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"Это не COVID": в Роспотребнадзоре объяснили карантин в школах Крыма - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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https://crimea.ria.ru/20241206/eto-ne-covid-v-rospotrebnadzore-poyasnili-karantin-v-shkolakh-kryma-1142432095.html
"Это не COVID": в Роспотребнадзоре объяснили карантин в школах Крыма
"Это не COVID": в Роспотребнадзоре объяснили карантин в школах Крыма - РИА Новости Крым, 06.12.2024
"Это не COVID": в Роспотребнадзоре объяснили карантин в школах Крыма
В некоторых школах в Крыму и Севастополе прерывают учебный процесс и переводят его на дистанционный формат в связи с регистрацией очагов заболевания детей... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T12:33
2024-12-06T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В некоторых школах в Крыму и Севастополе прерывают учебный процесс и переводят его на дистанционный формат в связи с регистрацией очагов заболевания детей внебольничными пневмониями. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская, подчеркнув, что речь не идет о коронавирусной инфекции.По ее словам, временное закрытие некоторых общеобразовательных учреждений республики и города федерального значения является предупредительной мерой для купирования ситуации.По ее словам, в школах Крыма и Севастополя фиксируются очаги заболевания именно внебольничными пневмониями – "к энтеровирусной инфекции это не имеет никакого отношения", подчеркнула Пеньковская.Она, в частности, опровергла некоторые сообщения в соцсетях о том, что в Крыму распространяется вирус Коксаки.Пеньковская напомнила, что учебный процесс в школах прерывается с переводом на дистанционное обучение в том случае, когда число заболевших превышает пять человек."Для большой школы это мало. Тем не менее такие меры мы принимаем. Это, конечно, не десятки (школ – ред.)", – заметила Пеньковская.Глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю отметила также, что очаги заболевания внебольничными пневмониями регистрируются сейчас не только в Крыму."Идет подъем заболеваемости в целом", – сказала Пеньковская.По информации правительства Севастополя, в городе на карантин закрыли две школы в связи с распространением острых респираторных вирусных инфекций.Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что проконтролируют проведение процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после массовых сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в регионах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе гриппом и ОРВИ заболели более 10 тысяч человек Вирус Коксаки в России – в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации В Крыму ОРВИ закрыла на карантин 18 групп в садах и 5 классов
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карантин, школа, крым, новости крыма, севастополь, наталья пеньковская, роспотребнадзор, образование в крыму и севастополе, пневмония
"Это не COVID": в Роспотребнадзоре объяснили карантин в школах Крыма

В Крыму и Севастополе закрывают школы на карантин из-за внебольничной пневмонии

12:33 06.12.2024 (обновлено: 12:52 06.12.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДиспансеризация
Диспансеризация - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В некоторых школах в Крыму и Севастополе прерывают учебный процесс и переводят его на дистанционный формат в связи с регистрацией очагов заболевания детей внебольничными пневмониями. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская, подчеркнув, что речь не идет о коронавирусной инфекции.
По ее словам, временное закрытие некоторых общеобразовательных учреждений республики и города федерального значения является предупредительной мерой для купирования ситуации.

"Эти мероприятия проводятся для того, чтобы прервать цепочку распространения и купировать очаг, чтобы в преддверии новогодних праздников у нас не было распространения внебольничных пневмоний среди детского населения. Потому что пневмония и для взрослого, и для детского организма не совсем легкое заболевание", – прокомментировала Пеньковская.

По ее словам, в школах Крыма и Севастополя фиксируются очаги заболевания именно внебольничными пневмониями – "к энтеровирусной инфекции это не имеет никакого отношения", подчеркнула Пеньковская.
Она, в частности, опровергла некоторые сообщения в соцсетях о том, что в Крыму распространяется вирус Коксаки.
"Это не ковид. Это не Коксаки – это я могу сказать точно, энтеровирусных вспышек у нас нет. Это внебольничные пневмонии, вызванные микоплазмой", – уточнила она.
Пеньковская напомнила, что учебный процесс в школах прерывается с переводом на дистанционное обучение в том случае, когда число заболевших превышает пять человек.
"Для большой школы это мало. Тем не менее такие меры мы принимаем. Это, конечно, не десятки (школ – ред.)", – заметила Пеньковская.
Глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю отметила также, что очаги заболевания внебольничными пневмониями регистрируются сейчас не только в Крыму.
"Идет подъем заболеваемости в целом", – сказала Пеньковская.
По информации правительства Севастополя, в городе на карантин закрыли две школы в связи с распространением острых респираторных вирусных инфекций.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что проконтролируют проведение процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после массовых сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в регионах.
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