https://crimea.ria.ru/20241216/vsu-atakovali-dronami-bryanskuyu-oblast-1142639047.html
ВСУ атаковали дронами Брянскую область
ВСУ атаковали дронами Брянскую область - РИА Новости Крым, 16.12.2024
ВСУ атаковали дронами Брянскую область
Над территорией Брянской области утром в понедельник силы ПВО пресекли попытку атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T08:06
2024-12-16T08:06
2024-12-16T10:00
брянская область
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
новости
александр богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Над территорией Брянской области утром в понедельник силы ПВО пресекли попытку атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Еще один дрон уничтожен в районе 7.30.По информации военного ведомства, беспилотники были самолетного типа.Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.Накануне силы ПВО сбили украинские беспилотники над Туапсинским районом Кубани. В ночь на воскресенье, 15 декабря, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем и по одному - над Курской и Белгородской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горящее топливо и выбитые окна: атака беспилотников на Орловскую областьАтака ВСУ на Краснодарский край и еще три региона России: что известноБеспилотник сбит над Воронежской областью
брянская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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брянская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, александр богомаз
ВСУ атаковали дронами Брянскую область
Средства ПВО сбили над Брянской областью вражеские беспилотники
08:06 16.12.2024 (обновлено: 10:00 16.12.2024)