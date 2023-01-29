https://crimea.ria.ru/20230129/smertelnoe-dtp-v-alushte-gruzovik-snes-stolb-i-vrezalsya-v-otboynik-1126649386.html

Смертельное ДТП в Алуште: грузовик снес столб и врезался в отбойник

Смертельное ДТП в Алуште: грузовик снес столб и врезался в отбойник - РИА Новости Крым, 29.01.2023

Смертельное ДТП в Алуште: грузовик снес столб и врезался в отбойник

Смертельное ДТП произошло на алуштинской трассе возле села Лазурное, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 29.01.2023

2023-01-29T12:17

2023-01-29T12:17

2023-01-29T12:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло на алуштинской трассе возле села Лазурное, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. По данным полиции, авария случилась утром в воскресенье на 183 километре автодороги Алушта-Ялта.В результате аварии водитель иномарки получил смертельные травмы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Керчи: один из сбитых в сквере мальчиков умер в больницеВ Севастополе за смерть пешехода осудят несовершеннолетнего самокатчикаСмертельное ДТП на Крымском мосту: виновник получил условный срок

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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