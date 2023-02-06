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В Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановки - РИА Новости Крым, 06.02.2023
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В Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановки
В Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановки - РИА Новости Крым, 06.02.2023
В Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановки
В Севастополе 28-летний водитель Audi без страховки и с признаками алкогольного опьянения врезался в опору освещения и получил сразу три административных... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T17:56
2023-02-06T17:56
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севастополь
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе 28-летний водитель Audi без страховки и с признаками алкогольного опьянения врезался в опору освещения и получил сразу три административных протокола. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции города. По данным правоохранителей, авария произошла накануне по улице Крестовского. Не справившись с управлением, водитель выехал за пределы дороги и наехал на фонарный столб у остановки общественного транспорта.Теперь нарушителю грозит административный штраф в размере тридцати тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Выехала на встречку под КамАЗ: в ДТП под Симферополем пострадали двое23 автомобиля столкнулись на обледеневшей трассе в СтавропольеВ Керчи пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль
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севастополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, умвд россии по севастополю, общество, крым, новости крыма
В Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановки

МВД: в Севастополе водитель с признаками опьянения врезался в опору освещения

17:56 06.02.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюВ Севастополе выпивший водитель врезался в опору освещения
В Севастополе выпивший водитель врезался в опору освещения
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе 28-летний водитель Audi без страховки и с признаками алкогольного опьянения врезался в опору освещения и получил сразу три административных протокола. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции города.
По данным правоохранителей, авария произошла накануне по улице Крестовского. Не справившись с управлением, водитель выехал за пределы дороги и наехал на фонарный столб у остановки общественного транспорта.
"Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что у водителя имеются внешние признаки опьянения и отсутствует страховой полис. В отношении правонарушителя были составлены три административных материала: за невыполнение требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также за повреждение дорожного сооружения", – уточнила руководитель пресс-службы севастопольского УМВД Жанна Данилина.
Теперь нарушителю грозит административный штраф в размере тридцати тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.
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