https://crimea.ria.ru/20230428/gruzovik-vrezalsya-v-legkovushku-s-8-mesyachnym-passazhirom-na-yubk-1128412408.html

Грузовик врезался в легковушку с 8-месячным пассажиром на ЮБК

Грузовик врезался в легковушку с 8-месячным пассажиром на ЮБК - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Грузовик врезался в легковушку с 8-месячным пассажиром на ЮБК

Один человек получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Севастополь - Ялта, полиция начала проверку по факту аварии. Об этом... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T10:55

2023-04-28T10:55

2023-04-28T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Один человек получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Севастополь - Ялта, полиция начала проверку по факту аварии. Об этом сообщили в республиканском главке МВД.ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло в пятницу утром в ялтинском регионе. По предварительным данным, грузовик занесло на повороте и он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым Volkswagen.По факту аварии проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.Ранее в результате массового ДТП в Краснодарском крае два человека погибли и еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла в Усть-Лабинском районе на автодороге Краснодар-Кропоткин. Полиция также начала проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:На мгновение потеряла сознание: в Крыму иномарка заехала под "КамАЗ"Под Симферополем столкнулись Peugeot и BMW: два человека в больницеСтрашное ДТП с грузовиком на "Тавриде": двое в больнице

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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