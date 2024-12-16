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Взрывы гремят в городах Украины - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Взрывы гремят в городах Украины
Взрывы гремят в городах Украины - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Взрывы гремят в городах Украины
Более 200 взрывов прогремели в течение суток в Запорожской области, также было громко в Черкасской и Хмельницкой областях Украины. Об этом сообщают местные... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T09:10
2024-12-16T09:10
украина
взрыв
хмельницкая область
черкасская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Более 200 взрывов прогремели в течение суток в Запорожской области, также было громко в Черкасской и Хмельницкой областях Украины. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ. Кроме того, в понедельник утром Telegram-каналы Киевской областной и городской военной администрации сообщили о повторных сигналах воздушной тревоги.По информации местных СМИ, взрывы гремели и в других районах Украины.Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал информацию о звуках стрельбы в Николаеве. Во многих областях Украины звучала воздушная тревога.Как сообщалось, 11 декабря 2024 года с территории Украины был нанесен ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог. 13 декабря российские военнослужащие в ответ на атаку ВСУ на Таганрог нанесли массированный высокоточный удар по объектам топливной и энергетической промышленности на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар по Украине сегодня - заявление ЗеленскогоРоссия ответит на удар ATACMS по Таганрогу - КремльВ Таганроге военный аэродром атаковали ракетами ATACMS – Минобороны
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украина, взрыв, хмельницкая область, черкасская область, запорожская область
Взрывы гремят в городах Украины

Мощные взрывы прогремели в городах Украины

09:10 16.12.2024
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Более 200 взрывов прогремели в течение суток в Запорожской области, также было громко в Черкасской и Хмельницкой областях Украины. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ.
"Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - говорится в сообщении главы Запорожской областной государственной администрации Ивана Федорова.
Кроме того, в понедельник утром Telegram-каналы Киевской областной и городской военной администрации сообщили о повторных сигналах воздушной тревоги.
По информации местных СМИ, взрывы гремели и в других районах Украины.
"Возле Черкасс прогремел взрыв. В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - пишут украинские издания.
Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал информацию о звуках стрельбы в Николаеве. Во многих областях Украины звучала воздушная тревога.
Как сообщалось, 11 декабря 2024 года с территории Украины был нанесен ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог. 13 декабря российские военнослужащие в ответ на атаку ВСУ на Таганрог нанесли массированный высокоточный удар по объектам топливной и энергетической промышленности на Украине.
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В Таганроге военный аэродром атаковали ракетами ATACMS – Минобороны
 
УкраинаВзрывХмельницкая областьЧеркасская областьЗапорожская область
 
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