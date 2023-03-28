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В Крыму "ГАЗель" выехала на встречку и столкнулась с рейсовым автобусом

В Крыму "ГАЗель" выехала на встречку и столкнулась с рейсовым автобусом - РИА Новости Крым, 28.03.2023

В Крыму "ГАЗель" выехала на встречку и столкнулась с рейсовым автобусом

В Джанкойском районе Крыма произошло столкновение автомобиля "ГАЗель" и рейсового пассажирского автобуса. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T17:54

2023-03-28T17:54

2023-03-28T17:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма произошло столкновение автомобиля "ГАЗель" и рейсового пассажирского автобуса. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского МВД.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. В момент столкновения в автобусе находился водитель и один пассажир. Их осмотрели прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи. К счастью, серьезных травм выявлено не было – только ушибы.По данным республиканского глава МЧС, сообщение об аварии поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях в 14:48 во вторник 28 марта. В ведомстве уточнили также, что инцидент произошел недалеко от села Победное Джанкойского района Крыма.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.Ранее в Крыму задержали водителя, которого подозревают в наезде на семью из пяти человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком проверяет водителя по делу о выпавшем из автобуса ребенке в КерчиСтрашное ДТП с грузовиком на Кубани: один человек погиб и двое в больницеПьяный насмерть сбил пенсионерку: севастопольцу грозит до 12 лет за ДТП

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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