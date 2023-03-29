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Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе: водителя деблокировали спасатели - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе: водителя деблокировали спасатели
Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе: водителя деблокировали спасатели - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе: водителя деблокировали спасатели
Один человек погиб и один получил травмы в результате ДТП в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T16:16
2023-03-29T16:16
ситуация на дорогах крыма
дтп
происшествия
дтп в крыму и севастополе
мчс крыма
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил травмы в результате ДТП в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.Авария с участием легковых автомобилей "ВАЗ" и Chery произошла накануне на автодороге Вилино – Песчаное. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования. Как выяснилось, один из водителей погиб на месте.Причины происшествия устанавливают эксперты.Ранее глава МВД по республике Игорь Илларионов сообщил, что в Крыму в минувшем году произошло 1,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 199 человек и еще 1,9 тысяч получили травмы. Было пресечено почти 300 тысяч нарушений ПДД, в том числе 7,7 тысячи фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "ГАЗель" выехала на встречку и столкнулась с рейсовым автобусомСмертельное ДТП с пятью авто в Симферополе – возбуждено делоСтали известны подробности трагедии с поездом и авто под Джанкоем
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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дтп, происшествия, дтп в крыму и севастополе, мчс крыма, крым, новости крыма, бахчисарайский район
Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе: водителя деблокировали спасатели

МЧС: в аварии с двумя легковыми авто в Бахчисарайском районе Крыма погиб человек

16:16 29.03.2023
 
© МЧС Республики КрымСмертельное ДТП с машиной такси в Бахчисарайском районе
Смертельное ДТП с машиной такси в Бахчисарайском районе
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил травмы в результате ДТП в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Авария с участием легковых автомобилей "ВАЗ" и Chery произошла накануне на автодороге Вилино – Песчаное. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования. Как выяснилось, один из водителей погиб на месте.
"К сожалению, в результате происшествия водитель автомобиля "ВАЗ" получил травмы, несовместимые с жизнью. Тело погибшего оказалось зажато, спасатели при помощи аварийно – спасательного инструмента деблокировали его. Кроме того, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля Chery, его госпитализировали", - сообщается на сайте МЧС.
Причины происшествия устанавливают эксперты.
Ранее глава МВД по республике Игорь Илларионов сообщил, что в Крыму в минувшем году произошло 1,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 199 человек и еще 1,9 тысяч получили травмы. Было пресечено почти 300 тысяч нарушений ПДД, в том числе 7,7 тысячи фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии.
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