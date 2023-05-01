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В Крыму водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погиб - РИА Новости Крым, 01.05.2023
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В Крыму водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погиб
В Крыму водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погиб - РИА Новости Крым, 01.05.2023
В Крыму водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погиб
Под Феодосией водитель иномарки уходил от сотрудников Госавтоинспекции и погиб в результате погони со стрельбой, сообщает "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-службу РИА Новости Крым, 01.05.2023
2023-05-01T15:20
2023-05-01T15:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Под Феодосией водитель иномарки уходил от сотрудников Госавтоинспекции и погиб в результате погони со стрельбой, сообщает "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.Происшествия случилось накануне, в 23:00 в феодосийском селе Подгорном. Водитель Nissan Primera не выполнил законные требования сотрудника ГИБДД об остановке, прибавил скорость и попытался скрыться.В итоге Nissan вылетел с дороги, врезался в ограждение и опрокинулся. Вызванные на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть водителя, пассажир госпитализирован. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет дана правовая оценка произошедшему.Читайте также на РИА Новости Крым:Не подал знак рукой: в Крыму юный велосипедист попал под колеса ВАЗаГрузовик врезался в легковушку с 8-месячным пассажиром на ЮБКДве смерти, шесть пострадавших: на Кубани произошло массовое ДТП
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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гибдд, мвд по республике крым, крым, происшествия, феодосия, новости крыма, закон и право, видео
В Крыму водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погиб

МВД: погоня со стрельбой в крымском селе закончилась гибелью водителя

15:20 01.05.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Под Феодосией водитель иномарки уходил от сотрудников Госавтоинспекции и погиб в результате погони со стрельбой, сообщает "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.
Происшествия случилось накануне, в 23:00 в феодосийском селе Подгорном. Водитель Nissan Primera не выполнил законные требования сотрудника ГИБДД об остановке, прибавил скорость и попытался скрыться.
"Преследуя нарушителя, полицейские по громкой связи потребовали остановиться, однако водитель не реагировал. В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации "О полиции" сотрудник Госавтоинспекции применил служебное огнестрельное оружие АКС-74У, произведя выстрел в воздух и несколько – по колесам автомобиля", - уточнили в полиции.
В итоге Nissan вылетел с дороги, врезался в ограждение и опрокинулся. Вызванные на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть водителя, пассажир госпитализирован.
Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет дана правовая оценка произошедшему.
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