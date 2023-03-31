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Смертельный поворот: в Джанкойском районе иномарка протаранила "Таврию"
Смертельный поворот: в Джанкойском районе иномарка протаранила "Таврию" - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Смертельный поворот: в Джанкойском районе иномарка протаранила "Таврию"
Один человек погиб и один пострадал при столкновении двух легковушек в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T14:52
2023-03-31T14:52
2023-03-31T14:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один пострадал при столкновении двух легковушек в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Отмечается, что авария произошла в пятницу на дороге Таврида – Джанкой – Красноперекопск в селе Новокрымское.Кроме того, пассажир отечественного авто был госпитализирован в медицинское учреждение с различными травмами.На месте ДТП работают сотрудники дорожно-патрульной службы, эксперты устанавливают причины происшествия.Ранее глава МВД по республике Игорь Илларионов сообщил, что в Крыму в минувшем году произошло 1,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 199 человек и еще 1,9 тысяч получили травмы. Было пресечено почти 300 тысяч нарушений ПДД, в том числе 7,7 тысяч фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе: водителя деблокировали спасателиПьяный наехал на пьяного: в Севастополе водителя осудят за ДТПВ Керчи Daewoo Lanos влетел в остановку и загорелся – что с людьми
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Смертельный поворот: в Джанкойском районе иномарка протаранила "Таврию"
МВД: в Джанкойском районе Крыма при столкновении двух легковушек погиб водитель "Таврии"
14:52 31.03.2023 (обновлено: 14:55 31.03.2023)