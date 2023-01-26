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В Севастополе за смерть пешехода осудят несовершеннолетнего самокатчика
В Севастополе за смерть пешехода осудят несовершеннолетнего самокатчика - РИА Новости Крым, 26.01.2023
В Севастополе за смерть пешехода осудят несовершеннолетнего самокатчика
В Севастополе осудят 17-летнего местного жителя, который на электросамокате насмерть сбил пожилую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T15:10
2023-01-26T15:10
2023-01-26T15:10
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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят 17-летнего местного жителя, который на электросамокате насмерть сбил пожилую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Отмечается, что инцидент произошел в апреле прошлого года. Юный севастополец управлял электросамокатом, который по своим характеристикам является мопедом с мощным электродвигателем (более 250 Вт). Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за нарушения правил дорожного движения."Несовершеннолетним допущены нарушения Правил дорожного движения, в результате чего на проезжей части дороги в районе дома № 4 на площади Генерала Захарова в Севастополе он совершил наезд на пожилую женщину", - сказано в сообщении.Отмечается, что пенсионерка была доставлена в больницу с множественными травмами, в том числе с открытой черепно-мозговой травмой, от которой она скончалась.Расследование завершено. Материалы дела направлены в районный суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка погибла под колесами авто рядом с пешеходным переходом ДТП с двумя сбитыми детьми в Керчи – стало известно о состоянии мальчиков Автомобиль "скорой" попал в ДТП в Симферополе – есть пострадавшие
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севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя, новости крыма, крым, дтп, общество
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят 17-летнего местного жителя, который на электросамокате насмерть сбил пожилую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Отмечается, что инцидент произошел в апреле прошлого года. Юный севастополец управлял электросамокатом, который по своим характеристикам является мопедом с мощным электродвигателем (более 250 Вт). Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за нарушения правил дорожного движения.
"Несовершеннолетним допущены нарушения Правил дорожного движения, в результате чего на проезжей части дороги в районе дома № 4 на площади Генерала Захарова в Севастополе он совершил наезд на пожилую женщину", - сказано в сообщении.
Отмечается, что пенсионерка была доставлена в больницу с множественными травмами, в том числе с открытой черепно-мозговой травмой, от которой она скончалась.
Расследование завершено. Материалы дела направлены в районный суд.
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