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Смертельная погоня в Феодосии: подробности от СК

Смертельная погоня в Феодосии: подробности от СК - РИА Новости Крым, 01.05.2023

Смертельная погоня в Феодосии: подробности от СК

Погибший в результате погони под Феодосией водитель Nissan Primera был пьян, он скончался от пулевого ранения в голову, сообщили в крымском главке СК РФ. РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T16:30

2023-05-01T16:30

2023-05-01T16:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Погибший в результате погони под Феодосией водитель Nissan Primera был пьян, он скончался от пулевого ранения в голову, сообщили в крымском главке СК РФ.Накануне, в 23:00 в феодосийском селе Подгорное водитель иномарки уходил от сотрудников Госавтоинспекции. Работники правоохранительных органов после нескольких требований остановиться применили огнестрельное оружие. В результате погони Nissan вылетел с дороги, водитель погиб, пассажир госпитализирован. Погибшим оказался 55-летний житель села Южное. По данным следствия, он скончался на месте от пулевого ранения в голову."Предварительно установлено, что одна из пуль отрикошетила от кузова автомобиля в голову погибшего. Пострадавший 48-летний пассажир Nissan находится в больнице", - добавили в СКНа месте происшествия работали следователи и сотрудники прокуратуры, назначены автомобильно-техническая, баллистическая и другие экспертизы. Действиям всех участников происшествия будет дана правовая оценка. Ход доследственной проверки контролирует прокуратура Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту полиция открыла огонь - видеоНа мгновение потеряла сознание: в Крыму иномарка заехала под "КамАЗ"В Севастополе женщина на иномарке сбила двух подростков на мопеде

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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