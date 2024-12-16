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ВСУ атаковали дронами Брянскую область - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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ВСУ атаковали дронами Брянскую область
ВСУ атаковали дронами Брянскую область - РИА Новости Крым, 16.12.2024
ВСУ атаковали дронами Брянскую область
Над территорией Брянской области утром в понедельник силы ПВО пресекли попытку атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T08:06
2024-12-16T10:00
брянская область
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Над территорией Брянской области утром в понедельник силы ПВО пресекли попытку атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Еще один дрон уничтожен в районе 7.30.По информации военного ведомства, беспилотники были самолетного типа.Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.Накануне силы ПВО сбили украинские беспилотники над Туапсинским районом Кубани. В ночь на воскресенье, 15 декабря, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем и по одному - над Курской и Белгородской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горящее топливо и выбитые окна: атака беспилотников на Орловскую областьАтака ВСУ на Краснодарский край и еще три региона России: что известноБеспилотник сбит над Воронежской областью
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РИА Новости Крым
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брянская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, александр богомаз
ВСУ атаковали дронами Брянскую область

Средства ПВО сбили над Брянской областью вражеские беспилотники

08:06 16.12.2024 (обновлено: 10:00 16.12.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Над территорией Брянской области утром в понедельник силы ПВО пресекли попытку атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Около 7.00 дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

Еще один дрон уничтожен в районе 7.30.
По информации военного ведомства, беспилотники были самолетного типа.
Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Накануне силы ПВО сбили украинские беспилотники над Туапсинским районом Кубани.
В ночь на воскресенье, 15 декабря, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем и по одному - над Курской и Белгородской областями.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Брянская областьОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФНовостиАлександр Богомаз
 
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