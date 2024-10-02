https://crimea.ria.ru/20241002/novaya-volna-kovida-i-grippa-gotova-li-k-ney-meditsina-kryma-1140807812.html

Новая волна ковида и гриппа: готова ли к ней медицина Крыма

Новая волна ковида и гриппа: готова ли к ней медицина Крыма - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Новая волна ковида и гриппа: готова ли к ней медицина Крыма

Крымские больницы готовы к наплыву пациентов в случае осложнения ситуации с COVID-19 и гриппом грядущей зимой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T19:09

2024-10-02T19:09

2024-10-02T19:09

радио "спутник в крыму"

крым

коронавирус

коронавирус в крыму

орви

грипп

анна рубель

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

вакцина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Крымские больницы готовы к наплыву пациентов в случае осложнения ситуации с COVID-19 и гриппом грядущей зимой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель.При этом, по ее словам, сегодня в Крыму практически не осталось тяжелых форм COVID-19."Смертность за неделю – ноль. И за прошлую и позапрошлую тоже. Средняя цифра заболеваемости – около 250 человек в неделю. И ровно столько же в неделю поправляются. Это говорит о том, что сегодня это неопасный контролируемый процесс", – уточнила она.Побороть вирус помогает коллективный иммунитет, приобретенный благодаря массовой вакцинации, отметила Рубель. Также ситуацию сглаживает то, что новые штаммы COVID-19 "не такие опасные, как были в первый ковидный период". Тем не менее их много, а значит, прививаться необходимо, акцентирует специалист.Также Рубель призвала крымчан вакцинироваться от гриппа именно сейчас – за два месяца до того, как инфекция разгуляется в декабре-январе.В Минздраве Крыма ранее заявляли, что ждут сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ в холода. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Онищенко назвал главную опасность нового подвида "Омикрона" JN.1Случаи заболевания новым штаммом ковида зафиксированы в РоссииПодъем заболеваемости COVID в России: хватит ли лекарств

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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