https://crimea.ria.ru/20241216/vzryvy-gremyat-v-gorodakh-ukrainy--1142639339.html

Взрывы гремят в городах Украины

Взрывы гремят в городах Украины - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Взрывы гремят в городах Украины

Более 200 взрывов прогремели в течение суток в Запорожской области, также было громко в Черкасской и Хмельницкой областях Украины. Об этом сообщают местные... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T09:10

2024-12-16T09:10

2024-12-16T09:10

украина

взрыв

хмельницкая область

черкасская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Более 200 взрывов прогремели в течение суток в Запорожской области, также было громко в Черкасской и Хмельницкой областях Украины. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ. Кроме того, в понедельник утром Telegram-каналы Киевской областной и городской военной администрации сообщили о повторных сигналах воздушной тревоги.По информации местных СМИ, взрывы гремели и в других районах Украины.Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал информацию о звуках стрельбы в Николаеве. Во многих областях Украины звучала воздушная тревога.Как сообщалось, 11 декабря 2024 года с территории Украины был нанесен ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог. 13 декабря российские военнослужащие в ответ на атаку ВСУ на Таганрог нанесли массированный высокоточный удар по объектам топливной и энергетической промышленности на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар по Украине сегодня - заявление ЗеленскогоРоссия ответит на удар ATACMS по Таганрогу - КремльВ Таганроге военный аэродром атаковали ракетами ATACMS – Минобороны

украина

хмельницкая область

черкасская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, хмельницкая область, черкасская область, запорожская область