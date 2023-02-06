https://crimea.ria.ru/20230206/v-sevastopole-pyanyy-voditel-inomarki-snes-oporu-osvescheniya-u-ostanovki-1126816338.html

В Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановки

В Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановки - РИА Новости Крым, 06.02.2023

В Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановки

В Севастополе 28-летний водитель Audi без страховки и с признаками алкогольного опьянения врезался в опору освещения и получил сразу три административных... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T17:56

2023-02-06T17:56

2023-02-06T17:56

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севастополь

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе 28-летний водитель Audi без страховки и с признаками алкогольного опьянения врезался в опору освещения и получил сразу три административных протокола. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции города. По данным правоохранителей, авария произошла накануне по улице Крестовского. Не справившись с управлением, водитель выехал за пределы дороги и наехал на фонарный столб у остановки общественного транспорта.Теперь нарушителю грозит административный штраф в размере тридцати тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Выехала на встречку под КамАЗ: в ДТП под Симферополем пострадали двое23 автомобиля столкнулись на обледеневшей трассе в СтавропольеВ Керчи пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль

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2023

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