https://crimea.ria.ru/20241216/kak-ostanovit-razvitie-anginy-v-sezon-orvi--1142548181.html
Как остановить развитие ангины в сезон ОРВИ
Как остановить развитие ангины в сезон ОРВИ - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Как остановить развитие ангины в сезон ОРВИ
При первых признаках ОРВИ, которые проявляются прежде всего болью в горле, необходимо полоскать его, а не "пшикать" спреями, чтобы купировать развитие ангин и... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T08:56
2024-12-16T08:56
2024-12-16T08:56
орви
радио "спутник в крыму"
здоровье
совет эксперта
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/10/1119476800_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_221adf9dff81ab2a578cd954df7a86e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. При первых признаках ОРВИ, которые проявляются прежде всего болью в горле, необходимо полоскать его, а не "пшикать" спреями, чтобы купировать развитие ангин и фарингитов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила ЛОР-врач клиники Святителя Луки КФУ им. Вернадского Эльзара Языджиева.По словам Языджиевой, в сезон ОРВИ "количество пациентов возрастает с космической скоростью", и чтобы не пополнить число заболевших и избежать осложнений, необходимо выполнять профилактику."С появлением первых симптомов ОРВИ – а это боль в горле – лучше сразу начать полоскать горло. Именно таким методом, то есть выполаскивать инфекцию, а не просто "попшикать" (спреями и аэрозолями – ред.), как это любит делать современная молодежь, можно купировать развитие на начальном этапе развитие ангин и фарингитов", – сказала Языджиева.Для этого подойдет любой антисептический раствор, отметила она.В Симферопольскую поликлинику №2 привезли ЛОР-комбайн за 10 млн рублей >>От заложенности носа помогут избавиться сосудосуживающие назальные капли, но применять их нужно не дольше 7 дней, добавила врач."За данный период они не вызывают никакой зависимости", – пояснила Языджиева.А вот для заложенных ушей специальных капель не требуется, отметила она."Заложенность ушей напрямую связана с заложенностью носа. И если вы капаете в нос, то уши сами "разложатся. Но если, помимо заложенности, присутствуют острые боли, то лучше вовремя обратиться к ЛОР-врачу, так как это могут быть разные отиты, соответственно, последствия и осложнения", – предупредила специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за ОРВИ закрывают классы и группы в детсадах В Севастополе три школы полностью ушли на дистант из-за ОРВИ "Это не COVID": в Роспотребнадзоре объяснили карантин в школах Крыма
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/10/1119476800_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_381b1158f1162c8f6de847cb720395f3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орви, здоровье, совет эксперта, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
Как остановить развитие ангины в сезон ОРВИ
Остановить развитие ангины можно полосканием горла при первых признаках ОРВИ - врач
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. При первых признаках ОРВИ, которые проявляются прежде всего болью в горле, необходимо полоскать его, а не "пшикать" спреями, чтобы купировать развитие ангин и фарингитов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила ЛОР-врач клиники Святителя Луки КФУ им. Вернадского Эльзара Языджиева.
По словам Языджиевой, в сезон ОРВИ "количество пациентов возрастает с космической скоростью", и чтобы не пополнить число заболевших и избежать осложнений, необходимо выполнять профилактику.
"С появлением первых симптомов ОРВИ – а это боль в горле – лучше сразу начать полоскать горло. Именно таким методом, то есть выполаскивать инфекцию, а не просто "попшикать" (спреями и аэрозолями – ред.), как это любит делать современная молодежь, можно купировать развитие на начальном этапе развитие ангин и фарингитов", – сказала Языджиева.
Для этого подойдет любой антисептический раствор, отметила она.
От заложенности носа помогут избавиться сосудосуживающие назальные капли, но применять их нужно не дольше 7 дней, добавила врач.
"За данный период они не вызывают никакой зависимости", – пояснила Языджиева.
А вот для заложенных ушей специальных капель не требуется, отметила она.
"Заложенность ушей напрямую связана с заложенностью носа. И если вы капаете в нос, то уши сами "разложатся. Но если, помимо заложенности, присутствуют острые боли, то лучше вовремя обратиться к ЛОР-врачу, так как это могут быть разные отиты, соответственно, последствия и осложнения", – предупредила специалист.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: