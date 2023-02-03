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Крымчанин осужден за смерть пассажира в пьяном ДТП - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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Крымчанин осужден за смерть пассажира в пьяном ДТП
Крымчанин осужден за смерть пассажира в пьяном ДТП - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Крымчанин осужден за смерть пассажира в пьяном ДТП
В Крыму к пяти годам колонии приговорен 28-летний житель Бахчисарайского района за смерть пассажира в аварии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T13:54
2023-02-03T13:54
крым
прокуратура республики крым
происшествия
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
бахчисарайский районный суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Крыму к пяти годам колонии приговорен 28-летний житель Бахчисарайского района за смерть пассажира в аварии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Пьяная аварияПо данным ведомства, обвиняемый, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость, но не справился с управлением и машина перевернулась. От полученных трав пассажир погиб."Судом установлено, что в июне прошлого года в ночное время водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге Песчаное – Почтовое в границах населенного пункта с превышением скорости, а его пассажир на переднем сиденье ехал, высунувшись из окна", – уточнили в надзорном ведомстве.Приговор суда"Суд на основании позиции государственного обвинителя, с учетом того, что осужденный ранее привлекался к уголовной ответственности, приговорил его к пяти годам лишения свободы", – сказано в сообщении.Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии-поселении. Также он лишен права в течение трех лет управлять автомобилем. Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбил на "зебре": жителя Севастополя ждет суд за смерть пешеходаВ Севастополе осудят жителя Адыгеи за смертельную аварию в КачеЖесткое ДТП в Крыму: пассажира зажало в искореженном авто
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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крым, прокуратура республики крым, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, бахчисарайский районный суд
Крымчанин осужден за смерть пассажира в пьяном ДТП

Прокуратура: крымчанин получил 5 лет за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения

13:54 03.02.2023
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкСледственный изолятор "Володарка"
Следственный изолятор Володарка - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости . Иван Руднев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Крыму к пяти годам колонии приговорен 28-летний житель Бахчисарайского района за смерть пассажира в аварии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Пьяная авария

По данным ведомства, обвиняемый, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость, но не справился с управлением и машина перевернулась. От полученных трав пассажир погиб.
"Судом установлено, что в июне прошлого года в ночное время водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге Песчаное – Почтовое в границах населенного пункта с превышением скорости, а его пассажир на переднем сиденье ехал, высунувшись из окна", – уточнили в надзорном ведомстве.
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Приговор суда

"Суд на основании позиции государственного обвинителя, с учетом того, что осужденный ранее привлекался к уголовной ответственности, приговорил его к пяти годам лишения свободы", – сказано в сообщении.
Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии-поселении. Также он лишен права в течение трех лет управлять автомобилем. Приговор в законную силу не вступил.
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КрымПрокуратура Республики КрымПроисшествияДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПБахчисарайский районный суд
 
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