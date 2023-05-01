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Смертельная погоня в Феодосии: подробности от СК
Смертельная погоня в Феодосии: подробности от СК - РИА Новости Крым, 01.05.2023
Смертельная погоня в Феодосии: подробности от СК
Погибший в результате погони под Феодосией водитель Nissan Primera был пьян, он скончался от пулевого ранения в голову, сообщили в крымском главке СК РФ. РИА Новости Крым, 01.05.2023
2023-05-01T16:30
2023-05-01T16:30
2023-05-01T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Погибший в результате погони под Феодосией водитель Nissan Primera был пьян, он скончался от пулевого ранения в голову, сообщили в крымском главке СК РФ.Накануне, в 23:00 в феодосийском селе Подгорное водитель иномарки уходил от сотрудников Госавтоинспекции. Работники правоохранительных органов после нескольких требований остановиться применили огнестрельное оружие. В результате погони Nissan вылетел с дороги, водитель погиб, пассажир госпитализирован. Погибшим оказался 55-летний житель села Южное. По данным следствия, он скончался на месте от пулевого ранения в голову."Предварительно установлено, что одна из пуль отрикошетила от кузова автомобиля в голову погибшего. Пострадавший 48-летний пассажир Nissan находится в больнице", - добавили в СКНа месте происшествия работали следователи и сотрудники прокуратуры, назначены автомобильно-техническая, баллистическая и другие экспертизы. Действиям всех участников происшествия будет дана правовая оценка. Ход доследственной проверки контролирует прокуратура Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту полиция открыла огонь - видеоНа мгновение потеряла сознание: в Крыму иномарка заехала под "КамАЗ"В Севастополе женщина на иномарке сбила двух подростков на мопеде
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Смертельная погоня в Феодосии: подробности от СК
Следком: погибший в погоне со стрельбой водитель иномарки был пьян и умер от пули
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Погибший в результате погони под Феодосией водитель Nissan Primera был пьян, он скончался от пулевого ранения в голову, сообщили в крымском главке СК РФ.
Накануне, в 23:00 в феодосийском селе Подгорное водитель иномарки уходил от сотрудников Госавтоинспекции. Работники правоохранительных органов после нескольких требований остановиться применили огнестрельное оружие
. В результате погони Nissan вылетел с дороги, водитель погиб, пассажир госпитализирован.
"В ходе патрулирования инспекторами ДПС у продуктового магазина села Ближнее были замечены граждане с признаками алкогольного опьянения, которые передвигались на автомобиле Nissan и отказались остановиться по требованию стражей порядка. В ходе преследования сотрудник полиции сначала произвел предупредительный выстрел в воздух. После отсутствия реакции со стороны водителя иномарки страж порядка выпустил несколько пуль по колесам автомобиля нарушителей, автомобиль потерял управление, врезался в опору уличного освещения и опрокинулся", - уточняют детали в Следкоме.
Погибшим оказался 55-летний житель села Южное. По данным следствия, он скончался на месте от пулевого ранения в голову.
"Предварительно установлено, что одна из пуль отрикошетила от кузова автомобиля в голову погибшего. Пострадавший 48-летний пассажир Nissan находится в больнице", - добавили в СК
На месте происшествия работали следователи и сотрудники прокуратуры, назначены автомобильно-техническая, баллистическая и другие экспертизы. Действиям всех участников происшествия будет дана правовая оценка. Ход доследственной проверки контролирует прокуратура Крыма.
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