhden-za-pyanuyu-pogonyu-s-silovikami-1128143415.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, мвд по республике крым, ситуация на дорогах крыма, общество, транспорт, новости крыма