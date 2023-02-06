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В Керчи пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль - РИА Новости Крым, 06.02.2023
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В Керчи пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль
В Керчи пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль - РИА Новости Крым, 06.02.2023
В Керчи пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль
В Керчи нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в припаркованную иномарку, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T13:25
2023-02-06T13:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Керчи нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в припаркованную иномарку, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Инцидент произошел в понедельник в районе дома №27 по улице Индустриальное шоссе. По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля Opel Vectra при повороте налево не справился с управлением и врезался в стоящую машину Toyota Auris. В припаркованном авто находился мужчина 1983 года рождения, которому потребовалась первичная медицинская помощь."Инспекторы ДПС отстранили водителя Opel Vectra от управления транспортным средством. Ему предложили пройти тест на алкоголь с помощью прибора на месте и освидетельствование на состояние опьянения в медучреждении. Однако от прохождения процедур мужчина отказался", – сообщили в ведомстве. Автомобиль изъяли и поместили на штраф-площадку.В отношении 60-летнего водителя составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.В середине января водитель автомобиля BMW 740 не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в установленную при входе в парк металлическую арку. Последняя упала на маленьких детей. Детей доставили в больницу с различными травмами, через несколько дней один из пострадавших мальчиков скончался.По факту аварии возбудили уголовное дело, ход которого контролирует прокуратура Крыма. Водителем оказался местный житель 1981 года рождения, ранее судимый и лишенный водительских прав. Несмотря на это, он вновь сел за руль, причем - в состоянии алкогольного опьянения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный рецидивист угнал авто и влетел в заборКрымчанин осужден за смерть пассажира в пьяном ДТППьяного таксиста поймали в Симферопольском районе
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РИА Новости Крым
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В Керчи пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль

В Керчи нетрезвый водитель врезался в припаркованный автомобиль – пострадал человек

13:25 06.02.2023 (обновлено: 13:26 06.02.2023)
 
© МВД по Республике КрымВ Керчи нетрезвый водитель устроил ДТП с пострадавшими
В Керчи нетрезвый водитель устроил ДТП с пострадавшими
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Керчи нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в припаркованную иномарку, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Инцидент произошел в понедельник в районе дома №27 по улице Индустриальное шоссе. По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля Opel Vectra при повороте налево не справился с управлением и врезался в стоящую машину Toyota Auris. В припаркованном авто находился мужчина 1983 года рождения, которому потребовалась первичная медицинская помощь.
"Инспекторы ДПС отстранили водителя Opel Vectra от управления транспортным средством. Ему предложили пройти тест на алкоголь с помощью прибора на месте и освидетельствование на состояние опьянения в медучреждении. Однако от прохождения процедур мужчина отказался", – сообщили в ведомстве.
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Автомобиль изъяли и поместили на штраф-площадку.
В отношении 60-летнего водителя составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
В середине января водитель автомобиля BMW 740 не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в установленную при входе в парк металлическую арку. Последняя упала на маленьких детей. Детей доставили в больницу с различными травмами, через несколько дней один из пострадавших мальчиков скончался.
По факту аварии возбудили уголовное дело, ход которого контролирует прокуратура Крыма. Водителем оказался местный житель 1981 года рождения, ранее судимый и лишенный водительских прав. Несмотря на это, он вновь сел за руль, причем - в состоянии алкогольного опьянения.
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