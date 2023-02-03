https://crimea.ria.ru/20230203/krymchanin-osuzhden-za-smert-passazhira-v-pyanom-dtp-1126761326.html

Крымчанин осужден за смерть пассажира в пьяном ДТП

Крымчанин осужден за смерть пассажира в пьяном ДТП - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Крымчанин осужден за смерть пассажира в пьяном ДТП

В Крыму к пяти годам колонии приговорен 28-летний житель Бахчисарайского района за смерть пассажира в аварии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T13:54

2023-02-03T13:54

2023-02-03T13:54

крым

прокуратура республики крым

происшествия

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

бахчисарайский районный суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110142/72/1101427240_0:384:2959:2048_1920x0_80_0_0_cb05b54dcb7a15f38dca3f2c9b90ef64.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Крыму к пяти годам колонии приговорен 28-летний житель Бахчисарайского района за смерть пассажира в аварии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Пьяная аварияПо данным ведомства, обвиняемый, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость, но не справился с управлением и машина перевернулась. От полученных трав пассажир погиб."Судом установлено, что в июне прошлого года в ночное время водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге Песчаное – Почтовое в границах населенного пункта с превышением скорости, а его пассажир на переднем сиденье ехал, высунувшись из окна", – уточнили в надзорном ведомстве.Приговор суда"Суд на основании позиции государственного обвинителя, с учетом того, что осужденный ранее привлекался к уголовной ответственности, приговорил его к пяти годам лишения свободы", – сказано в сообщении.Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии-поселении. Также он лишен права в течение трех лет управлять автомобилем. Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбил на "зебре": жителя Севастополя ждет суд за смерть пешеходаВ Севастополе осудят жителя Адыгеи за смертельную аварию в КачеЖесткое ДТП в Крыму: пассажира зажало в искореженном авто

https://crimea.ria.ru/20230129/smertelnoe-dtp-v-alushte-gruzovik-snes-stolb-i-vrezalsya-v-otboynik-1126649386.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, бахчисарайский районный суд