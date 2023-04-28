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Грузовик врезался в легковушку с 8-месячным пассажиром на ЮБК - РИА Новости Крым, 28.04.2023
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Грузовик врезался в легковушку с 8-месячным пассажиром на ЮБК
Грузовик врезался в легковушку с 8-месячным пассажиром на ЮБК - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Грузовик врезался в легковушку с 8-месячным пассажиром на ЮБК
Один человек получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Севастополь - Ялта, полиция начала проверку по факту аварии. Об этом... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T10:55
2023-04-28T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Один человек получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Севастополь - Ялта, полиция начала проверку по факту аварии. Об этом сообщили в республиканском главке МВД.ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло в пятницу утром в ялтинском регионе. По предварительным данным, грузовик занесло на повороте и он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым Volkswagen.По факту аварии проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.Ранее в результате массового ДТП в Краснодарском крае два человека погибли и еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла в Усть-Лабинском районе на автодороге Краснодар-Кропоткин. Полиция также начала проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:На мгновение потеряла сознание: в Крыму иномарка заехала под "КамАЗ"Под Симферополем столкнулись Peugeot и BMW: два человека в больницеСтрашное ДТП с грузовиком на "Тавриде": двое в больнице
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Грузовик врезался в легковушку с 8-месячным пассажиром на ЮБК

МВД: грузовик протаранил авто с 8-месячным пассажиром под Ялтой – пострадала водитель

10:55 28.04.2023
 
© МВД по Республике КрымДТП на трассе Ялта - Севастополь. 28.04.2023
ДТП на трассе Ялта - Севастополь. 28.04.2023
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Один человек получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Севастополь - Ялта, полиция начала проверку по факту аварии. Об этом сообщили в республиканском главке МВД.
ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло в пятницу утром в ялтинском регионе. По предварительным данным, грузовик занесло на повороте и он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым Volkswagen.

"Женщина-водитель легкового авто получила телесные повреждения и доставлена в медучреждение. С ней в машине находился 8-месячный ребенок, который в момент ДТП был на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи осмотрели ребенка на месте и убедившись в том, что малыш не пострадал, передали его отцу", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

По факту аварии проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее в результате массового ДТП в Краснодарском крае два человека погибли и еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла в Усть-Лабинском районе на автодороге Краснодар-Кропоткин. Полиция также начала проверку.
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