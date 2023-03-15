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Страшное ДТП с грузовиком на Кубани: один человек погиб и двое в больнице - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Страшное ДТП с грузовиком на Кубани: один человек погиб и двое в больнице
Страшное ДТП с грузовиком на Кубани: один человек погиб и двое в больнице - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Страшное ДТП с грузовиком на Кубани: один человек погиб и двое в больнице
Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Курганинском районе Краснодарского края. Об этом... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T11:03
2023-03-15T11:03
происшествия
дтп
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Курганинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.ДТП произошло в ночь на среду на автодороге Усть-Лабинск – Упорная в районе станицы Воздвиженской. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Kia Spectra в разрешенном месте совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся навстречу грузовым автомобилем "КамАЗ".Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму иномарку занесло на "встречку": погиб водитель ВАЗаВ Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановкиВыехала на встречку под КамАЗ: в ДТП под Симферополем пострадали двое
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РИА Новости Крым
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происшествия, дтп, краснодарский край, кубань, гибдд, новости
Страшное ДТП с грузовиком на Кубани: один человек погиб и двое в больнице

ГИБДД: в аварии с грузовиком на Кубани один человек погиб и двое пострадали

11:03 15.03.2023
 
© УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Смертельное ДТП на Кубани, 15.03.2023
Смертельное ДТП на Кубани, 15.03.2023
© УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Курганинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.
ДТП произошло в ночь на среду на автодороге Усть-Лабинск – Упорная в районе станицы Воздвиженской. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Kia Spectra в разрешенном месте совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся навстречу грузовым автомобилем "КамАЗ".
"В результате происшествия водитель автомобиля Kia от полученных травм скончался на месте. Двое его пассажиров, 27-летний мужчина и 20-летний парень, с травмами доставлены в Лабинскую центральную районную больницу", - проинформировали в Telegram-канале Госавтоинспекции.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
© УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Смертельное ДТП на Кубани, 15.03.2023
Смертельное ДТП на Кубани, 15.03.2023
© УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
Смертельное ДТП на Кубани, 15.03.2023
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ПроисшествияДТПКраснодарский крайКубаньГИБДДНовости
 
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