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Страшное ДТП с грузовиком на Кубани: один человек погиб и двое в больнице
Страшное ДТП с грузовиком на Кубани: один человек погиб и двое в больнице - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Страшное ДТП с грузовиком на Кубани: один человек погиб и двое в больнице
Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Курганинском районе Краснодарского края. Об этом... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T11:03
2023-03-15T11:03
2023-03-15T11:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Курганинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.ДТП произошло в ночь на среду на автодороге Усть-Лабинск – Упорная в районе станицы Воздвиженской. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Kia Spectra в разрешенном месте совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся навстречу грузовым автомобилем "КамАЗ".Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму иномарку занесло на "встречку": погиб водитель ВАЗаВ Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановкиВыехала на встречку под КамАЗ: в ДТП под Симферополем пострадали двое
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происшествия, дтп, краснодарский край, кубань, гибдд, новости
Страшное ДТП с грузовиком на Кубани: один человек погиб и двое в больнице
ГИБДД: в аварии с грузовиком на Кубани один человек погиб и двое пострадали