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Под Симферополем столкнулись Peugeot и BMW: два человека в больнице
Под Симферополем столкнулись Peugeot и BMW: два человека в больнице - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Под Симферополем столкнулись Peugeot и BMW: два человека в больнице
Два человека, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения двух иномарок в Симферопольском районе. Полиция начала проверку, сообщили в... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T11:26
2023-04-14T11:26
2023-04-14T11:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Два человека, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения двух иномарок в Симферопольском районе. Полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе МВД по РК.По предварительным данным, ДТП произошло 13 апреля около 20: 30 минут на автодороге Симферополь – Севастополь – Каштановое, вблизи села Фонтаны.В результате столкновения, 42-летняя водитель Peugeot и ее пассажир, семилетняя девочка, получили телесные повреждения. Они были доставлены в медицинское учреждение.На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Ранее один человек пострадал в результате столкновения двух авто в районе села Константиновка Симферопольском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:На "Тавриде" под Севастополем машина улетела в кювет и загореласьСмертельный поворот: в Джанкойском районе иномарка протаранила "Таврию"Массовое ДТП в Севастополе: две машины перевернулись, пострадал человек
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РИА Новости Крым
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Под Симферополем столкнулись Peugeot и BMW: два человека в больнице
МВД: водитель и ребенок получили травмы после аварии Peugeot и BMW под Симферополем
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Два человека, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения двух иномарок в Симферопольском районе. Полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
По предварительным данным, ДТП произошло 13 апреля около 20: 30 минут на автодороге Симферополь – Севастополь – Каштановое, вблизи села Фонтаны.
"Водитель автомобиля Peugeot 308, двигаясь в сторону Симферополя при выезде со второстепенной на главную дорогу не предоставила преимущество автомобилю BMW", – уточнили в ведомстве.
В результате столкновения, 42-летняя водитель Peugeot и ее пассажир, семилетняя девочка, получили телесные повреждения. Они были доставлены в медицинское учреждение.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее один человек пострадал в результате столкновения
двух авто в районе села Константиновка Симферопольском районе Крыма.
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