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В Крыму водитель без прав сбил двух детей и сбежал с места аварии - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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В Крыму водитель без прав сбил двух детей и сбежал с места аварии
В Крыму водитель без прав сбил двух детей и сбежал с места аварии - РИА Новости Крым, 18.01.2023
В Крыму водитель без прав сбил двух детей и сбежал с места аварии
Крымские правоохранители задержали мужчину, который сбил двух детей семи и восьми лет в сквере в Керчи и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T19:50
2023-01-18T19:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители задержали мужчину, который сбил двух детей семи и восьми лет в сквере в Керчи и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.Авария произошла в среду около 16.30 на улице Первой пятилетки.В Севастополе перед зданием полиции сбили пешехода &gt;&gt;Детей доставили в больницу с различными травмами. Сотрудники Госавтоинспекции нашли автомобиль недалеко от места происшествия. Правоохранители установили личность нарушителя и задержали его. Им оказался местный житель 1981 года рождения, ранее лишенный водительских прав. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.Сотрудники прокуратуры Крыма контролируют ход установления обстоятельств ДТП, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В целях координации действий правоохранителей на месте происшествия находится прокурор города Денис Кулебянов.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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В Крыму водитель без прав сбил двух детей и сбежал с места аварии

В Керчи мужчина на BMW без водительских прав сбил двух детей и скрылся с места аварии

19:50 18.01.2023
 
© МВД по Республике КрымВ Керчи мужчина на BMW без водительских прав сбил двух детей и скрылся с места аварии
В Керчи мужчина на BMW без водительских прав сбил двух детей и скрылся с места аварии
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители задержали мужчину, который сбил двух детей семи и восьми лет в сквере в Керчи и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Авария произошла в среду около 16.30 на улице Первой пятилетки.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW 740 не справился с управлением, в результате чего допустил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на двоих несовершеннолетних и металлическую конструкцию, установленную при входе в парк, которая перевернулась и упала на детей. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП", - говорится в сообщении.
В Севастополе перед зданием полиции сбили пешехода >>
Детей доставили в больницу с различными травмами. Сотрудники Госавтоинспекции нашли автомобиль недалеко от места происшествия. Правоохранители установили личность нарушителя и задержали его. Им оказался местный житель 1981 года рождения, ранее лишенный водительских прав. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.
Сотрудники прокуратуры Крыма контролируют ход установления обстоятельств ДТП, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В целях координации действий правоохранителей на месте происшествия находится прокурор города Денис Кулебянов.
© МВД по Республике КрымВ Керчи мужчина на BMW без водительских прав сбил двух детей и скрылся с места аварии
В Керчи мужчина на BMW без водительских прав сбил двух детей и скрылся с места аварии
© МВД по Республике Крым
В Керчи мужчина на BMW без водительских прав сбил двух детей и скрылся с места аварии
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКерчьПроисшествияМВД по Республике КрымПрокуратура Республики КрымОбществоДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
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