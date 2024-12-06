https://crimea.ria.ru/20241206/eto-ne-covid-v-rospotrebnadzore-poyasnili-karantin-v-shkolakh-kryma-1142432095.html

"Это не COVID": в Роспотребнадзоре объяснили карантин в школах Крыма

"Это не COVID": в Роспотребнадзоре объяснили карантин в школах Крыма - РИА Новости Крым, 06.12.2024

"Это не COVID": в Роспотребнадзоре объяснили карантин в школах Крыма

В некоторых школах в Крыму и Севастополе прерывают учебный процесс и переводят его на дистанционный формат в связи с регистрацией очагов заболевания детей... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T12:33

2024-12-06T12:33

2024-12-06T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В некоторых школах в Крыму и Севастополе прерывают учебный процесс и переводят его на дистанционный формат в связи с регистрацией очагов заболевания детей внебольничными пневмониями. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская, подчеркнув, что речь не идет о коронавирусной инфекции.По ее словам, временное закрытие некоторых общеобразовательных учреждений республики и города федерального значения является предупредительной мерой для купирования ситуации.По ее словам, в школах Крыма и Севастополя фиксируются очаги заболевания именно внебольничными пневмониями – "к энтеровирусной инфекции это не имеет никакого отношения", подчеркнула Пеньковская.Она, в частности, опровергла некоторые сообщения в соцсетях о том, что в Крыму распространяется вирус Коксаки.Пеньковская напомнила, что учебный процесс в школах прерывается с переводом на дистанционное обучение в том случае, когда число заболевших превышает пять человек."Для большой школы это мало. Тем не менее такие меры мы принимаем. Это, конечно, не десятки (школ – ред.)", – заметила Пеньковская.Глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю отметила также, что очаги заболевания внебольничными пневмониями регистрируются сейчас не только в Крыму."Идет подъем заболеваемости в целом", – сказала Пеньковская.По информации правительства Севастополя, в городе на карантин закрыли две школы в связи с распространением острых респираторных вирусных инфекций.Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что проконтролируют проведение процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после массовых сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в регионах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе гриппом и ОРВИ заболели более 10 тысяч человек Вирус Коксаки в России – в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации В Крыму ОРВИ закрыла на карантин 18 групп в садах и 5 классов

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