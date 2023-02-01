https://crimea.ria.ru/20230201/v-sevastopole-osudyat-zhitelya-adygei-za-smertelnuyu-avariyu-v-kache-1126705503.html

В Севастополе осудят жителя Адыгеи за смертельную аварию в Каче

В Севастополе осудят жителя Адыгеи за смертельную аварию в Каче - РИА Новости Крым, 01.02.2023

В Севастополе осудят жителя Адыгеи за смертельную аварию в Каче

Житель Адыгеи признан виновным в аварии в Каче, в которой погиб мотоциклист. Об этом сообщает прокуратура Севастополя. РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T11:22

2023-02-01T11:22

2023-02-01T11:23

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СИМФЕРОПОЛЬ,1 фев – РИА Новости Крым. Житель Адыгеи признан виновным в аварии в Каче, в которой погиб мотоциклист. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.ДТП произошло 11 августа на подъезде к поселку. 37-летний водитель легкового автомобиля Lada Granta при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом Honda под управлением 30-летнего водителя. "Вследствие столкновения транспортных средств мотоциклист получил телесные повреждения, от которых скончался в медицинском учреждении", – напомнили в надзорном ведомстве.К этому времени прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя легковушки и направила уголовное дело в суд. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Дело рассмотрит Нахимовский районный суд Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Алуште: грузовик снес столб и врезался в отбойникВ Севастополе за смерть пешехода осудят несовершеннолетнего самокатчикаЖесткое ДТП в Крыму: пассажира зажало в искореженном авто

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2023

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