https://crimea.ria.ru/20230315/strashnoe-dtp-s-gruzovikom-na-kubani-odin-chelovek-pogib-i-dvoe-v-bolnitse-1127549756.html

Страшное ДТП с грузовиком на Кубани: один человек погиб и двое в больнице

Страшное ДТП с грузовиком на Кубани: один человек погиб и двое в больнице - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Страшное ДТП с грузовиком на Кубани: один человек погиб и двое в больнице

Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Курганинском районе Краснодарского края. Об этом... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T11:03

2023-03-15T11:03

2023-03-15T11:03

происшествия

дтп

краснодарский край

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Курганинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.ДТП произошло в ночь на среду на автодороге Усть-Лабинск – Упорная в районе станицы Воздвиженской. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Kia Spectra в разрешенном месте совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся навстречу грузовым автомобилем "КамАЗ".Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму иномарку занесло на "встречку": погиб водитель ВАЗаВ Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановкиВыехала на встречку под КамАЗ: в ДТП под Симферополем пострадали двое

краснодарский край

кубань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, краснодарский край, кубань, гибдд, новости