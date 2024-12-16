https://crimea.ria.ru/20241216/kak-ostanovit-razvitie-anginy-v-sezon-orvi--1142548181.html

Как остановить развитие ангины в сезон ОРВИ

Как остановить развитие ангины в сезон ОРВИ - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Как остановить развитие ангины в сезон ОРВИ

При первых признаках ОРВИ, которые проявляются прежде всего болью в горле, необходимо полоскать его, а не "пшикать" спреями, чтобы купировать развитие ангин и... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T08:56

2024-12-16T08:56

2024-12-16T08:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. При первых признаках ОРВИ, которые проявляются прежде всего болью в горле, необходимо полоскать его, а не "пшикать" спреями, чтобы купировать развитие ангин и фарингитов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила ЛОР-врач клиники Святителя Луки КФУ им. Вернадского Эльзара Языджиева.По словам Языджиевой, в сезон ОРВИ "количество пациентов возрастает с космической скоростью", и чтобы не пополнить число заболевших и избежать осложнений, необходимо выполнять профилактику."С появлением первых симптомов ОРВИ – а это боль в горле – лучше сразу начать полоскать горло. Именно таким методом, то есть выполаскивать инфекцию, а не просто "попшикать" (спреями и аэрозолями – ред.), как это любит делать современная молодежь, можно купировать развитие на начальном этапе развитие ангин и фарингитов", – сказала Языджиева.Для этого подойдет любой антисептический раствор, отметила она.В Симферопольскую поликлинику №2 привезли ЛОР-комбайн за 10 млн рублей >>От заложенности носа помогут избавиться сосудосуживающие назальные капли, но применять их нужно не дольше 7 дней, добавила врач."За данный период они не вызывают никакой зависимости", – пояснила Языджиева.А вот для заложенных ушей специальных капель не требуется, отметила она."Заложенность ушей напрямую связана с заложенностью носа. И если вы капаете в нос, то уши сами "разложатся. Но если, помимо заложенности, присутствуют острые боли, то лучше вовремя обратиться к ЛОР-врачу, так как это могут быть разные отиты, соответственно, последствия и осложнения", – предупредила специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за ОРВИ закрывают классы и группы в детсадах В Севастополе три школы полностью ушли на дистант из-за ОРВИ "Это не COVID": в Роспотребнадзоре объяснили карантин в школах Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орви, здоровье, совет эксперта, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма