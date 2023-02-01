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В Севастополе осудят жителя Адыгеи за смертельную аварию в Каче
В Севастополе осудят жителя Адыгеи за смертельную аварию в Каче - РИА Новости Крым, 01.02.2023
В Севастополе осудят жителя Адыгеи за смертельную аварию в Каче
Житель Адыгеи признан виновным в аварии в Каче, в которой погиб мотоциклист. Об этом сообщает прокуратура Севастополя. РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T11:22
2023-02-01T11:22
2023-02-01T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ,1 фев – РИА Новости Крым. Житель Адыгеи признан виновным в аварии в Каче, в которой погиб мотоциклист. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.ДТП произошло 11 августа на подъезде к поселку. 37-летний водитель легкового автомобиля Lada Granta при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом Honda под управлением 30-летнего водителя. "Вследствие столкновения транспортных средств мотоциклист получил телесные повреждения, от которых скончался в медицинском учреждении", – напомнили в надзорном ведомстве.К этому времени прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя легковушки и направила уголовное дело в суд. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Дело рассмотрит Нахимовский районный суд Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Алуште: грузовик снес столб и врезался в отбойникВ Севастополе за смерть пешехода осудят несовершеннолетнего самокатчикаЖесткое ДТП в Крыму: пассажира зажало в искореженном авто
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В Севастополе осудят жителя Адыгеи за смертельную аварию в Каче
Прокуратура: житель Адыгеи пойдет под суд за смерть мотоциклиста в ДТП под Севастополем
11:22 01.02.2023 (обновлено: 11:23 01.02.2023)