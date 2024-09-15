https://crimea.ria.ru/20240915/podem-zabolevaemosti-covid-v-rossii-khvatit-li-lekarstv-1140354842.html

Подъем заболеваемости COVID в России: хватит ли лекарств

Подъем заболеваемости COVID в России: хватит ли лекарств - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Подъем заболеваемости COVID в России: хватит ли лекарств

Россияне полностью обеспечены всеми необходимыми лекарствами от новой коронавирусной инфекции. Главное при подъеме заболеваемости – вовремя начать лечение. Об... РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T10:36

2024-09-15T10:36

2024-09-15T10:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Россияне полностью обеспечены всеми необходимыми лекарствами от новой коронавирусной инфекции. Главное при подъеме заболеваемости – вовремя начать лечение. Об этом РИА Новости сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Лекарства есть, они работают. Самое главное – вовремя начать лечение", – подчеркнул он.Министр здравоохранения отметил, что осенью начинается сезонный подъем заболеваемости, поэтому очень важно соблюдать меры профилактики. При первых симптомах заболевания следует обращаться к врачу.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что уровень заболеваемости за неделю с 3 по 10 сентября вырос. По сравнению с предыдущей неделей рост составил 17,3%. Увеличение случаев заболеваемости отмечено в 68 субъектах РФ.При этом в России в 2,5 раза вырос удельный вес быстро распространяющихся штаммов нового COVID-19, предупредили в Роспотребнадзоре. По данным молекулярно-генетического мониторинга, это варианты штаммов вируса, входящих в сублинию FLiRT.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До 200 вирусов и грипп: Роспотребнадзор о сезоне заболеваемости в КрымуОртонайровирус обнаружили в Китае - есть ли опасность для россиянМожно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, лекарства, михаил мурашко, минздрав рф, здоровье, здравоохранение в россии, распространение коронавируса в рф