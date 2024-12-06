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Две школы в Севастополе закрыли на карантин из-за ОРВИ - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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Две школы в Севастополе закрыли на карантин из-за ОРВИ
Две школы в Севастополе закрыли на карантин из-за ОРВИ - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Две школы в Севастополе закрыли на карантин из-за ОРВИ
В Севастополе на карантин закрыли две городские школы в связи с распространением острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T12:21
2024-12-06T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе на карантин закрыли две городские школы в связи с распространением острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.На время карантина учеников перевели на дистанционное обучение. Перед возвращением детей в школах проведут заключительную дезинфекцию, сообщили в пресс-службе. Мониторинг эпидемиологической ситуации проводится ежедневно во всех учреждениях образования Севастополя, уточняется в сообщении.Более 10 тысяч человек в Крыму и Севастополе заболели гриппом и ОРВИ за минувшую неделю, сообщала ранее пресс-служба Межрегионального управлением Роспотребнадзора. На прошлой неделе 15 дошкольных образовательных учреждениях полуострова были закрыты 22 группы, в 10 школах – 19 классов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе отмечен рост ОРВИ - в школах закрывают классыНовая волна ковида и гриппа: готова ли к ней медицина КрымаВ Крыму ОРВИ "атакует" детей
https://crimea.ria.ru/20241129/na-32-mln-bolshe-sevastopol-uvelichil-raskhody-na-profilaktiku-infektsiy-1142261867.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, карантин, орви, дети, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, общество, новости крыма, крым
Две школы в Севастополе закрыли на карантин из-за ОРВИ

В Севастополе две школы закрыли на карантин из-за ОРВИ – власти

12:21 06.12.2024 (обновлено: 12:22 06.12.2024)
 
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© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе на карантин закрыли две городские школы в связи с распространением острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"В связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ с целью предупреждения распространения заболевания, разрыва механизма передачи инфекции и сохранения здоровья школьников две школы в Севастополе с 6 декабря закрыты на карантин: школа №6 – по 16 декабря и школа №26 – по 17 декабря", - сказано в сообщении.
На время карантина учеников перевели на дистанционное обучение. Перед возвращением детей в школах проведут заключительную дезинфекцию, сообщили в пресс-службе.
Мониторинг эпидемиологической ситуации проводится ежедневно во всех учреждениях образования Севастополя, уточняется в сообщении.
Более 10 тысяч человек в Крыму и Севастополе заболели гриппом и ОРВИ за минувшую неделю, сообщала ранее пресс-служба Межрегионального управлением Роспотребнадзора. На прошлой неделе 15 дошкольных образовательных учреждениях полуострова были закрыты 22 группы, в 10 школах – 19 классов.
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