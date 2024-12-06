https://crimea.ria.ru/20241206/dve-shkoly-v-sevastopole-zakryli-na-karantin-iz-za-orvi-1142431332.html

Две школы в Севастополе закрыли на карантин из-за ОРВИ

Две школы в Севастополе закрыли на карантин из-за ОРВИ - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Две школы в Севастополе закрыли на карантин из-за ОРВИ

В Севастополе на карантин закрыли две городские школы в связи с распространением острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T12:21

2024-12-06T12:21

2024-12-06T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе на карантин закрыли две городские школы в связи с распространением острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.На время карантина учеников перевели на дистанционное обучение. Перед возвращением детей в школах проведут заключительную дезинфекцию, сообщили в пресс-службе. Мониторинг эпидемиологической ситуации проводится ежедневно во всех учреждениях образования Севастополя, уточняется в сообщении.Более 10 тысяч человек в Крыму и Севастополе заболели гриппом и ОРВИ за минувшую неделю, сообщала ранее пресс-служба Межрегионального управлением Роспотребнадзора. На прошлой неделе 15 дошкольных образовательных учреждениях полуострова были закрыты 22 группы, в 10 школах – 19 классов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе отмечен рост ОРВИ - в школах закрывают классыНовая волна ковида и гриппа: готова ли к ней медицина КрымаВ Крыму ОРВИ "атакует" детей

https://crimea.ria.ru/20241129/na-32-mln-bolshe-sevastopol-uvelichil-raskhody-na-profilaktiku-infektsiy-1142261867.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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