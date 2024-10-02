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Новая волна ковида и гриппа: готова ли к ней медицина Крыма
Новая волна ковида и гриппа: готова ли к ней медицина Крыма - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Новая волна ковида и гриппа: готова ли к ней медицина Крыма
Крымские больницы готовы к наплыву пациентов в случае осложнения ситуации с COVID-19 и гриппом грядущей зимой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T19:09
2024-10-02T19:09
2024-10-02T19:09
радио "спутник в крыму"
крым
коронавирус
коронавирус в крыму
орви
грипп
анна рубель
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
вакцина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Крымские больницы готовы к наплыву пациентов в случае осложнения ситуации с COVID-19 и гриппом грядущей зимой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель.При этом, по ее словам, сегодня в Крыму практически не осталось тяжелых форм COVID-19."Смертность за неделю – ноль. И за прошлую и позапрошлую тоже. Средняя цифра заболеваемости – около 250 человек в неделю. И ровно столько же в неделю поправляются. Это говорит о том, что сегодня это неопасный контролируемый процесс", – уточнила она.Побороть вирус помогает коллективный иммунитет, приобретенный благодаря массовой вакцинации, отметила Рубель. Также ситуацию сглаживает то, что новые штаммы COVID-19 "не такие опасные, как были в первый ковидный период". Тем не менее их много, а значит, прививаться необходимо, акцентирует специалист.Также Рубель призвала крымчан вакцинироваться от гриппа именно сейчас – за два месяца до того, как инфекция разгуляется в декабре-январе.В Минздраве Крыма ранее заявляли, что ждут сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ в холода. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Онищенко назвал главную опасность нового подвида "Омикрона" JN.1Случаи заболевания новым штаммом ковида зафиксированы в РоссииПодъем заболеваемости COVID в России: хватит ли лекарств
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крым, коронавирус, коронавирус в крыму, орви, грипп, анна рубель, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, вакцина, вакцинация, новости крыма
Новая волна ковида и гриппа: готова ли к ней медицина Крыма
Здравоохранение Крыма готово к возможным осложнениям ситуации с COVID-19 и гриппом
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым.
Крымские больницы готовы к наплыву пациентов в случае осложнения ситуации с COVID-19 и гриппом грядущей зимой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель.
"Если вдруг появятся какие-то осложнения, наши крымские больницы к этому готовы", – сказала Рубель.
При этом, по ее словам, сегодня в Крыму практически не осталось тяжелых форм COVID-19.
"Смертность за неделю – ноль. И за прошлую и позапрошлую тоже. Средняя цифра заболеваемости – около 250 человек в неделю. И ровно столько же в неделю поправляются. Это говорит о том, что сегодня это неопасный контролируемый процесс", – уточнила она.
Побороть вирус помогает коллективный иммунитет, приобретенный благодаря массовой вакцинации, отметила Рубель. Также ситуацию сглаживает то, что новые штаммы COVID-19 "не такие опасные, как были в первый ковидный период". Тем не менее их много, а значит, прививаться необходимо, акцентирует специалист.
Также Рубель призвала крымчан вакцинироваться от гриппа именно сейчас – за два месяца до того, как инфекция разгуляется в декабре-январе.
"Вакцина есть. Возможность записаться через поликлиники или пройти вакцинацию в коллективе тоже есть. Кроме прививки от гриппа можно сделать прививку от пневмококка, которая делается один раз в пять лет. Об этом можно спросить в своем лечебном учреждении, их можно делать одновременно", – рекомендовала Рубель.
В Минздраве Крыма ранее заявляли
, что ждут сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ в холода.
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