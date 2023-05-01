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В Крыму водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погиб

В Крыму водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погиб - РИА Новости Крым, 01.05.2023

В Крыму водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погиб

Под Феодосией водитель иномарки уходил от сотрудников Госавтоинспекции и погиб в результате погони со стрельбой, сообщает "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-службу РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T15:20

2023-05-01T15:20

2023-05-01T15:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Под Феодосией водитель иномарки уходил от сотрудников Госавтоинспекции и погиб в результате погони со стрельбой, сообщает "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.Происшествия случилось накануне, в 23:00 в феодосийском селе Подгорном. Водитель Nissan Primera не выполнил законные требования сотрудника ГИБДД об остановке, прибавил скорость и попытался скрыться.В итоге Nissan вылетел с дороги, врезался в ограждение и опрокинулся. Вызванные на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть водителя, пассажир госпитализирован. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет дана правовая оценка произошедшему.Читайте также на РИА Новости Крым:Не подал знак рукой: в Крыму юный велосипедист попал под колеса ВАЗаГрузовик врезался в легковушку с 8-месячным пассажиром на ЮБКДве смерти, шесть пострадавших: на Кубани произошло массовое ДТП

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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