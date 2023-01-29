Рейтинг@Mail.ru
Смертельное ДТП в Алуште: грузовик снес столб и врезался в отбойник - РИА Новости Крым, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230129/smertelnoe-dtp-v-alushte-gruzovik-snes-stolb-i-vrezalsya-v-otboynik-1126649386.html
Смертельное ДТП в Алуште: грузовик снес столб и врезался в отбойник
Смертельное ДТП в Алуште: грузовик снес столб и врезался в отбойник - РИА Новости Крым, 29.01.2023
Смертельное ДТП в Алуште: грузовик снес столб и врезался в отбойник
Смертельное ДТП произошло на алуштинской трассе возле села Лазурное, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-29T12:17
2023-01-29T12:17
ситуация на дорогах крыма
происшествия
алушта
новости крыма
крым
дтп
дтп в крыму и севастополе
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1d/1126649144_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_d404909b1a4fda4c40e5560a51e9403d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло на алуштинской трассе возле села Лазурное, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. По данным полиции, авария случилась утром в воскресенье на 183 километре автодороги Алушта-Ялта.В результате аварии водитель иномарки получил смертельные травмы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Керчи: один из сбитых в сквере мальчиков умер в больницеВ Севастополе за смерть пешехода осудят несовершеннолетнего самокатчикаСмертельное ДТП на Крымском мосту: виновник получил условный срок
алушта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1d/1126649144_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_065f214aa57dea9bc9709ca9a17a13a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, алушта, новости крыма, крым, дтп, дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым
Смертельное ДТП в Алуште: грузовик снес столб и врезался в отбойник

В Алуште грузовик врезался в отбойник: водитель погиб

12:17 29.01.2023
 
© МВД по Республике КрымВ Алуште грузовик врезался в отбойник: водитель погиб. 29.01.2023
В Алуште грузовик врезался в отбойник: водитель погиб. 29.01.2023
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло на алуштинской трассе возле села Лазурное, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным полиции, авария случилась утром в воскресенье на 183 километре автодороги Алушта-Ялта.
"Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Mercedes-Benz Atego, на закруглении дороги не справился с управлением, съехал с дороги, снес электрический столб и врезался в опорную стену", – уточнили в полиции детали происшествия.
В результате аварии водитель иномарки получил смертельные травмы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства.
© МВД по Республике КрымВ Алуште грузовик врезался в отбойник: водитель погиб. 29.01.2023
В Алуште грузовик врезался в отбойник: водитель погиб. 29.01.2023
© МВД по Республике Крым
В Алуште грузовик врезался в отбойник: водитель погиб. 29.01.2023
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трагедия в Керчи: один из сбитых в сквере мальчиков умер в больнице
В Севастополе за смерть пешехода осудят несовершеннолетнего самокатчика
Смертельное ДТП на Крымском мосту: виновник получил условный срок
 
Ситуация на дорогах КрымаПроисшествияАлуштаНовости КрымаКрымДТПДТП в Крыму и СевастополеМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17Николай Дроздов попал в реанимацию - СМИ
13:09Трагедия на Кубани: при пожаре в жилом доме погибли трое детей - видео
12:40Как работает Керченская переправа 29 января - погода и трафик
12:23COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативные данные на 29 января
12:17Смертельное ДТП в Алуште: грузовик снес столб и врезался в отбойник
11:54Почему у Киева нет прав на Крым и Донбасс - мнение из США
11:27Германию призвали "выгнать Россию из Черного моря" с помощью подлодок
11:05НАТО готова к прямой конфронтации с Россией - Бауэр
10:42Крымский мост закроют на 12 часов - Минтранс
10:21"Гавканье из-под дивана": в Крыму прокомментировали угрозы Киева
09:51Взрывы и землетрясение - что происходит в Иране
08:59Из Керчи в Казахстан: трагедия депортации крымских итальянцев
08:29Полянский назвал США прямым соучастником удара по больнице в ЛНР
08:02Симферополь и пригород на двое суток останутся без воды
03:42Онлайн-шопинг без границ: как не попасться на уловки мошенников
00:01Снег и ветер обрушатся на Крым в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 29 января
19:54Главные события и заявления дня: 28 января
19:32Президент, бойцы СВО и ветераны: на кого равняются студенты Крыма
19:13Получит ли Украина самолеты и ракеты для ударов по Крыму – мнение
Лента новостейМолния