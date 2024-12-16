https://crimea.ria.ru/20241216/vsu-atakovali-dronami-bryanskuyu-oblast-1142639047.html

ВСУ атаковали дронами Брянскую область

ВСУ атаковали дронами Брянскую область - РИА Новости Крым, 16.12.2024

ВСУ атаковали дронами Брянскую область

Над территорией Брянской области утром в понедельник силы ПВО пресекли попытку атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T08:06

2024-12-16T08:06

2024-12-16T10:00

брянская область

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

новости

александр богомаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140033401_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_d316596509ee3091a416489a1a7dbd77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Над территорией Брянской области утром в понедельник силы ПВО пресекли попытку атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Еще один дрон уничтожен в районе 7.30.По информации военного ведомства, беспилотники были самолетного типа.Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.Накануне силы ПВО сбили украинские беспилотники над Туапсинским районом Кубани. В ночь на воскресенье, 15 декабря, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем и по одному - над Курской и Белгородской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горящее топливо и выбитые окна: атака беспилотников на Орловскую областьАтака ВСУ на Краснодарский край и еще три региона России: что известноБеспилотник сбит над Воронежской областью

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, александр богомаз