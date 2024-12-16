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Режиссер Крымского драмтеатра рассказала о новшествах в репертуаре - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Режиссер Крымского драмтеатра рассказала о новшествах в репертуаре
Режиссер Крымского драмтеатра рассказала о новшествах в репертуаре - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Режиссер Крымского драмтеатра рассказала о новшествах в репертуаре
Крымский академический русский театр готовит для зрителей встречи с актерами и готов к поездкам на фестивали. Так в эфире радио "Спутник в Крыму" новые... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T07:37
2024-12-16T10:01
новости
анжелика добрунова
театр
крымский академический русский драматический театр им. м. горького
крым
новости крыма
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. Крымский академический русский театр готовит для зрителей встречи с актерами и готов к поездкам на фестивали. Так в эфире радио "Спутник в Крыму" новые направления работы театра обозначила назначенная в ноябре главный режиссер театра Анжелика Добрунова. По ее словам, любой руководитель в любом случае не должен нарушить историю театра и отношения со зрителем. При этом, заверила Добрунова, она постарается сделать все, чтобы русский театр в Симферополе был и модным, и современным. "Нужно делать экспериментальные работы, у нас этого не хватает. Но нужно понимать, что это молодая режиссура, а не постмодернизм", – обозначила театральный деятель планы на будущее. Так, в следующем календарном году театралов Крыма в Крымском академическом русском драматическом театре будут ждать литературно-музыкальные вечера, а также большое аналогичное мероприятие расширенного формата к 205-летию театра. Также она подчеркнула, что в планах – вывозить театр на различные фестивали: "показывать наш уровень и завоевывать победы". И безусловно, по словам Добруновой, следующий год — год 80-летия Великой Победы - найдет свое достойное отражение в репертуаре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, анжелика добрунова, театр, крымский академический русский драматический театр им. м. горького, крым, новости крыма
Режиссер Крымского драмтеатра рассказала о новшествах в репертуаре

Крымский академический театр в Симферополе готовит встречи актеров со зрителями

07:37 16.12.2024 (обновлено: 10:01 16.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Мария ОрловаЗрители в Крымском русском драматическом театре им. Горького
Зрители в Крымском русском драматическом театре им. Горького - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости Крым . Мария Орлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. Крымский академический русский театр готовит для зрителей встречи с актерами и готов к поездкам на фестивали. Так в эфире радио "Спутник в Крыму" новые направления работы театра обозначила назначенная в ноябре главный режиссер театра Анжелика Добрунова.
По ее словам, любой руководитель в любом случае не должен нарушить историю театра и отношения со зрителем.

"Театр не терпит революций, он должен эволюционировать. Я не буду внедрять "добруновский" стиль", – сказала бывший режиссер Мариупольского театра, которая уже несколько лет работает в Крыму и успела поставить несколько спектаклей.

При этом, заверила Добрунова, она постарается сделать все, чтобы русский театр в Симферополе был и модным, и современным.
"Нужно делать экспериментальные работы, у нас этого не хватает. Но нужно понимать, что это молодая режиссура, а не постмодернизм", – обозначила театральный деятель планы на будущее.
Так, в следующем календарном году театралов Крыма в Крымском академическом русском драматическом театре будут ждать литературно-музыкальные вечера, а также большое аналогичное мероприятие расширенного формата к 205-летию театра.

"Имеет смысл запланировать большой творческий вечер коллектива, где мы встретимся со зрителем, возрадуемся настоящему, вспомним о прошлом и поговорим о будущем. Очень важно общаться со зрителем, это очень важная обратная связь. На этих встречах зритель может сказать то, что в зрительном зале он выражает только аплодисментами", – считает Добрунова.

Также она подчеркнула, что в планах – вывозить театр на различные фестивали: "показывать наш уровень и завоевывать победы". И безусловно, по словам Добруновой, следующий год — год 80-летия Великой Победы - найдет свое достойное отражение в репертуаре.
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