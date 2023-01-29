https://crimea.ria.ru/20230129/smertelnoe-dtp-v-alushte-gruzovik-snes-stolb-i-vrezalsya-v-otboynik-1126649386.html
Смертельное ДТП в Алуште: грузовик снес столб и врезался в отбойник
Смертельное ДТП в Алуште: грузовик снес столб и врезался в отбойник - РИА Новости Крым, 29.01.2023
Смертельное ДТП в Алуште: грузовик снес столб и врезался в отбойник
Смертельное ДТП произошло на алуштинской трассе возле села Лазурное, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-29T12:17
2023-01-29T12:17
2023-01-29T12:17
ситуация на дорогах крыма
происшествия
алушта
новости крыма
крым
дтп
дтп в крыму и севастополе
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1d/1126649144_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_d404909b1a4fda4c40e5560a51e9403d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло на алуштинской трассе возле села Лазурное, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. По данным полиции, авария случилась утром в воскресенье на 183 километре автодороги Алушта-Ялта.В результате аварии водитель иномарки получил смертельные травмы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Керчи: один из сбитых в сквере мальчиков умер в больницеВ Севастополе за смерть пешехода осудят несовершеннолетнего самокатчикаСмертельное ДТП на Крымском мосту: виновник получил условный срок
алушта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1d/1126649144_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_065f214aa57dea9bc9709ca9a17a13a8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алушта, новости крыма, крым, дтп, дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым
Смертельное ДТП в Алуште: грузовик снес столб и врезался в отбойник
В Алуште грузовик врезался в отбойник: водитель погиб