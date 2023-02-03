https://crimea.ria.ru/20230203/krymchanin-osuzhden-za-smert-passazhira-v-pyanom-dtp-1126761326.html
Крымчанин осужден за смерть пассажира в пьяном ДТП
Крымчанин осужден за смерть пассажира в пьяном ДТП - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Крымчанин осужден за смерть пассажира в пьяном ДТП
В Крыму к пяти годам колонии приговорен 28-летний житель Бахчисарайского района за смерть пассажира в аварии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T13:54
2023-02-03T13:54
2023-02-03T13:54
крым
прокуратура республики крым
происшествия
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
бахчисарайский районный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110142/72/1101427240_0:384:2959:2048_1920x0_80_0_0_cb05b54dcb7a15f38dca3f2c9b90ef64.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Крыму к пяти годам колонии приговорен 28-летний житель Бахчисарайского района за смерть пассажира в аварии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Пьяная аварияПо данным ведомства, обвиняемый, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость, но не справился с управлением и машина перевернулась. От полученных трав пассажир погиб."Судом установлено, что в июне прошлого года в ночное время водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге Песчаное – Почтовое в границах населенного пункта с превышением скорости, а его пассажир на переднем сиденье ехал, высунувшись из окна", – уточнили в надзорном ведомстве.Приговор суда"Суд на основании позиции государственного обвинителя, с учетом того, что осужденный ранее привлекался к уголовной ответственности, приговорил его к пяти годам лишения свободы", – сказано в сообщении.Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии-поселении. Также он лишен права в течение трех лет управлять автомобилем. Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбил на "зебре": жителя Севастополя ждет суд за смерть пешеходаВ Севастополе осудят жителя Адыгеи за смертельную аварию в КачеЖесткое ДТП в Крыму: пассажира зажало в искореженном авто
https://crimea.ria.ru/20230129/smertelnoe-dtp-v-alushte-gruzovik-snes-stolb-i-vrezalsya-v-otboynik-1126649386.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110142/72/1101427240_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc6de3387a57e96fb93abe533c6fb412.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, прокуратура республики крым, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, бахчисарайский районный суд
Крымчанин осужден за смерть пассажира в пьяном ДТП
Прокуратура: крымчанин получил 5 лет за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Крыму к пяти годам колонии приговорен 28-летний житель Бахчисарайского района за смерть пассажира в аварии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Пьяная авария
По данным ведомства, обвиняемый, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость, но не справился с управлением и машина перевернулась. От полученных трав пассажир погиб.
"Судом установлено, что в июне прошлого года в ночное время водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге Песчаное – Почтовое в границах населенного пункта с превышением скорости, а его пассажир на переднем сиденье ехал, высунувшись из окна", – уточнили в надзорном ведомстве.
Приговор суда
"Суд на основании позиции государственного обвинителя, с учетом того, что осужденный ранее привлекался к уголовной ответственности, приговорил его к пяти годам лишения свободы", – сказано в сообщении.
Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии-поселении. Также он лишен права в течение трех лет управлять автомобилем. Приговор в законную силу не вступил.
Читайте также на РИА Новости Крым: