https://crimea.ria.ru/20230329/smertelnoe-dtp-v-bakhchisarayskom-rayone-voditelya-deblokirovali-spasateli-1127848914.html

Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе: водителя деблокировали спасатели

Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе: водителя деблокировали спасатели - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе: водителя деблокировали спасатели

Один человек погиб и один получил травмы в результате ДТП в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T16:16

2023-03-29T16:16

2023-03-29T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил травмы в результате ДТП в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.Авария с участием легковых автомобилей "ВАЗ" и Chery произошла накануне на автодороге Вилино – Песчаное. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования. Как выяснилось, один из водителей погиб на месте.Причины происшествия устанавливают эксперты.Ранее глава МВД по республике Игорь Илларионов сообщил, что в Крыму в минувшем году произошло 1,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 199 человек и еще 1,9 тысяч получили травмы. Было пресечено почти 300 тысяч нарушений ПДД, в том числе 7,7 тысячи фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "ГАЗель" выехала на встречку и столкнулась с рейсовым автобусомСмертельное ДТП с пятью авто в Симферополе – возбуждено делоСтали известны подробности трагедии с поездом и авто под Джанкоем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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