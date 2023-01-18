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В Крыму водитель без прав сбил двух детей и сбежал с места аварии

В Крыму водитель без прав сбил двух детей и сбежал с места аварии - РИА Новости Крым, 18.01.2023

В Крыму водитель без прав сбил двух детей и сбежал с места аварии

Крымские правоохранители задержали мужчину, который сбил двух детей семи и восьми лет в сквере в Керчи и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T19:50

2023-01-18T19:50

2023-01-18T19:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители задержали мужчину, который сбил двух детей семи и восьми лет в сквере в Керчи и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.Авария произошла в среду около 16.30 на улице Первой пятилетки.В Севастополе перед зданием полиции сбили пешехода >>Детей доставили в больницу с различными травмами. Сотрудники Госавтоинспекции нашли автомобиль недалеко от места происшествия. Правоохранители установили личность нарушителя и задержали его. Им оказался местный житель 1981 года рождения, ранее лишенный водительских прав. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.Сотрудники прокуратуры Крыма контролируют ход установления обстоятельств ДТП, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В целях координации действий правоохранителей на месте происшествия находится прокурор города Денис Кулебянов.

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керчь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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