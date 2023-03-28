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В Крыму "ГАЗель" выехала на встречку и столкнулась с рейсовым автобусом - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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В Крыму "ГАЗель" выехала на встречку и столкнулась с рейсовым автобусом
В Крыму "ГАЗель" выехала на встречку и столкнулась с рейсовым автобусом - РИА Новости Крым, 28.03.2023
В Крыму "ГАЗель" выехала на встречку и столкнулась с рейсовым автобусом
В Джанкойском районе Крыма произошло столкновение автомобиля "ГАЗель" и рейсового пассажирского автобуса. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T17:54
2023-03-28T17:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма произошло столкновение автомобиля "ГАЗель" и рейсового пассажирского автобуса. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского МВД.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. В момент столкновения в автобусе находился водитель и один пассажир. Их осмотрели прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи. К счастью, серьезных травм выявлено не было – только ушибы.По данным республиканского глава МЧС, сообщение об аварии поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях в 14:48 во вторник 28 марта. В ведомстве уточнили также, что инцидент произошел недалеко от села Победное Джанкойского района Крыма.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.Ранее в Крыму задержали водителя, которого подозревают в наезде на семью из пяти человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком проверяет водителя по делу о выпавшем из автобуса ребенке в КерчиСтрашное ДТП с грузовиком на Кубани: один человек погиб и двое в больницеПьяный насмерть сбил пенсионерку: севастопольцу грозит до 12 лет за ДТП
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, дтп, дтп в крыму и севастополе, новости, происшествия, общество, мвд по республике крым
В Крыму "ГАЗель" выехала на встречку и столкнулась с рейсовым автобусом

В МВД Крыма сообщили подробности аварии рейсового автобуса и "ГАЗели"

17:54 28.03.2023
 
© МВД по Республике КрымДТП в Крыму с рейсовым автобусом и грузовиком
ДТП в Крыму с рейсовым автобусом и грузовиком
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма произошло столкновение автомобиля "ГАЗель" и рейсового пассажирского автобуса. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
"По предварительным данным, водитель автомобиля "ГАЗель" допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом", – сообщили в ведомстве.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. В момент столкновения в автобусе находился водитель и один пассажир. Их осмотрели прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи. К счастью, серьезных травм выявлено не было – только ушибы.
ДТП в Крыму с рейсовым автобусом и грузовиком
ДТП в Крыму с рейсовым автобусом и грузовиком
ДТП в Крыму с рейсовым автобусом и грузовиком
По данным республиканского глава МЧС, сообщение об аварии поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях в 14:48 во вторник 28 марта. В ведомстве уточнили также, что инцидент произошел недалеко от села Победное Джанкойского района Крыма.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее в Крыму задержали водителя, которого подозревают в наезде на семью из пяти человек.
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