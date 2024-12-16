https://crimea.ria.ru/20241216/novyy-rezhisser-krymskogo-teatra-im-gorkogo-rasskazala-o-novshestvakh-1142553383.html

Режиссер Крымского драмтеатра рассказала о новшествах в репертуаре

Режиссер Крымского драмтеатра рассказала о новшествах в репертуаре - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Режиссер Крымского драмтеатра рассказала о новшествах в репертуаре

Крымский академический русский театр готовит для зрителей встречи с актерами и готов к поездкам на фестивали. Так в эфире радио "Спутник в Крыму" новые... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T07:37

2024-12-16T07:37

2024-12-16T10:01

новости

анжелика добрунова

театр

крымский академический русский драматический театр им. м. горького

крым

новости крыма

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. Крымский академический русский театр готовит для зрителей встречи с актерами и готов к поездкам на фестивали. Так в эфире радио "Спутник в Крыму" новые направления работы театра обозначила назначенная в ноябре главный режиссер театра Анжелика Добрунова. По ее словам, любой руководитель в любом случае не должен нарушить историю театра и отношения со зрителем. При этом, заверила Добрунова, она постарается сделать все, чтобы русский театр в Симферополе был и модным, и современным. "Нужно делать экспериментальные работы, у нас этого не хватает. Но нужно понимать, что это молодая режиссура, а не постмодернизм", – обозначила театральный деятель планы на будущее. Так, в следующем календарном году театралов Крыма в Крымском академическом русском драматическом театре будут ждать литературно-музыкальные вечера, а также большое аналогичное мероприятие расширенного формата к 205-летию театра. Также она подчеркнула, что в планах – вывозить театр на различные фестивали: "показывать наш уровень и завоевывать победы". И безусловно, по словам Добруновой, следующий год — год 80-летия Великой Победы - найдет свое достойное отражение в репертуаре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241211/ildar-abdrazakov-stal-rukovoditelem-teatra-opery-i-baleta-v-sevastopole-1142548855.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, анжелика добрунова, театр, крымский академический русский драматический театр им. м. горького, крым, новости крыма