https://crimea.ria.ru/20230206/v-kerchi-pyanyy-voditel-protaranil-priparkovannyy-avtomobil-1126807142.html

В Керчи пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль

В Керчи пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль - РИА Новости Крым, 06.02.2023

В Керчи пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль

В Керчи нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в припаркованную иномарку, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T13:25

2023-02-06T13:25

2023-02-06T13:26

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

происшествия

мвд по республике крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/06/1126803848_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_019ef82b2989116d4701b4c4c9ad765e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Керчи нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в припаркованную иномарку, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Инцидент произошел в понедельник в районе дома №27 по улице Индустриальное шоссе. По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля Opel Vectra при повороте налево не справился с управлением и врезался в стоящую машину Toyota Auris. В припаркованном авто находился мужчина 1983 года рождения, которому потребовалась первичная медицинская помощь."Инспекторы ДПС отстранили водителя Opel Vectra от управления транспортным средством. Ему предложили пройти тест на алкоголь с помощью прибора на месте и освидетельствование на состояние опьянения в медучреждении. Однако от прохождения процедур мужчина отказался", – сообщили в ведомстве. Автомобиль изъяли и поместили на штраф-площадку.В отношении 60-летнего водителя составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.В середине января водитель автомобиля BMW 740 не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в установленную при входе в парк металлическую арку. Последняя упала на маленьких детей. Детей доставили в больницу с различными травмами, через несколько дней один из пострадавших мальчиков скончался.По факту аварии возбудили уголовное дело, ход которого контролирует прокуратура Крыма. Водителем оказался местный житель 1981 года рождения, ранее судимый и лишенный водительских прав. Несмотря на это, он вновь сел за руль, причем - в состоянии алкогольного опьянения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный рецидивист угнал авто и влетел в заборКрымчанин осужден за смерть пассажира в пьяном ДТППьяного таксиста поймали в Симферопольском районе

https://crimea.ria.ru/20230104/bez-prav-na-vstrechke-smertelnoe-dtp-v-sevastopole-1126248951.html

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, мвд по республике крым, новости крыма